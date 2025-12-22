Zezinho quer federação União-PP na base e reafirma apoio a Elmano em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES ￼SECRETÁRIO das Cidades falou sobre desejo de que federação União-PP fique na base do governador

O secretário das Cidades e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), comentou sobre o desejo de que a federação formada pelo União Brasil e Progressistas fique na base do governador Elmano de Freitas (PT) e reforçou que o PP apoiará o petista nas eleições do ano que vem. Zezinho esteve presente nesse sábado, 20, no Palácio da Abolição, onde o governador Elmano se reuniu com o secretariado para o balanço anual da gestão.

Questionado pelo O POVO sobre o andamento das articulações, o secretário afirmou que a federação aguarda a homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para além disso, Zezinho destacou a posição do PP na base do governo Elmano e elogiou o projeto realizado no Ceará.

“O nosso desejo é que fique na base, porque nós somos da base. Há muito tempo que nós estamos nesse projeto, que está dando certo no Estado do Ceará, com muitas dificuldades em alguns setores, mas está dando muito certo, é um projeto muito amplo que está atendendo a todos nós cearenses e precisa fazer sempre uma evolução nisso, mas dá uma tranquilidade muito grande ter os partidos, politicamente ser forte também, porque dá uma tranquilidade para o governador”, avaliou.

Em seguida, o secretário destacou o apoio de três dos cinco deputados federais: Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, ambos do União e cotados como possíveis nomes para a presidência e vice-presidência da federação no Ceará respectivamente, e AJ Albuquerque, presidente do PP no Ceará e filho de Zezinho. Os dois parlamentares que integram a ala do partido no campo oposição são Dayany Bittencourt (União Brasil), esposa do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), e Danilo Forte (União Brasil).

“Nós temos o Moses, nós temos a Fernanda Pessoa, nós temos o AJ, que são três deputados federais. Temos o nosso querido amigo Danilo Forte, que está mantendo o diálogo também, e tem a esposa do Capitão [Wagner]. Então, são três contra dois, né? Se for uma votação, nós já puxamos para cá, mas isso é uma decisão que vai ser da executiva nacional. Mas o certo é que nós que fazemos o PP já estamos acertados que nós vamos votar no governador Elmano, na chapa do governador Elmano”, frisou.

A fala de Zezinho Albuquerque vem em meio às movimentações do União-PP. No Ceará, ainda não há confirmação de quem presidirá a federação, embora Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, tenha afirmado em diferentes ocasiões que o bloco será oposição no Ceará. Wagner, inclusive, também é um dos possíveis nomes para presidir a federação no Estado.

No início de novembro, durante o evento de filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União, Wagner disse que a federação fará oposição ao PT em nível nacional e afirmou que Moses e Fernanda podem ser punidos, inclusive com expulsão, caso apoiem o governador Elmano no ano que vem.

No início deste mês, por exemplo, o União Brasil expulsou Celso Sabino dos quadros do partido por permanecer como ministro do Turismo mesmo após exigência da direção nacional da sigla para que filiados deixassem cargos ocupados no governo Lula. Nessa semana, o presidente anunciou a saída de Sabino do cargo, sendo substituído por Gustavo Feliciano. A mudança teria sido um pedido de filiados da siglas que defendem a permanência no governo.

Por outro lado, o governador Elmano de Freitas diz acreditar no apoio da federação no ano que vem. No último dia 15, ele cumpriu agenda ao lado da deputada federal Fernanda Pessoa e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Pai e filha defendem que o partido seja parte da base governista. O prefeito já chegou a falar sobre sair do partido caso a sigla decida ficar na oposição ao PT.

Mesmo com as tensões e incertezas registradas a nivel local, a federação será mantida e, no início deste mês, os partidos protocolaram no TSE o registro da federação. De acordo com a lei eleitoral, o processo deve ser realizado até seis meses antes das eleições.