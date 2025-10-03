TSE aprova envio de reforço federal na segurança em Santa Quitéria

Foto: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio ￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria

O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, durante sessão na manhã desta quinta-feira, 2, pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que haja envio de reforço federal para atuar durante a eleição suplementar no município de Santa Quitéria, distante 223 quilômetros de Fortaleza. O pleito, em que prefeito e vice serão eleitos, acontece no próximo dia 26 de outubro.

A solicitação, lida pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, tem como justificativa garantir “o livre exercício do voto, a normalidade da votação e apuração dos resultados” na cidade.

“Daí a urgência de que haja a requisição, a organização das forças para que elas possam estar presentes no município”, enfatizou a presidente do órgão eleitoral. O TSE deferiu a requisição e o encaminhamento da solicitação ao presidente da República e aos órgãos competentes, como o Ministério da Defesa e as Forças Armadas.

Bancada federal

Além do TRE-CE, a bancada federal do Ceará encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido para que a Força Nacional de Segurança atuasse no pleito.



O ofício foi assinado pelo coordenador da bancada, deputado Domingos Neto (PSD), pelo vice-coordenador deputado Luiz Gastão (PSD) e pelo senador Cid Gomes (PSB).



Instabilidade política

O pedido surge após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo, conhecido popularmente como Braguinha (PSB), que foi cassado por abuso de poder político e econômico, em investigação que apurava também ligação com o crime organizado.



Segundo investigações, integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam atuado para pressionar eleitores e tentar manipular o resultado das eleições de 2024 em favor do então prefeito e candidato à reeleição. O ocorrido motivou a convocação da eleição suplementar pelo TRE-CE, confirmada pelo TSE.

Braguinha não chegou nem a tomar posse em 2025, sendo preso horas antes. Atualmente, o ex-prefeito está em prisão domiciliar em Fortaleza.

Parlamentares reforçaram necessidade de proteção



Parlamentares cearenses destacam que a presença da Força Nacional é necessária, não apenas para proteger os eleitores, mas também para impedir que facções criminosas ou interesses familiares influenciem a votação do pleito suplementar.



Com a cassação do mandato de Braguinha e de seu vice, a cidade passou a ser administrada de forma interina por Joel Barroso (PSB), então presidente da Câmara Municipal e filho do ex-prefeito cassado, que lidera o grupo familiar na disputa pelo controle político local.

Com a tensão crescente, a bancada enfatiza que a atuação da Força Nacional é decisiva para assegurar que a eleição aconteça de forma transparente e segura, protegendo tanto os candidatos quanto a população de Santa Quitéria.

Três chapas foram inscritas para participar da eleição. O prefeito interino tenta permanecer no cargo e disputa contra a ex-vice-prefeita Lígia Protásio (PT), que chegou a assumir a Prefeitura no mandato anterior de Braguinha, e Cândida Figueiredo (União Brasil), ex-primeira-dama do município.

Não bastassem os acontecimentos que culminaram na cassação do ex-prefeito, a disputa que definirá o novo prefeito e vice está sendo marcada por batalhas judiciais que afetam todas as candidaturas. Todas as ações estão sob análise da juíza da 54ª Zona Eleitoral de Santa Quitéria. As candidaturas questionadas terão prazo para apresentar defesa antes de decisão final.







