Deputado vê União Progressista na base e com possível candidatura ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram: @mosesrodriguesoficial Deputados da federação União Progressista que são aiados com o governador Elmano de Freitas (PT), com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda

O deputado estadual Firmo Camurça (União Brasil) acredita que a federação entre União Brasil e PP, a União Progressista, tem mais viabilidade se estiver na base do governador Elmano de Freitas (PT), pela possibilidade de lançar um candidato a senador pelo bloco.

O parlamentar esteve em Brasília durante a semana e participou de encontro com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e membros da federação que são situação do PT, os deputados federais AJ Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e Pedro Lucas (União-MA), líder da sigla na Câmara dos Deputados.

Moses é cotado para disputar o Senado e tem feito — e recebido — sinalizações do Governo. Ele esteve reunido nesta quinta-feira, 28, com o secretário-chefe da Casa Civil de Elmano, Chagas Vieira.

Ao O POVO, Firmo afirmou que o Rueda não bateu o martelo sobre qual será o posicionamento da federação no Ceará. "Há possibilidade de um lado e do outro", disse o deputado. O bloco aguarda e diz que ainda não há definição.

A irmã de AJ e filha do secretário de Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), a ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos), foi indicada por Elmano para o cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), em outro aceno. (Guilherme Gonsalves)