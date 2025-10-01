Câmara aprova urgência de 8 projetos sobre segurança, sendo 3 de deputado cearense

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados, Marina Ramos/Câmara dos Deputados Deputados federais Hugo Motta e Yury do Paredão

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira, 30, em publicação na rede social X, que levará ao Plenário oito requerimentos de urgência para projetos voltados à segurança pública. Três deles têm como autor o deputado federal cearense Yury do Paredão (MDB-CE).

A movimentação ocorre em meio à pressão sobre o Congresso após a aprovação da chamada “PEC da Blindagem” pela Câmara — rejeitada no Senado —, que gerou protestos em capitais como Brasília, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza. A proposta buscava ampliar a proteção de parlamentares contra investigações e processos judiciais.

Segundo Motta, a nova pauta reflete consenso entre os 27 secretários estaduais de Segurança, reforçando que o tema é prioridade no Parlamento.

Projetos de Yury do Paredão

PL 4332/2025 – Redefine a destinação de bens e valores apreendidos em crimes ligados à Lei Antidrogas, direcionando-os ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) ou a fundos estaduais de segurança. Hoje, a União é beneficiária em todos os casos.

– Redefine a destinação de bens e valores apreendidos em crimes ligados à Lei Antidrogas, direcionando-os ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) ou a fundos estaduais de segurança. Hoje, a União é beneficiária em todos os casos. PL 4333/2025 – Altera o Código de Processo Penal para acelerar processos de prisão em flagrante. Prevê que, em crimes com pena superior a quatro anos ou cometidos com violência, a custódia seja mantida por até 60 dias antes de decisão judicial sobre medidas alternativas.

– Altera o Código de Processo Penal para acelerar processos de prisão em flagrante. Prevê que, em crimes com pena superior a quatro anos ou cometidos com violência, a custódia seja mantida por até 60 dias antes de decisão judicial sobre medidas alternativas. PL 4331/2025 – Amplia de 13,6% para 31,6% a fatia da arrecadação de impostos das bets (apostas esportivas) destinada à segurança pública. O texto prevê repasse automático e uso prioritário em ações contra fraudes, lavagem de dinheiro e proteção a vítimas vulneráveis.

Outros projetos na pauta

Além dos textos do deputado cearense, estão incluídos os seguintes projetos: