Elmano e Wagner divergem sobre atuação da federação União-PP no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO ￼POLÍTICOS divergiram sobre maioria dentro da federação entre União e PP

Após a formalização da federação União Progressista (UPb), entre os partidos União Brasil e Progressistas (PP), há uma expectativa para saber quem irá presidir a federação no Ceará, principalmente pela presença de integrantes da base e da oposição nas duas siglas. Em evento de lançamento da nova edição do Anuário do Ceará na segunda-feira, 25, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o governador Elmano de Freitas (PT) divergiram sobre o posicionamento dos integrantes da federação.

Ao O POVO, o petista pontuou que o fator decisivo da eleição no Ceará será a avaliação da gestão e não o apoio, ou não, da federação. No entanto, ele chegou a considerar a existência de uma maioria com o governo, mencionando os três dos cinco deputados federais que integram o bloco. Prontamente, Wagner rebateu a fala do adversário político.

“Fernanda Pessoa, Moses e AJ (Albuquerque) têm uma relação positiva conosco. Dayany do Capitão e Danilo Forte estão na oposição. Ou seja, tem três que apoiam o governo, dois que são oposição. Não é verdade que o União é maioria da oposição. O presidente do União que foi eleito há um tempo é que se mantém na oposição. Acho que o União Progressista tem toda a autonomia e sabendo que esse grupo que é oposição no União Brasil não votou em mim. Não votou, não vota. Nós tivemos disputa em 2024 na Prefeitura de Fortaleza. Para mim, é um processo que ainda tem muita coisa para acontecer”, disse.

Em resposta, Capitão Wagner avaliou a fala do petista como “desespero” e reafirmou que a federação será oposição ao PT “onde quer que seja”.

“Tem que respeitar o desespero do governador em querer levar à força a federação para a base do governo. Ele não deve ter assistido às falas do presidente nacional, dos dois presidentes nacionais, do Rueda e do Ciro Nogueira, no sentido de que a gente vai ser oposição ao PT onde quer que seja. O presidente Rueda, inclusive, me disse: ‘Wagner, não faz o menor sentido a federação estar com o PT no Ceará, porque aí vai abrir uma porteira para fazer acordo com o PT em todo o país. Então, não aceito de forma nenhuma’. E é por conta disso que a federação vai ficar no canto da oposição aqui no Estado”, enfatizou.

Na última semana, Elmano de Freitas indicou a ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), para o cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Aline é filha do atual secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), e irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP), presidente do Progressistas no Ceará. Os irmãos são rompidos politicamente desde a última eleição, quando AJ apoiou o adversário de Aline na corrida eleitoral.

O governador destacou a capacidade de Aline para o cargo e frisou que o nome da ex-prefeita já era cotado. Elmano também afirmou que seguirá com o apoio de Zezinho, independente do posicionamento da federação no Ceará.

“Eu sei do preparo dela, da preparação técnica que ela tem, da formação que ela tem, uma pessoa absolutamente capacitada para ir para a Arce. Fico feliz de poder nomear uma pessoa que é extremamente capacitada para tal. Não é isso que vai decidir se a federação União-PP vai estar conosco. O Zezinho está conosco com ou sem isso”, disse.

Perguntado sobre o movimento do governador, Capitão Wagner considerou que a indicação vem para atender Zezinho e não necessariamente o PP.

“É um movimento que o governo tem feito para pegar todos os derrotados na eleição do ano passado, para trazer para a sua base. O governo quer o prefeito e quer o adversário do prefeito na sua base. A gente entende que é uma estratégia política que deu certo na última eleição, mas que não tem relação nenhuma com a federação, pelo menos no meu ponto de vista”, considerou.

O ex-deputado federal, cotado para presidir o UPb no Estado, antecipou que o nome escolhido fará parte dos quadros do União Brasil e será divulgado nesta semana.

“A gente aguarda o presidente nacional Rueda autorizar essa divulgação. Acredito que até quarta ou quinta-feira a gente deve ter essa divulgação. O que eu posso garantir é que é do União Brasil, até porque é o partido que tem o maior número de deputados, e que essa decisão passou pelo Ciro Nogueira e pelo Rueda. A expectativa é de que possa ser alguém da oposição”, afirmou.