Domingos Filho já é citado entre pré-candidatos

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), comentou ontem reunião nesta semana entre lideranças do PSB, como o senador Cid Gomes e o ex-deputado Eudoro Santana, e deputados estaduais da sigla. Questionado sobre apoio que Cid tem feito à indicação do deputado Júnior Mano (PSB) ao Senado, Aldigueri avaliou positivamente o correligionário, mas o incluiu entre "inúmeros" outros nomes da base para a vaga. "Júnior Mano é um dos pré-candidatos. Mas nós temos que ir além do partido, falar do nosso arco de alianças", diz Romeu, que cita outros sete pré-candidatos, inclusive o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho (PSD). Nesta semana, Elmano de Freitas (PT) disse que o PSD deseja participação na chapa majoritária de 2026.

Tempo certo

"Essas tratativas vão ser feitas ao longo dos meses e nós não temos pressa (...) nós estamos tratando, e os nossos líderes e presidente partido irão tratar no momento certo a conjuntura da formação da nossa chapa", diz Romeu.

Cúpula

Já sobre a reunião em si, Romeu disse que ela teria ocorrido como momento de "alinhamento" da bancada, com análise e programação das pré-candidaturas do partido para deputado estadual em 2026.

Homenagem

O governador Elmano de Freitas sancionou lei da Alece batizando de José Ilo Alves Dantas, ex-deputado e pai do deputado Agenor Neto (MDB), o Hospital Regional do Centro-Sul, que está sendo construído pelo Estado em Iguatu.

Tradição

O batismo quebra tradição de impessoalidade da gestão Cid Gomes (PSB) aos hospitais regionais. Até então, unidades carregavam apenas o nome das regiões onde estão instalados. Nem em Sobral, terra de Cid, houve homenagem.

Processados

O Unicef e o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) realizam nesta quarta-feira, 9, "merendaço" saudável no Bom Jardim em defesa de projeto de lei na Alece que proíbe venda de ultraprocessados em escolas do Ceará.

Merendaço

Ação ocorre a partir das 15h no Projeto ABC, que atende jovens da região. O projeto, apresentado por Renato Roseno (Psol), está hoje ameaçado por emenda da oposição que desconfigura o veto aos ultraprocessados.

Elmano no setor elétrico

Elmano de Freitas será o homenageado do ano na 7ª edição do Proenergia Summit, que ocorre em 24 e 25 de setembro no Centro de Eventos. Escolha foi comunicada em reunião entre o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz, e o governador.

No OP+

Estreou esta semana aqui no O POVO+ coluna da socióloga e cientista política Paula Vieira, professora da UFC. Serão análises aprofundadas e qualificadas sobre política, eleições e mídia, publicadas às segundas-feiras, quinzenalmente.

Gastronomia

Vem aí nova edição dos Festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, que ocorre entre 12 e 14 de setembro no RioMar Fortaleza. Programação com oficinas, shows e estandes de gastronomia nas redes do shopping.

Plano Diretor



Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal realiza hoje reunião especial para avaliar cronograma da votação do projeto. /// Expectativa é de que lei atualizando a norma seja enviada ao Legislativo até novembro deste ano. /// Mudança inclui atualizações em mapas de zoneamento da cidade.



