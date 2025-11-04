TCE emite alerta a 121 municípios e 8 câmaras municipais

Foto: Reprodução/Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE-CE emitiu 10 ofícios com alertas e comunicações sobre acompanhamento da gestão fiscal

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) emitiu alerta para 121 municípios cearenses por diversas questões como gasto com pessoal, inconsistência em relatórios fiscais, omissão ou pendências na homologação de informações em sistema de informações. Além das prefeituras, 8 câmaras municipais, o Estado do Ceará e consórcios de gestões também receberam os alertas ou comunicados.

Ao todo, o órgão publicou 10 ofícios sobre o acompanhamento da gestão fiscal de Prefeituras, câmaras e consórcios públicos do Estado.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não pode exceder os percentuais da receita corrente líquida. Para a União, o número é de 50%, para os estados, 60%, e para os municípios, 60%.

Seis prefeituras superaram o limite de 100% do montante das despesas com pessoal. O documento aponta que o percentual de Despesa com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (%DP/RCL) ultrapassou o limite de 54% estabelecido pela legislação.

A cidade de Acopiara registrou o maior número entre os seis municípios, com 58,92%. Em seguida, Acarape aparece com 55,87%, Lavras da Mangabeira atingiu 55,45%, Saboeiro, 55,02%, Barroquinha, 54,24%, e Milhã, 54,14%.

O órgão também emitiu comunicado para 20 prefeituras municipais que atingiram percentual de despesas com pessoal acima do limite prudencial de 95%: Altaneira, Baixio, Catunda, Frecheirinha, General Sampaio, Iguatu, Ipaumirim, Limoeiro do Norte, Maranguape, Mauriti, Mulungu, Ocara, Palhano, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Piquet Carneiro, Potengi, Solonópole e Tarrafas.

O TCE também emitiu alerta para 30 municípios pelo atingimento de 90% do montante das despesas com pessoal.

A lista inclui: Abaiara, Antonina do Norte, Apuiarés, Araripe, Banabuiú, Canindé, Capistrano, Caririaçu, Catarina, Chaval, Croatá, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Icapuí, Itaiçaba, Itapajé, Itapiúna, Jati, Martinópole, Morrinhos, Novo Oriente, Pacajus, Palmácia, Poranga, Potiretama, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Luís do Curu, Tamboril e Uruburetama.

Para todos os ofícios, o TCE destaca que a comunicação é meramente informativa, “sendo de responsabilidade de cada Ente, por intermédio do seu dirigente máximo, adotar as providências cabíveis ao atendimento dos limites legais”.

Omissão, pendências ou inconsistências

Um ofício foi emitido para as prefeituras de Aracoiaba, Camocim e Groaíras sobre inconsistências observadas no Relatório de Gestão Fiscal (RGF – 2º quadrimestre) e no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO – 4º bimestre de 2025). De acordo com o documento, as inconsistências foram registradas no Relatório de Gestão Fiscal (RGF – 2º quadrimestre) e estão relacionadas à porcentagem de despesas com pessoal.

46 municípios foram comunicados por omissão ou pendência na homologação das informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope). A ferramenta é voltada para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações sobre os orçamentos de educação.

Já pela indisponibilidade dos demonstrativos em endereços eletrônicos institucionais, o Tribunal emitiu comunicação a 15 Consórcios Públicos para que adotem as medidas cabíveis.

O TCE também comunicou prefeituras, câmaras e consórcios sobre a omissão da submissão dos relatórios ap Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e 33 municípios sobre omissão na alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

Um ofício também comunica 76 entes jurisdicionados, incluindo o Estado do Ceará, sobre a indisponibilidade, no endereço eletrônico institucional do Poder Executivo, da Programação Financeira (PRGFIN) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CEMD).



Além disso, as prefeituras de Missão Velha e Salitre foram comunicadas sobre o descumprimento do prazo de retorno do limite devido ou redução do percentual anual de 10%, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Complementar 178/2021 – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal.

Municípios comunicados:

Abaiara: 2 ofícios

Acarape: 3 ofícios

Acopiara: 2 ofícios

Aiuaba: 2 ofícios

Alcântaras: 1 ofício

Altaneira: 2 ofícios

Alto Santo: 1 ofício

Amontada: 1 ofício

Antonina do Norte: 2 ofícios

Apuiarés: 3 ofícios

Aquiraz: 1 ofício

Aracoiaba: 2 ofícios

Araripe: 1 ofício

Aurora: 3 ofícios

Baixio: 3 ofícios

Banabuiú: 1 ofício

Barreira: 1 ofício

Barro: 1 ofício

Barroquinha: 3 ofícios

Baturité: 1 ofício

Bela Cruz: 1 ofício

Camocim: 3 ofícios

Campos Sales: 1 ofício

Canindé: 2 ofícios

Capistrano: 4 ofícios

Cariré: 1 ofício

Caririaçu: 2 ofícios

Carnaubal: 1 ofício

Catarina: 2 ofícios

Catunda: 3 ofícios

Caucaia: 1 ofício

Chaval: 3 ofícios

Choró: 2 ofícios

Chorozinho: 1 ofício

Coreaú: 1 ofício

Croatá: 4 ofícios

Deputado Irapuan Pinheiro: 1 ofício

Ererê: 3 ofícios

Farias Brito: 2 ofícios

Frecheirinha: 2 ofícios

General Sampaio: 2 ofícios

Graça: 2 ofícios

Groaíras: 2 ofícios

Guaramiranga: 1 ofício

Hidrolândia: 3 ofícios

Ibaretama: 2 ofícios

Ibiapina: 3 ofícios

Icapuí: 1 ofício

Iguatu: 2 ofícios

Ipaumirim: 2 ofícios

Ipu: 3 ofícios

Ipueiras: 1 ofício

Itaiçaba: 2 ofícios

Itaitinga: 1 ofício

Itapajé: 3 ofícios

Itapiúna: 2 ofícios

Itarema: 1 ofício

Jaguaribara: 1 ofício

Jaguaretama: 1 ofício

Jati: 3 ofícios

Jijoca de Jericoacoara: 1 ofício

Lavras da Mangabeira: 1 ofício

Limoeiro do Norte: 2 ofícios

Madalena: 1 ofício

Maracanaú: 1 ofício

Maranguape: 2 ofícios

Marco: 4 ofícios

Martinópole: 1 ofício

Massapê: 1 ofício

Mauriti: 1 ofício

Meruoca: 3 ofícios

Milagres: 1 ofício

Milhã: 3 ofícios

Miraíma: 1 ofício

Missão Velha: 1 ofício

Monsenhor Tabosa: 2 ofícios

Moraújo: 1 ofício

Morrinhos: 1 ofício

Mucambo: 2 ofícios

Mulungu: 1 ofício

Nova Olinda: 1 ofício

Novo Oriente: 2 ofícios

Ocara: 1 ofício

Orós: 1 ofício

Pacajus: 2 ofícios

Pacatuba: 2 ofícios

Pacoti: 1 ofício

Palhano: 1 ofício

Palmácia: 2 ofícios

Paramoti: 2 ofícios

Pedra Branca: 1 ofício

Penaforte: 3 ofícios

Pentecoste: 1 ofício

Pindoretama: 1 ofício

Piquet Carneiro: 1 ofício

Pires Ferreira: 3 ofícios

Poranga: 2 ofícios

Porteiras: 1 ofício

Potengi: 2 ofícios

Potiretama: 1 ofício

Quiterianópolis: 1 ofício

Quixelô: 1 ofício

Reriutaba: 2 ofícios

Saboeiro: 1 ofício

Salitre: 1 ofício

Santa Quitéria: 2 ofícios

Santana do Acaraú: 3 ofícios

São Luís do Curu: 2 ofícios

Senador Pompeu: 1 ofício

Senador Sá: 2 ofícios

Sobral: 1 ofício

Solonópole: 2 ofícios

Tamboril: 3 ofícios

Tarrafas: 2 ofícios

Tauá: 2 ofícios

Tejuçuoca: 2 ofícios

Trairi: 2 ofícios

Ubajara: 3 ofícios

Umirim: 2 ofícios

Uruburetama: 1 ofício

Viçosa do Ceará: 2 ofícios

Câmaras Municipais comunicadas:

Araripe

Caridade

General Sampaio

Independência

Ipu

Marco

Ocara

Santa Quitéria

