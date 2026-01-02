TJCE empossa 5 juízes após regulamentação da permuta interestadual

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO TJ do Ceará empossa juízes de outros estados após nova regra de permuta

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) empossou cinco juízes que atuavam em outros estados por meio da chamada permuta interestadual, mecanismo que passou a ser permitido após alterações na legislação que regulamenta a carreira da magistratura. A medida possibilita que juízes troquem de tribunal sem a necessidade de novo concurso público, ampliando a mobilidade no Judiciário.

A cerimônia de posse ocorreu em 17 de dezembro, na sede do TJCE, e reuniu autoridades, familiares e integrantes da magistratura. Entre os empossados está um casal de juízes que atuava no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e agora passa a exercer funções no Ceará. Com as novas posses, o TJCE reforça a posição como um dos primeiros tribunais estaduais a implementar, na prática, o modelo de permuta interestadual.

O modelo foi viabilizado pela Emenda Constitucional nº 130/2023 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ainda em 2024. Entre os magistrados que assumiram cargos no Judiciário cearense estão Demetrius Liberato Silveira Aguiar, que passa a atuar na 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem; e Fernanda Vieira Medeiros, agora na 1ª Vara Cível da Comarca de Aracati. Ambos deixaram Pernambuco após aprovação das permutas.

Outros três juízes também tomaram posse no Ceará: Jandercleison Pinheiro Jucá, que também atuava em Pernambuco, passa a atuar na Vara Única Criminal da Comarca de Icó; além de Francisco Thiago da Silva Rabelo e Hermeson Alves Nogueira, oriundos da Paraíba, que assumem, respectivamente, a 2ª Vara da Comarca de Senador Pompeu e a 1ª Vara Cível de Limoeiro do Norte.

Durante a solenidade, o presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, destacou que a permuta era uma demanda antiga da magistratura. No âmbito do TJCE, a permuta foi regulamentada pela Resolução nº 06/2025, aprovada em maio. O normativo estabelece critérios para participação no processo, vedando a permuta a magistrados em estágio probatório, que respondam a processos administrativos disciplinares, entre outras restrições. Antes das posses desta semana, o TJCE já havia autorizado outras trocas com tribunais de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, sendo este último o primeiro estado a firmar permuta com o Ceará, em agosto.