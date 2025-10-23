Tasso diz ver "pela 1ª vez" aliança capaz de confrontar e vencer

Foto: Mariana Lopes/O POVO Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Tasso Jereissati na filiação do ex-ministro ao PSDB

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes se filiou ao PSDB na manhã desta quarta-feira, 23. Ele teve a ficha abonada pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

Ao saudar os presidentes de partido presentes, o líder tucano enfatizou "simbolismo muito especial" do bloco que se forma. "Pela primeira vez em muitas eleições, muitas, pelo menos umas três ou quatro, existe hoje uma possibilidade de haver uma aliança política capaz de confrontar com a hegemonia do Governo do Estado do Ceará", disse Tasso. E acrescentou: "E não só confrontar, capaz de vencer essa fase de retrocesso que existe aqui no Ceará".

Ele afirmou que Ciro tem duas missões. Nacionalmente, reconstruir partido com linha de centro. No Ceará, segundo Tasso: "Reconstruir aqui no Estado do Ceará aquela cultura de alegria, de entusiasmo e de autoestima e orgulho de ser cearense".

Tasso saudou o "papel importantíssimo" de André Fernandes (PL) na eleição para prefeito de Fortaleza no ano passado. "Aqui e ali nós temos as nossas divergências. Ainda bem que ele não se zanga comigo quando a gente tem divergência", brincou.

Tasso afirmou que tentou levar Roberto Cláudio para o partido, mas o ex-prefeito deve seguir para o União Brasil. "Fiz tudo para trazer o Roberto Cláudio para o PSDB. Não deu certo".

O ex-senador agradeceu a Ozires Pontes, prefeito de Massapê que está deixando a presidência estadual do partido. Tasso destacou ter sido "um intervalo difícil para o PSDB, difícil para a política do Ceará" e ressaltou a importância "para que nós pudéssemos sobreviver diante de um atropelamento que veio por cima de nós todos".

Ao discursarem, Roberto Cláudio e Ozires enfatizaram a emoção do reencontro entre Ciro e Tasso.

Impacto nacional

O deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) enfatizaram o impacto da filiação do ex-ministro para a política em âmbito nacional, não apenas no Ceará. Roberto disse que tanto Tasso quanto Ciro ainda podem ser presidente do Brasil.

Segundo o ex-prefeito RC, o Brasil está "sem projeto, sem rumo, liderado por uma gente sem honra". Ele saudou ainda "meu futuro presidente", em alusão ao dirigente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, partido ao qual Roberto anunciou há meses que irá se filiar. Nesta quarta, ele disse que Tasso e Ciro deram permissão para ele ingressar na outra legenda.

Músicas como referência

Tasso e Ciro chegaram ao lotado auditório do Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, ao som da música Sabiá, de Luiz Gonzaga, com mudança feita para campanhas de Ciro: "A todo mundo eu dou psiu, Ciro, Ciro, Ciro". Emendando com Galeguim do Zoi Azu, que embalou as campanhas de Tasso desde 1986.

Foi exibido vídeo com imagens históricas de Tasso e Ciro, com ênfase ao período de Ciro como governador. Houve depoimento de Chico Anysio, falecido em 2012.



Presidente do PSDB cearense, Ozires Pontes relatou conversa com um prefeito, segundo ele da base governista, muito popular, mas que teria afirmado não ter o que fazer no Município, pois a população estaria decidida a votar em Ciro.

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, que acompanhou Ciro na saída do PDT, também assinou ficha de filiação ao partido, ao qual já pertenceu e saiu em 1992 após a executiva deliberar pela expulsão.

Sarto discursou em defesa de "desbancar essa hegemonia autoritária". "Tem muita gente que não veio para cá com medo de ser perseguido. Porque se deixasse, era a Beira Mar todinha", disse, lembrando ter sido obra de Roberto Cláudio, concluída por ele, Sarto, como prefeito.

Roberto falou de gente que está correndo risco em está ali. "Risco pessoal, risco político ou profissional", disse também em referência a perseguições que haveria.

Oposição reunida

A filiação reúne os principais líderes da oposição do Ceará, com presidentes de partidos, deputados federais e estaduais e federais. Entre eles o deputado federal André Fernandes (PL), e as bancadas do PL, tanto vereadores como deputados; Capitão Wagner, presidente do União Brasil; o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra(Podemos), discursaram.