Deputados da oposição no Ceará defendem Ciro e André Fernandes

Foto: Marcelo Bloc/ O POVO Na foto, os deputados estaduais Alcides Fernandes e Drª. Silvana, ambos do Partido Liberal (PL)

Deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado saíram em defesa do deputado federal André Fernandes (PL-CE), e do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) após críticas públicas da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) à aliança dos dois políticos.

Em entrevista coletiva após reunião do bloco na manhã desta terça-feira, 2, os deputados destacaram que houve uma tentativa de “desmoralizar” e “descredenciar o maior líder que a oposição já teve” no Ceará, referindo-se ao presidente do PL Ceará, André Fernandes.

A deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa, Dr. Silvana, afirmou que o partido “apanhou em praça pública sem necessidade” e que Michelle Bolsonaro “passou do limite e desrespeitou todas as lideranças locais”. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também saíram em defesa do deputado federal cearense.

Silvana ainda fez críticas diretas à articulação política que envolve o nome da vereadora Priscila Costa (PL), lançada como pré-candidata ao Senado Federal por Michelle Bolsonaro, e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Ela criticou a tentativa de lançar Priscila sem prévia combinação e de maneira pública. “Se resolve problema de partido dentro do partido, não causando aquele constrangimento, querendo emplacar o nome da Priscila Costa em cima do nome do pastor Alcides, que já estava acordado”, afirmou.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) reiterou ter acordo para ele concorrer a senador do PL, defendendo a manutenção dos compromissos firmados. “Não sei quem foi que orquestrou esse projeto maldoso”, disse o parlamentar.

Em defesa de Ciro Gomes, o parlamentar destacou: “De cada dez palavras que diziam, nove eram ‘Ciro’ e uma era ‘Girão’. Cada um que veio já veio orquestrado para atacar um cara que nem declarou ainda que é pré-candidato ao Governo do Estado”.

Alcides é pai de André Fernandes e pré-candidato ao Senado lançado pelo próprio Bolsonaro, em março deste ano. Na última semana, o ex-presidente começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal do golpe.

Alcides relatou que, “na hora do furdunço” durante o evento de anúncio da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, foi André quem o acalmou e pediu para que ele se acalmasse, assumindo a responsabilidade de dar declarações para a imprensa posteriormente.

No entanto, ele enfatizou que, apesar do episódio ter sido inicialmente doloroso, ele não guarda rancor. Direcionando a fala para a ex-primeira-dama, Alcides acrescentou: “Já quero dizer a ela que perdoo tudo que você falou, meu coração pastoral pede perdão e dizer que a senhora está passando por um momento muito difícil”.

A “hora do furdúncio” se refere ao momento em que Michelle fez críticas à aproximação de Fernandes e Ciro. A ex-primeira-dama afirmou que Eduardo Girão é quem representa os ideais da direita no Ceará.

Em determinado momento, Michelle solicitou que o cerimonialista anunciasse o título de uma manchete em que Ciro falou sobre Bolsonaro. Após a leitura, ela disse: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”.

O constrangimento público sofrido pelo Partido Liberal foi desencadeado durante o evento e resultou em um conflito direto entre a liderança nacional e as lideranças locais do partido no Ceará. Nesta terça-feira, 2, as lideranças nacionais do PL marcaram uma reunião nesta Michelle Bolsonaro visando alinhar os discursos em torno das disputas estaduais de 2026.

Além disso, o próprio PL Ceará deve se reunir nesta sexta-feira, 5, com apoiadores e opositores ao nome de Ciro Gomes para a candidatura ao Executivo Estadual para alinhar pensamentos.

"Acordos têm que ser cumpridos"

Parlamentares do União Brasil e PDT, também presentes à reunião, confirmaram que seguem apoiando a pré-candidatura de Alcides ao Senado, assim como a de Ciro ao governo.

Felipe Mota (União Brasil) lembrou que os acordos firmados devem ser cumpridos, referindo-se às reuniões que definiram que o PL lançaria um candidato ao Senado, no caso Alcides Fernandes, e apoiaria Ciro Gomes, enquanto a vaga de candidato a vice e a outra candidatura para senador seriam definidas posteriormente.

Michelle publica nota de esclarecimento após críticas de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro

Michelle Bolsonaro divulgou, na manhã desta terça-feira, 2, uma nova nota de esclarecimento em suas redes sociais. No texto — dividido em quatro stories — Michelle afirma que não responderá manifestações recentes dos enteados e reforça que seguirá defendendo Jair Bolsonaro(PL) “com unhas e dentes”.



Em trecho da nota, ela manifesta como se sente em relação ao núcleo duro da família Bolsonaro: Amo o meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Eu entendo e sofro a dor deles porque ela também é a minha dor", diz.

A declaração que puxou a defesa de André partiu do senador Flávio Bolsonaro e foi feita em primeira mão ao colunista do O POVO, João Paulo Biage, correspondente em Brasília.