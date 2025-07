Filiação de Roberto Cláudio no União pode ficar para agosto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.06.2025: Oposição se reúne na Assembleia, com Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Presidente estadual do União Brasil, o ex-deputado Capitão Wagner (União) afirmou nesta sexta-feira, 4, que filiação de Roberto Cláudio (sem partido) à sigla poderá ficar para agosto. O ex-pedetista anunciou a sua ida para o partido de Wagner no último 3 de junho, durante Café com a Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará.

A previsão era de uma cerimônia de oficialização do filiado ainda no mesmo mês, com a presença de líderes do União como presidente nacional do partido, Antônio Rueda (União), e o governador Ronaldo Caiado (União), de Goiás.

Conforme Wagner, o adiamento ocorre apenas por uma questão de agenda dos representantes, mas que “não tem nenhuma dúvida” da futura filiação. “É um pessoal que tem uma agenda bem complicada. Geralmente, no recesso parlamentar, a gente tem mais dificuldade de reunir (...) A confirmação do Roberto Cláudio está posta, ele realmente irá e a data ainda será definida”, afirma.

União na base não é uma possibilidade, diz Wagner

Com filiação, RC poderá ser candidato ao Governo do Estado pela oposição no Ceará. O adiamento da ida, no entanto, foi associado as recentes movimentações de aproximação da base governista com a nova Federação União Progressista.

Apesar das especulações, o presidente estadual da agremiação rejeita qualquer possibilidade de aliança com o grupo. Ele sustenta a posição de oposição ao nível local e nacional com o apoio de Rueda.

“Não tem nenhuma relação, até porque isso não existe. Eu tenho conversado muito com o presidente nacional do partido (Antônio Rueda), ele não admite a menor possibilidade de se juntar ao PT nacionalmente, muito menos ao nível local”, defende Wagner. “De fato, essa proposta (de aliança) foi levada para o presidente, lá em Brasília, mas ele rechaçou de cara, até porque o objetivo maior da criação da federação é se antepor ao PT”, continua.



por Camila Maia - Especial para O POVO