Elmano e Evandro materializam aliança e lançam pacote de investimentos

CERIMÔNIA de entrega da reforma da Praça do Ferreira e lançamento do programa FORtaleCE

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza oficializaram nesta quarta-feira, 26, o lançamento de um programa que materializa uma das principais promessas da campanha do hoje prefeito Evandro Leitão (PT): a pretensão de que o alinhamento entre os Executivos estadual e municipal traria benefícios para a Capital.

O anúncio ocorreu durante a entrega da revitalização da Praça do Ferreira, no Centro. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito apresentaram o programa FORtaleCE, que prevê investimentos de R$ 4,5 bilhões em áreas como educação, saúde, mobilidade urbana e infraestrutura na capital cearense, sendo mais de R$ 3 bilhões advindos do Estado e R$ 1 bilhão, do Município.

Elmano, em entrevista coletiva, disse que a iniciativa é resultado da "aliança" entre as administrações. "Portanto, nós lançamos aqui um programa muito importante para deixarmos de maneira muito clara que estamos de mãos dadas", cravou o petista.

Antes de encerrar a conversa com os jornalistas, o governador reforçou: "Prefeito, eu quero lhe parabenizar. Parabenizar [também] a todos os vereadores e vereadoras, a nossa base, ao nosso projeto político, porque acho que nós estamos aqui cumprindo efetivamente o que nós nos comprometemos, que era o Governo do Estado e a Prefeitura estarem juntos para fazer ainda mais pelo povo de Fortaleza".

O enredo contrasta com a relação de Elmano com o ex-prefeito José Sarto (à época no PDT, hoje no PSDB). Ambos romperam politicamente e protagonizaram embates. O antecessor do petista, o hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT), chegou a lançar em 2017 um programa parecido, chamado Juntos Por Fortaleza, que contemplou as gestões de Roberto Cláudio (antes no PDT, agora no União Brasil) e de Sarto.

O agora tucano, inclusive, não foi citado nominalmente durante o evento, mas foi lembrado nos discursos. "Quando eu assumi a Prefeitura de Fortaleza no início deste ano, todos vocês sabem como é que estava a saúde de Fortaleza, onde o ex-gestor irresponsavelmente deixou de pagar, durante cinco meses do ano passado, organizações sociais, cooperativas e profissionais da saúde, faltando médicos, faltando remédios nos postos de saúde", começou Evandro.

Elmano, em dado momento, disse ter notado no público "uma companheirinha que estava segurando uma bandeira que tinha um 13 da campanha da eleição passada". E concluiu: "Como valeu a pena ir para rua e pedir: ‘vote no 13, vote em Evando Leitão’".

O governador também lembrou que, durante a campanha, "reclamavam da falta de remédio, do posto que estava em tempo de cair na cabeça do povo, do IJF [Instituto Dr. José Frota] que faltava comida para o paciente". Emendou dizendo que, agora, Evandro "já fez aumentar o número de cirurgias". "E para minha alegria, eu fui lá com ele".

Ao tratar da reforma de hospitais, Elmano afirmou que "o Hospital da Mulher foi criado para as mulheres e depois virou um hospital que lá tinha paciente mulher e paciente homem. E, a partir de agora, com esse prefeito, o Hospital da Mulher é das mulheres de Fortaleza".

O chefe do Executivo cearense ainda parabenizou Evandro "por unir a Cidade", destacando que o chefe do Executivo municipal "recebe o presidente da CDL [Câmara de Dirigentes Lojistas], lojistas, vereadores, a população; o pedido para que a Praça do Ferreira volte a ser bonita como o povo de Fortaleza merece".

O prefeito, por sua vez, ressaltou que, "se não fosse a sensibilidade do governador Elmano, juntamente com a sua secretária de Saúde, Tânia [Mara Coelho], a saúde de Fortaleza tinha parado". Em outro momento, Evandro afirmou que eles estão "fazendo diversos outros resgates da cidade de Fortaleza, tudo isso graças à parceria" com o Governo do Estado.

"Parceria essa que nós sempre defendíamos. Desde do ano passado, na campanha, que vocês escutavam o quanto era importante nós termos a união dos três entes: dos governos federal, estadual e municipal. Hoje se consolidando com todas essas entregas", complementou o prefeito.

Antes de finalizar o discurso, ele criticou um dos principais trunfos usados por Sarto na campanha à reeleição, que era o fato de Fortaleza ser o 1º lugar no Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste. "Isso é importante, mas não me deixa feliz. O que me deixa feliz, o que me deixará feliz é ver essa Cidade a cidade menos desigual socialmente falando de todo o Nordeste", encerrou Evandro.

