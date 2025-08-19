Federação União-PP será formalizada hoje

Foto: Divulgação/FUP Logo da União Progressista, federação União Brasil e Progressistas

O União Brasil e o Progressistas devem formalizar a federação União Progressista (UPb) hoje, data marcada para primeira convenção oficial, que ocorre em Brasília.

Antes do momento, os partidos realização as próprias convenções. Pela manhã, a reunião da executiva do União Brasil será realizada no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No mesmo momento, o Progressistas estará reunido no Auditório Petrônio Portela, Anexo II do

Senado Federal. À tarde, será realizada a primeira convenção oficial da UPb.

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner não respondeu se participará do evento, mas relatou que a expectativa é "muito boa" para oficialização da federação. Questionado sobre quem deve presidi-la no Estado, ele não citou nomes, mas disse que ficará com o União Brasil.

Leia mais União Brasil formalizará federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida

Sobre o assunto União Brasil formalizará federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida

"Eu prefiro não comentar quem vai assumir a presidência, porque tanta gente já disse que ia assumir", disse. Procurado pelo O POVO, o presidente do Progressistas Ceará, deputado federal AJ Albuquerque, não respondeu até a publicação desta matéria. No Estado, o partido compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT). Já o União Brasil, é oposição.

Sobre o tema, Wagner disse: "Pelo menos o que o presidente [do União Brasil, Antônio Rueda] me disse hoje é que a gente vai ficar na oposição no estado de Ceará. Está tudo acertado".

Após a formalização da federação, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio deve se filiar ao União Brasil.

Ao anunciar que migraria do PDT ao partido de Wagner, no início de junho, RC adiou o momento para a segunda quinzena de julho.