Presidente da Assembleia diz querer manter disputas municipais fora do Plenário

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) afirmou ser natural o crescimento das tensões entre os parlamentares na Casa, especialmente com a proximidade do ano eleitoral. Ele ressaltou, no entanto, que divergências municipais devem ser deixadas de lado durante sessões do Parlamento.

Aldigueri esteve em evento na sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que entregou o Selo Qualidade em Transparência a gestores estaduais e municipais do Ceará.



"É normal que se acalore o debate com a proximidade da eleição e é importante também que a gente deixe essas questiúnculas municipais longe do debate institucional da Assembleia, porque nós representamos todos os 9 milhões de cearenses. Às vezes existem embates municipais mais acirrados, mas é importante que a gente deixe isso no município e não leve ao plenário".

A declaração dada ao O POVO ocorre dias após um acalorado bate-boca entre os deputados Marcos Sobreira (PSB) e Agenor Neto (MDB), que embora façam parte da base do governo Elmano (PT), são adversários políticos em Iguatu. Após a discussão, Agenor chegou a ameaçar deixar o posto de vice-líder do governo Elmano na Alece, mas acabou desistindo da ideia.

"Nós somos uma casa do Parlamento. O deputado quer parlar, quer falar, não é? Quer usar a tribuna. Então, todo o debate dentro das quatro linhas, dentro da normalidade institucional, é bem-vindo", destacou o presidente. Romeu relembrou que a Assembleia é uma Casa plural, com parlamentares com pensamentos diversos.

"Nós somos uma Casa de situação, de oposição, de deputados de direita, de centro, de esquerda, com visões diferentes, com opiniões divergentes, que a gente tem que procurar manter o respeito, o equilíbrio, fazer uma discussão institucional, uma discussão de ideologias", concluiu Aldigueri.