Evandro reúne secretariado e faz análise do primeiro ano de gestão

Foto: Samuel Setubal/O POVO ￼EVANDRO Leitão (PT), prefeito de Fortaleza

O Evandro Leitão (PT) realizou um jantar com secretários e entidades vinculadas a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) na segunda-feira, 22. Na ocasião, o prefeito fez uma análise do primeiro ano de gestão e projetou parte de 2026. Uma reunião de secretariado completa será realizado no começo do ano que vem.

Evandro fez um agradecimento ao trabalho da equipe, destacando que, mesmo com as dificuldades orçamentárias, conseguiram iniciar uma série de entregas de cada pasta. Ele relembrou que a equipe começou "cortando da própria carne" reduzindo os próprios salários no início do ano.

O prefeito também reafirmou o compromisso feito durante a campanha, e já implementado aos poucos, de devolver a autonomia e os serviços das Regionais. A ideia é de garantir independência das pastas como em pautas de zeladoria sem precisar passar pela extinta Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

Ampliação no orçamento no Esporte e Turismo

Outro ponto abordado por Evandro, já visando 2026, foi a promessa de ampliar o orçamento de secretarias de Fortaleza como a de Esporte e de Turismo. Com limites devido às dívidas, o prefeito considera haver uma desproporcionalidade do montante disponível para as pastas. Seria uma possibilidade aumentar o dobro ou até o triplo no caso da de Turismo.

Reforma no secretariado

Com a eleição no horizonte, o prefeito já prevê uma mudança de secretariado, que deve ocorrer entre o final de março e o início de abril, prazo limite para secretários se desincompatibilizarem para concorrerem a cargos de deputado em 2026.

Osmar Baquit (PSB), coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais, Márcio Martins (União), secretário da Regional 10, Kátia Rodrigues (PDT), secretária da Regional 7, e Idilvan Alencar (PDT), secretário da Educação, são garantias de deixarem os caros no prazo.

Além destas mexidas forçadas para que os secretários possam se candidatar aos cargos de deputado estadual e federal, Evandro deve aproveitar a mexida na administração para fazer outras alterações tanto em Regionais como outras em que sente uma necessidade de "sacudida" para reforçar empenho e entregas.

Com uma estimativa de orçamento maior em 2026 com o alívio de dívidas e turbinado com empréstimos bilionários, a Prefeitura de Fortaleza quer operar um volume maior de projetos do que foi em 2025.