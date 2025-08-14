Deputados do PDT dizem ter futuro incerto e avaliam cenários para 2026

Foto: Daniel Galber/Especial para O Povo ￼CIRO Gomes com deputados de oposição na Alece

Os deputados estaduais do PDT ainda não sabem quais serão os seus futuros partidários, mas uma coisa é certa, querem seguir o projeto político em que Ciro Gomes (PDT) decidir trilhar, é o que diz Antônio Henrique.

De malas prontas para voltar ao PSDB, o ex-presidenciável é cotado fortemente pelos aliados da oposição como candidato a governador do Ceará em 2026 contra Elmano de Freitas e o PT.

"Nós queremos seguir o Ciro. Seguir o Ciro não seguir literalmente na filiação partidária se ele for para lá ou para cá, mas no projeto político para mudar o Ceará", disse Antônio Henrique nesta quarta-feira, 13.

O deputado pedetista afirmou que ainda não descarta continuar no partido, contanto que ele permaneça na oposição ao governo de Elmano. Convites para filiação é o que não falta para ele e os demais da sigla, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho.

"A gente defende o PDT na oposição (...) Tudo pode acontecer. De repente até o próprio PDT na pessoa da presidência estadual pode decidir seguir os deputados na oposição. Eu acho que essa é a parte melhor da história. É você saber que, se o PDT não nos quisermos fazendo oposição, nós temos vários convites. PSDB, PL, União Brasil, PP. Então quer dizer que somos bem-vindos em outras legendas", afirmou.



Endossando a fala, Queiroz declarou que não pediu para sair do PDT, tampouco foi chamado para deixar o partido, e aguardará fatores como uma possível aproximação da sigla brizolista com o PT e a montagem de chapa, para então, definir o destino.

"Não pedi para sair não. Não me chamaram também para sair não. Mas a rigor minha ideia é aguardar. Aguardar como vai essa questão (da aproximação com o PDT) e ver a montagem da chapa lá no PDT", ressaltou.



Após racha registrado nos últimos anos no PDT, os parlamentares que desejavam manter aproximação com a base governista saíram do partido e se filiaram ao PSB. Os que permaneceram defendem que o partido fique na oposição, um contraste com os últimos acenos que os filiados atuantes em Fortaleza têm mantido, assim como o presidente estadual André Figueredo.

Para alguns filiados, o sentimento já seria de "esquecer" quem não se enxerga mais no partido. Questionado sobre a saída de Ciro Gomes e dos deputados estaduais, o presidente da comissão provisória do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, reforçou o posicionamento defendido pelo presidente Carlos Lupi: “Com a direita e com os bolsonaristas, nós não vamos, nós não nos aliamos a ele para que a gente apoie candidaturas dele”.