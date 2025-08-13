Ciro é visto como ponto de convergência da oposição para 2026

Foto: Daniel Galber/Especial para O Povo ￼CIRO Gomes abraça e tem sido abraçado pela oposição

Na manhã desta terça-feira, 12, em que os deputados da oposição reuniram-se mais uma vez na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), recebendo como convidado o diretor estadual do Serviço Nacional de Assistência Rural (Senar), Sérgio Oliveira, o assunto predominante nos corredores foi Ciro Gomes.

Para o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), a população cearense mantém Ciro como cotado para disputar o governo em 2026. Já Antônio Henrique (PDT) destaca que não há qualquer restrição ao nome do ex-governador dentre os parlamentares do grupo.

Reginauro reforça que o nome de Ciro segue tendo destaque. "O nome do Ciro continua sendo destacado, sim, porque é a própria população que tem colocado o nome do Ciro em evidência. Não é nem que a gente esteja preocupado em antecipar um nome, a gente está preocupado é em realmente consolidar um bloco de oposição. O nosso trabalho tem sido o tempo inteiro esse, é manter a coesão entre todos esses esses grandes líderes políticos que estão hoje fazendo oposição ao PT no Ceará, André Fernandes, Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Gomes, Tasso Jereissati e todos os deputados", explicou ao O POVO.

O parlamentar admitiu que, havendo um clamor popular, cresce a chance de uma candidatura ganhar corpo, mas lembrou que o contexto federal também terá influência na formação da chapa de oposição no Ceará.

"É coisa para ser sentado e discutido, não apenas em nível estadual. Vai haver uma relação direta com a decisão da chapa federal. É óbvio que ela vai impactar nos estados, se alguém da família Bolsonaro, se o candidato será o Tarcísio, se só haverá um candidato. Caiado é pré-candidato pela União Brasil até esse momento. Temos Ratinho Júnior sendo pré-candidato, Romeu Zema. Isso tudo vai impactar também nas decisões do Estado e a gente está tendo muita tranquilidade para avaliar o momento".

Já Antônio Henrique (PDT) afirma não ter a confirmação oficial de que Ciro irá ao PSDB, como antecipou o colunista do O POVO Guilherme Gonsalves, mas acredita que qualquer sigla queira ter Ciro como filiado.

"Eu ainda não tenho a certeza que ele estará se filiando ao PSDB, mas o que eu posso dizer é que qualquer partido político que receber o Ciro no seu quadro, como filiado e um pré-candidato a governo, até mesmo à presidência da República, esse partido é um privilegiado, porque o Ciro é um cara que eu tenho muita admiração e atribuo a ele muitas qualidades que a gente político precisa ter", elogiou ao O POVO.

Ele disse torcer para que Ciro concorra ao Governo do Estado no ano que vem. "Eu o tenho como uma referência política aqui do Estado de Ceará e, por que não dizer, para toda a população brasileira, que conhece bem a sua história e a sua trajetória. Então, o Ciro é um um cara extraordinário e eu torço para que nesse ano, 2026, ele realmente esteja na disputa para alavancar e, se Deus quiser, contribuir a para a mudança do Estado do Ceará", afirmou.

Sem objeções

Questionado sobre a possibilidade de haver restrições quanto ao nome de Ciro entre o bloco de oposição no Ceará - o ex-governador já teve embates com alguns deles, além de costumeiramente criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - o deputado disse que "por incrível que pareça", a recepção é a melhor possível.

"Essas críticas, elas terminam atingindo alguém, não é? A ou B, o partido A, partido B, partido C. Mas, mesmo assim, eu não tenho visto nenhum filiado a partido político, e aqui eu posso me referir ao PL, ao PDT, a União Brasil, ao PP, que tenha questionado uma futura candidatura do Ciro ao governo, mesmo que não seja no seu partido", explicou.

O parlamentar vê hoje Ciro como fator de aglutinação do bloco opositor ao governo Elmano. "Eu vejo o Ciro como o cara que está aglutinando todas as forças políticas partidárias e todas as lideranças políticas aqui do Ceará, em prol do seu nome, porque de fato o que nós queremos, o que eu acredito que é o sentimento dele, é o sentimento meu e o sentimento de muitos outros, é que nós temos que salvar o Ceará e, pra gente conseguir essa vitória, o nome do Ciro é o nome que mais se enquadra, é o nome que mais está bem posicionado", finalizou.