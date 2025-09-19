PSD reivindica a Camilo espaço na chapa de Elmano para 2026

Foto: Samuel Setubal ￼DOMINGOS Filho foi citado por aliados como uma opção para 2026

Os disputados espaços na chapa governista no Ceará ganharam a competição cada vez mais empenhada do PSD. As conversas avançaram há cerca de um mês, quando Camilo Santana (PT), ministro da Educação, reuniu-se com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, juntamente do presidente estadual da sigla, Domingos Filho, e o deputado federal Domingos Neto (PSD).

Em um apartamento em Brasília, os líderes conversaram sobre política nacional. Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, teria feito uma avaliação que Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) não seria candidato à Presidência da República em 2026 e apostaria em Ratinho Jr (PSD) como o nome da direita que não alguém de sobrenome Bolsonaro.

Falou-se também sobre o cenário do Ceará. O POVO apurou que Kassab pediu mais inclusão no debate eleitoral sobre o PSD ocupar espaços majoritários do bloco governista em 2026. As opções pleiteadas pelo partido seriam: vice-governadoria do Estado, uma das duas candidaturas ao Senado Federal ou a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O nome prioritário para algum desses espaços seria Domingos Filho, que descartou concorrer a deputado estadual e gostou da ideia de concorrer a senador.

Ainda de acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, Camilo falou que o partido já está contemplado, mas isso não descarta que a sigla esteja na chapa. Atualmente, o PSD tem a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, filha de Domingos Filho. O próprio presidente estadual é secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano de Freitas (PT).

Além disso, o PSD controla as pastas recentemente criadas para a Proteção Animal. No Governo do Estado, o titular é o vereador licenciado de Fortaleza Erick Douglas. Na Prefeitura de Fortaleza, o gestor é o também vereador licenciado Apollo Vicz.

Passados dias da conversa, o nome de Domingos começou a ser citado como possível candidato no próximo ano. No início de setembro, Elmano falou que o PSD anunciou querer ter espaço na chapa majoritária. Poucos dias depois, Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia, citou Domingos Filhos como um pré-candidato ao Senado Federal.

As duas vagas de senador pela base governista têm como cogitados até dez pré-candidatos, desde os que se movimentam intensamente pela cadeira até os que resistem à ideia, apesar da insistência de aliados, como é o caso do hoje senador Cid Gomes (PSB).

Outros cotados na base aliada para o Senado são o secretário da Casa Civil de Elmano, Chagas Vieira, ainda sem partido; o presidente do Republicanos, Chiquinho Feitosa; os deputados federais Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB), Luizianne Lins (PT), Mauro Filho (PDT) e Moses Rodrigues (União Brasil), e o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldiqueri (PSB).

O PSD de Domingos Filho e Kassab foi o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil nas eleições do ano passado e está entre os que mais têm governadores — 4, mesmo número de PT e União Brasil.

No Ceará, o partido foi o terceiro em número de prefeituras em 2024, com 16. Fica atrás do PSB, com 65, e do PT, com 47.

O fator que concorrentes ao mesmo espaço apontam contra o PSD é o fato de não ter apoiado a eleição de Elmano em 2022. Naquela ocasião, o partido estava na chapa de Roberto Cláudio, com Domingos Filho na posição de candidato a vice-governador.