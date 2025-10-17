Vereador que associou PT a facção recebe 1ª punição já registrada na Câmara

Foto: Érika Fonseca/CMFor ￼CÂMARA aprovou aplicação de punição, mas se dividiu

Em uma decisão sem precedentes, a Câmara Municipal aprovou nessa quinta-feira, 16, punição a um vereador de Fortaleza. Por 21 votos a 8, ficou definido que Inspetor Alberto (PL) receberá advertência por escrito por ter associado o Partido dos Trabalhadores (PT) a uma facção criminosa durante sessão da Casa. Houve 14 vereadores que não votaram, inclusive o presidente Leo Couto (PSB), em função de estar na presidência da sessão.

Ficaram contra a punição a bancada do PL, inclusive o próprio Alberto. Houve ainda um voto do PSDB, um do União Brasil e um do PDT — de PPCell, de saída da legenda. O União Brasil e o PDT se dividiram. Cada um deu um voto para punir o vereador.

Maior bancada da Casa, o PDT teve um vereador que votou pela punição, um que votou contra e cinco parlamentares que não votaram. Nem o relator no Conselho de Ética, Luciano Girão (PDT), estava presente.

No início deste mês, o Conselho de Ética da Câmara decidiu que Alberto deveria ser advertido por escrito, após associar o PT a facções criminosas. Após a decisão do colegiado, o tema foi votado em plenário.

O presidente Leo Couto destacou que a advertência a Alberto é a primeira punição já aplicada a um parlamentar na Casa. O atual modelo de códigos e Conselhos de Ética surgiram da redemocratização e, desde então, não havia registro de nenhuma punição do tipo aplicada pelo Legislativo municipal.

"Foi discutida essa matéria com relação ao vereador Alberto e a relatoria deu como essa condição de advertência, haja vista que é a primeira vez que um vereador sofre algum tipo de punição aqui na Casa. Nós votamos hoje, como manda o regimento, e os vereadores em sua maioria seguiram o relator pela punição de advertência ao vereador Inspetor", afirmou Couto.

O presidente ressaltou a independência do Conselho de Ética e o respeito à proporcionalidade partidária prevista no regimento interno. Segundo ele, o Conselho tem diferentes gradações de sanções — que vão da advertência até a cassação do mandato.

"Nós temos vários níveis, dentro do Conselho de Ética, de punição, de advertência à cassação. Nós temos vários níveis e, repito, nunca nenhum vereador teve qualquer tipo de punição".

Couto reconheceu que a advertência tem caráter mais formal, mas avaliou que o gesto serve como alerta para evitar novas ocorrências. "Obviamente, isso ocorrendo novamente, a punição será maior. Nesse sentido, ele não está impedido de nada, é algo mais formal, digamos assim. Algo mais formal e, repito, caso venha a ocorrer novamente, o trâmite do Conselho de Ética ocorre e aí a punição obviamente se agravará", advertiu.

O presidente classificou como natural o acirramento dos debates entre vereadores, especialmente em um contexto de polarização política e de aproximação das eleições de 2026.

"A gente sabe que aqui é uma Casa Legislativa, a gente sabe que em alguns momentos os ânimos se acirram. Nós estamos vivendo uma polarização, não só no Brasil, em outros locais do mundo. E, quando você vai chegando mais perto das eleições, obviamente que as discussões vão ficando mais acaloradas. Isso é completamente normal", avaliou.

Mesmo assim, Leo Couto reforçou a necessidade de manter o respeito entre os parlamentares. "Estamos aqui para discutir Fortaleza e, obviamente, que entram algumas pautas polêmicas. Eu sempre digo que essas discussões têm que ser pautadas pelo respeito, não é? É isso que eu sempre estou aqui conversando com a oposição, com a situação", disse.

Inspetor Alberto não quis se manifestar sobre a advertência. O vereador do PL foi punido a partir de denúncia feita pelo PT de Fortaleza, relativa à declaração do vereador feita durante a sessão de 6 de fevereiro deste ano. Na ocasião, estava em votação requerimento para realizar sessão solene em comemoração pelos 45 anos do PT. Ao se posicionar contra, o parlamentar do PL exibiu o vídeo de um homem que acusa o partido de ser relacionado a facção criminosa.

"O que vocês acham do PT, vocês que vão votar esse requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções. É justo? Botem a mão na consciência de vocês", afirmou Alberto ao comentar o vídeo exibido por ele na ocasião.

O homem ainda correlaciona facções a candidatos de esquerda e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Para vocês vereadores que forem votar nesse requerimento, prestem atenção no que esse rapaz vai falar”, disse na ocasião.

Inspetor Alberto foi ainda alvo de outras quatro representações desde o fim de 2024. Todas foram arquivadas pelo Conselho de Ética sem análise de mérito. Três eram relacionadas ao vídeo de maus-tratos a porco e uma por ameaça ao hoje prefeito Evandro Leitão (PT).

Um dos motivos para a rejeição das quatro representações foi o fato de se referirem a casos da legislatura passada e não do atual mandato. Além disso, o relator considerou que algumas dos denunciantes não eram aptos a apresentar representações à Câmara.

Em 2024, Inspetor Alberto se tornou personagem decisivo nos últimos dias da campanha de segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza. Ele é aliado do deputado federal André Fernandes (PL), que disputava o segundo turno contra Evandro Leitão.

O primeiro vídeo começou a circular em 23 de outubro, a menos de uma semana do segundo turno. Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento da campanha de André Fernandes, e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo, 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes.

Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão". Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".

O segundo turno da eleição de 2024 foi definido com Evandro sendo eleito por diferença inferior a 11 mil votos. Eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024 com 7.913 votos, Inspetor Alberto integra o Partido Liberal e é policial há mais de 30 anos.

Veja como votaram os vereadores

Sim à punição

Adail Júnior (PDT)

Adriana Geronimo (Psol)

Aglaylson (PT)

Benigno Júnior (Republicanos)

Bruno Mesquita (PSD)

Chiquinho dos Carneiros (PRD)

Claudio Lima (Avante)

Dr. Vicente (PT)

Estrela Barros (PSD)

Gabriel Aguiar (Psol)

Igor Nogueira (Mobiliza)

Juninho Aquino (Avante)

Luiz Sérgio (PSB)

Marcelo Tchela (Avante)

Mari Lacerda (PT)

Nilo Dantas (PRD)

Prof.ª Adriana Almeida (PT)

Professor Aguiar Toba (PRD)

Professor Enilson (Cidadania)

Renê Pessoa (União Brasil)

Wander Alencar (Agir)

Não à punição

Bella Carmelo (PL)

Inspetor Alberto (PL)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Julierme Sena (PL)

Marcelo Mendes (PL)

Pp Cell (PDT)

Priscila Costa (PL)

Soldado Noelio (União Brasil)

Não votaram

Carla Ibiapina (DC)

Dr. Luciano Girão (PSB)

Gardel Rolim (PDT)

Irmão Leo (Progressistas)

Janio Henrique (PDT)

Leo Couto (PSB) - Presidia a sessão

Marcel Colares (PDT)

Marcos Paulo (Progressistas)

Paulo Martins (PDT)

Raimundo Filho (PDT)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Tia Francisca (PSD)

Tony Brito (PSD)

Wellington Sabóia (Podemos)