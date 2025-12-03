Deputado alerta que Júnior Mano precisa "sentar e conversar" se quer tentar Senado

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal cearense Junior Mano (PSB) é pré-candidato ao Senado

A possível candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado, em 2026, foi assunto de uma reunião dos parlamentares do PSB, realizada na última segunda-feira, 1º.

Segundo o deputado estadual Guilherme Bismarck (PSB), embora exista um acordo firmado entre Mano e o senador Cid Gomes (PSB), o deputado ainda precisa avançar nas articulações internas para consolidar a própria indicação junto à base governista.

Bismarck lembrou que o compromisso foi reafirmado publicamente por Cid, mas que, caso o atual senador não seja candidato à reeleição, caberá a Mano buscar apoio ativo dentro do partido: "O deputado tem que fazer a parte dele também, de abrir, digamos, o leque de conversas. Não esperar apenas que o senador resolva essa situação", ponderou.

Ele afirmou que não houve resistência formal ao nome de Mano na reunião, mas que o processo político exige articulação direta do próprio interessado: "Precisa se sentar e convencer toda a base, que eu acho que é absolutamente natural do processo político".

Bismarck destacou que considera Mano um nome com potencial, ainda que fale apenas por si. "Não tenho como falar sobre outros. No meu caso, acho que ele tem potencial, sim, de vir a ser candidato. A gente segue o que o senador Cid orienta", disse.

Apoio à reeleição de Cid

O deputado reforçou que, apesar do acordo com Júnior Mano, há um apoio unânime dentro do PSB à permanência de Cid Gomes na disputa pelo Senado.

"Isso é uma coisa que é uníssona, de todos nós. Nosso candidato (ideal) é o senador Cid Gomes", afirmou. Ele acrescentou: "Até por dever de gratidão, de merecimento. Nós desejaríamos que ele fosse candidato". Mesmo assim, Bismarck reconhece que a decisão é pessoal. Ele elogia o fato do senador não ter apego ao poder e abrir espaço para novas gerações.

"O Cid é um grande político no Estado do Ceará, que é de abre portas para novos nomes, abre portas para a nova geração. Não tem apego ao poder", elogiou.

Por fim, o deputado disse que Cid elogiou bastante o governador Elmano de Freitas (PT). "Ele ressaltou que o governador tem sido muito direito com ele, tem se mostrado uma pessoa muito discreta, muito trabalhadora, muito comprometida", finalizou.