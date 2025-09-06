PT Ceará discute candidatura própria ao Senado

Foto: Samuel Setubal Aglaylson é vereador de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará vai debater, neste sábado, 6, a possibilidade de lançar candidatura própria ao Senado nas eleições de 2026. O tema será uma das pautas do 17º Encontro Estadual do PT Ceará, marcado para as 8h30min, no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza.

Membro da Executiva nacional petista, o vereador de Fortaleza Aglaylson destacou que o encontro servirá para avaliar a atuação da sigla no Estado e traçar estratégias para o próximo ano, sobretudo em torno da reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

"Nós vamos também colocar a possibilidade do PT reivindicar uma vaga ao Senado, discutindo com os aliados. Está na nossa tese que o PT deve buscar estar na chapa majoritária. Além disso, vamos discutir a importância de ampliarmos a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, para fortalecer o nosso projeto local e nacional", disse Aglaylson ao O POVO.

Sem discutir nomes

O deputado federal José Guimarães (PT) já se coloca abertamente como pré-candidato ao Senado e reivindica há meses um espaço na chapa governista. Aglaylson, no entanto, afirma que o momento é de avaliar se o partido terá ou não candidatura própria, sem entrar na discussão sobre nomes específicos.

"Nome a gente não está discutindo. O deputado Guimarães é uma grande liderança, líder do nosso governo na Câmara Federal, mas, nesse momento, precisamos discutir com os aliados a escolha de um nome que unifique a base do governador Elmano e fortaleça nosso projeto. É importante que o PT, é legítimo inclusive que o PT reivindique estar na chapa do Senado, mas nomes a gente vai discutir posteriormente", explicou.

Encontro estadual

Cerca de 500 delegados e delegadas de todo o Estado são esperados para o encontro, que acontece após a etapa nacional, realizada semanas atrás. O tema do evento será "Taxação BBB: um pacto histórico pelo povo brasileiro". A sigla utiliza o termo "Taxação BBB" para se referir à proposta de tributar Bilionários, Bancos e Bets (apostas), com o objetivo de ampliar investimentos sociais no país.

Com informações da repórter Rogeslane Nunes