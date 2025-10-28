Roberto Cláudio marca data de filiação ao União Brasil

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Ex-prefeito Roberto Cláudio vai se filiar ao União Brasil na primeira semana de novembro.

Após meses de espera, com adiamentos em sequência, a filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, ao União Brasil, está confirmada para o próximo dia 5 de novembro, em Brasília.

Presidente da sigla no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner enviou convite informando que o evento está confirmado para a quarta-feira, 5, às 14h, na Sede Nacional do União Brasil, em ato apenas para convidados. Segundo a nota, a cerimônia "marca um importante passo no fortalecimento do União Brasil e na construção de um novo ciclo político para o Ceará e para o Brasil".

Desfiliação do PDT

No final de maio deste ano, RC anunciou a desfiliação do PDT, apontando como motivo as "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo". Na prática, a reaproximação do PDT com o PT inviabilizaram a permanência de RC, que estava no PDT desde setembro de 2015.

Dias depois, veio a confirmação de que o destino seria o União Brasil, que já o colocava como potencial pré-candidato ao Governo do Estado. Embora interlocutores insistissem que se tratava apenas de uma formalização, a filiação à nova sigla foi adiada diversas vezes, desde então.

O argumento para os adiamentos sempre perpassavam pela dificuldade de reunir filiados de renome nacional. Aliados locais da oposição sempre garantiram, no entanto, que a filiação ao União Brasil não estava ameaçada, inclusive adiantando que RC assumirá o comando da sigla em Fortaleza após integrar-se ao partido.

Em meio a isso, o União Brasil anunciou federação com o Progressistas (PP), enquanto convive com discordâncias internas acerca do posicionamento quanto às administrações petistas em nível federal e no Estado do Ceará.

Ao O POVO, Roberto Cláudio disse que a data foi confirmada pela direção nacional do partido, por ACM Neto e Antônio Rueda, assim como pela estadual, com Capitão Wagner.