Presidente do PSDB-CE diz esperar Ciro candidato pela sigla com apoio da direita

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TASSO Jereissati e Ciro Gomes

Ciro Gomes candidato a governador do Ceará em 2026 pelo PSDB com o apoio dos partidos da direita. É o que diz esperar o presidente da sigla tucana no Estado, Ozires Pontes.

De acordo com o prefeito de Massapê, foi o ex-senador Tasso Jereissati quem construiu o caminho para a volta de Ciro à política, já que, até então, o ex-presidenciável dizia não ter mais pretensões de se candidatar a cargos políticos. Eles se falam e almoçam com frequência.

"Ciro vem pro PSDB, total. Tá totalmente alinhado conosco, principalmente com o Tasso. Tudo começou Ciro e Tasso, todo esse projeto, toda essa disposição para disputar o Governo do Ceará, saída do PDT para o PSDB, junto disso voltou toda a amizade que teve um distanciamento. Qualquer coisa diferente disso é especulação", afirmou à coluna.

Prosseguiu: "Aqui é um grupo (oposição) só. O Ciro vai pro PSDB por várias questões. E quem almoça toda semana, tá junto, é Ciro e Tasso. Quem começou botou o Ciro na política foi o Tasso. Praticamente saíram os dois da aposentadoria para encabeçar esse projeto foram Ciro e Tasso. Tudo, o ponto de partido, base principal chama-se Ciro e Tasso".

Ainda de acordo com o presidente estadual do PSDB, as mais recentes movimentações e acenos do União Brasil a Ciro não mudaram a volta dele ao grupo tucano e a possibilidade de sair candidato ao Governo."É uma candidatura do Ciro pelo PSDB com apoio da direita", defendeu.

A fala acontece após "flertes" do União Brasil para que Ciro escolha o partido, e não o PSDB, como nova casa. O convite já tinha sido feito, sendo reforçado na terça-feira, 19, em Brasília, quando Ciro se encontrou com presidentes de partidos, Antônio Rueda (União Brasil), e o senador Ciro Nogueira (PP). O Ferreira Gomes agradeceu, disse não iria decidir agora, mas não descartou a ida para a sigla.

Na Capital brasileira, virou assuntos nos bastidores a possibilidade de uma chapa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) para presidente e Ciro como vice em 2026. Ciro e o governador de São Paulo participaram de um evento público em Brasília durante a semana. Se cumprimentaram, abraçaram e jantaram juntos de outros governadores.

Apesar dos comentários, a proposta não parece ter chegado ainda diretamente para Ciro para que pudesse fazer qualquer avaliação. A candidatura de Tarcísio também não é certa, em cenário indefinido, especialmente da relação do governador com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ciro ainda está filiado ao PDT, partido que apoia o PT na Prefeitura de Fortaleza e se aproxima da gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Dos quatro deputados estaduais, que hoje fazem oposição ao PT, projetam deixar a sigla em 2026. Dos cinco deputados federais, apenas André Figueiredo tem a certeza de continuar no partido e busca aproximação com o Governo Estadual, direção contrária de Ciro. Carlos Lupi, presidente da agremiação brizolista, fez tentativas de manter o ex-governador.

