Ciro é adversário mais competitivo em 2º turno contra Lula, segundo pesquisa Quaest

Foto: Ricardo Stuckert; Daniel Galber/Especial para O POVO O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT)

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9, mostra que o adversário mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual 2º turno na eleição de 2026, neste momento, seria Ciro Gomes (PDT), ex-governador e ex-presidenciável. Lula venceria Ciro com uma diferença de nove pontos percentuais (41% a 32%), a menor entre todos os confrontos simulados para um 2º turno. Porém, em nenhum cenário de 1º turno Ciro fica entre os dois primeiros colocados, o que torna difícil a ida ao 2º turno.

Segundo o levantamento, o presidente leva vantagem sobre todos os possíveis concorrentes na eleição de 2026. Lula lidera em todos os cenários de 1º turno, pontuando entre 35% e 43% das intenções a depender da lista de candidatos apresentada.

Em simulações de segundo turno, o presidente também venceria todos os adversários testados. Ainda assim, Lula não ultrapassa a marca de 50% das intenções de voto em nenhum cenário, reflexo do número de indecisos e daqueles que declaram intenção de votar em branco, nulo ou de se abster.

Nas simulações, Lula tem 9 pontos de vantagem contra Ciro, 10 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, 12 a mais que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Michelle Bolsonaro (PL), 13 sobre Ratinho Júnior (PSD), 15 contra Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) ou Eduardo Bolsonaro (PL) e 23 a mais que Eduardo Leite (PSD).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é apontado como principal nome da oposição neste momento. No entanto, a pesquisa aponta que o atual presidente ampliou a vantagem sobre o político. Tarcísio afirma que não embarcará na disputa pelo Palácio do Planalto e tentará a reeleição para o governo estadual.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.

Ciro Gomes já registrou que não pretende se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia em setembro.

O cearense concorreu pela quarta vez a eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Bolsonaro e Lula, mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

No cenário estadual, Ciro é cotado para disputar o cargo de governador do Cearápelo bloco de oposição ao PT em 2026. Ciro tem sido um crítico frequente de governos do PT no Ceará, especialmente de ex-aliados como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o atual governador Elmano de Freitas (PT).

Em pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data, divulgado nesta segunda-feira, 29, pela CNN Brasil, Elmano aparece empatado com Ciro, com 38% contra 37%, em um cenário onde o senador Eduardo Girão (Novo) está na lista de opções. Os números configuram empate técnico dentro da margem de erro. Sem o senador, o ex-ministro chega aos 43%, enquanto Elmano tem 42%.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas para a pesquisa do instituto Real Time Big Data, entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi feita de forma estimulada.