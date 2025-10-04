Logo O POVO+
Cid diz esperar que Ciro se lance no cenário nacional
Cid diz esperar que Ciro se lance no cenário nacional

Cenário. Possível candidatura ao Governo do Ceará
Foto: FCO FONTENELE Senador Cid Gomes (PSB) participou de evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB na noite desta sexta-feira, 3

O senador Cid Gomes (PSB) comentou sobre a possível candidatura do irmão e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao cargo de governador do Ceará em 2026. O senador participou na noite desta sexta-feira, 3, do evento de filiação de sete prefeitos cearenses ao PSB.

Em coletiva de imprensa, o senador apontou que a hipótese da candidatura do pedetista ao cargo de governador, para ele, é “extremamente constrangedora”.

“Eu não vou comentar sobre algo que não é realidade. Eu já disse o seguinte: a hipótese para mim é extremamente constrangedora, porque eu estou aqui há um tempão de um lado. Não pode ficar pulando de galho em galho feito macaco. A gente tem que ter coerência, compostura”, considerou. 

Cid ainda destacou o respeito que tem pelo irmão, mas enfatizou que, no cenário da política cearense, os dois tem visões distintas. 

“Eu espero que o Ciro vá para o cenário nacional. Aí, nós temos total identificação. Respeito demais, é meu irmão querido, minha referência, mas, na política do Ceará, a gente tem visões diferentes”, acrescentou. 

Apesar de não ter o nome oficializado na disputa e de já ter afirmado que não tem pretensão de concorrer a nenhum cargo ano que vem, inclusive colocando o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) como candidato ao governo, Ciro é um dos nomes mais cotados pela oposição.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, por exemplo, já anunciou o apoio da sigla a Ciro no Ceará. 

Desde o segundo turno das eleições de 2024, o pedetista tem se aproximado de nomes da oposição no Estado, como o deputado federal André Fernandes (PL) e o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner.

Ainda há a possibilidade do ex-ministro deixar o PDT e retornar ao PSDB após 30 anos. Conforme publicado pelo colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, afirmou que Ciro voltará para a sigla tucana em dezembro e concorrerá ao cargo no Palácio da Abolição. 

Ciro também é sondado pelo União Brasil, tendo recebido convites para se juntar ao partido. O ex-ministro, inclusive, esteve no evento que formalizou a federação entre União Brasil e PP.

Por outro lado, o PSB de Cid Gomes integra a base governista e articula espaços na chapa majoritária para o ano que vem, além de apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

Atualmente, o PSB conta com o maior número de prefeituras no Estado e, com as novas filiações, totaliza 72 municípios. Esse crescimento veio com o retorno do senador Cid Gomes à sigla, que também levou dezenas de prefeitos do seu grupo político ao partido. 

