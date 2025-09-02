Tasso se encontra com oposição e avalia como vitoriosa uma chapa de Ciro apoiada pelo PL

Foto: WhatsApp/O POVO Ciro com vereadores da oposição

O senador Tasso Jereissati (PSDB) abriu as portas de seu escritório na Torre Empresarial do Iguatemi na última semana para conversas de alinhamento da oposição visando às eleições de 2026 no Brasil e, principalmente, no Ceará.



O tucano recebeu para um almoço o deputado federal André Fernandes (PL), em sinal de aproximação. Os dois chegaram a se encontrar algumas vezes durante o segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, em que o parlamentar foi derrotado por Evandro Leitão (PT).

Após o momento a sós, na mesma semana, Tasso se reuniu com a bancada de oposição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O encontro aconteceu na sexta-feira e durou cerca de três horas. Em julho, ele já tinha recebido os deputados estaduais que compõem o bloco contrário ao PT na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).



Críticas ao Governo

Aos vereadores, Tasso Jereissati criticou o atual governo cearense. Ele lembrou ter criado a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) e apontou como 'aparelhamento' da máquina a indicação da ex-prefeita Aline Albuquerque, filha de Zezinho Albuquerque (PP), secretário de Elmano, para o cargo de conselheira do órgão.



Em dado momento, um vereador levantou a palavra para dizer que, há 40 anos, Tasso quebrou o ciclo de governo dos chamados coronéis, e hoje esperam que o ex-senador seja um conselheiro e líder do bloco para quebrar a sequência de governos do PT.

Tasso coloca André e PL como fiel da balança

Durante a longa conversa, o ex-governador disse aos vereadores que enxerga André Fernandes como o principal líder da oposição no Ceará, e tanto ele como o PL são pontos decisivos para os planos do bloco no ano que vem.

Para Tasso, como apurou O POVO, se o PL resolver lançar candidatura ao governo e Ciro Gomes (PDT) também, eles sairiam em desvantagem, o que seria favorável à base estadual petista. Em contrapartida, se o PL se unir ao ex-governador e marcharem para uma mesma chapa, o tucano disse acreditar que não só bateria de frente, como teria grandes chances de vencer.

Para o ex-senador, uma oposição unida iria além: seria favorita para eleger o candidato a governador e também para ocupar as duas vagas ao Senado Federal. "Já ganhou", teria dito o ex-senador, conforme relatado ao O POVO por uma fonte. O discurso de Tasso mostrou otimismo e animou os vereadores presentes.



Cid e Ciro

Outro tópico levantado na conversa entre o tucano e os vereadores foi a possibilidade de ter Ciro Gomes como candidato ao governo do Ceará. Tasso não cravou a candidatura, mas apontou que há 99% de chances, segundo confidenciou um parlamentar a O POVO.

O ex-senador também não bateu o martelo sobre qual será o destino partidário do aliado. Ciro tem convites do PSDB. Na sigla, Tasso faz esforço e parte da cúpula considera a migração como certa. No entanto, há também um convite do União Brasil. No momento, o ainda pedetista analisa os dois possíveis destinos.

O ex-governador afirmou aos vereadores acreditar que, caso Ciro seja o candidato pelo bloco de oposição, isso tiraria o senador Cid Gomes (PSB) do palanque da base. Segundo sua visão, o político não entraria em embate contra o irmão.

