Ozires aposta em irmãos Ferreira Gomes unidos em apoio à oposição em 2026

Foto: FERNANDA BARROS Ozires Pontes antecipou em junho que Ciro Gomes retornaria ao PSDB e disputaria o governo

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, acredita que os irmãos de Ciro Gomes (PSDB) irão apoiar a candidatura do mais velho ao Governo do Estado. Em publicação nas redes sociais, no último domingo, 25, o prefeito lembrou de posicionamentos recentes em que declarou que Ciro retornaria ao PSDB e seria pré-candidato a governador.

Após críticas de Ivo e Lia Gomes ao PT e ao ministro da Educação, Camilo Santana, Ozires lembrou que Ciro é referência para os irmãos e disse acreditar que eles estarão unidos nas eleições deste ano. Na conta, ele também incluiu o senador Cid Gomes (PSB).

"Vamos com Ciro porque queremos um Ceará forte, verdadeiro e desenvolvido. Ivo já veio, Lia está vindo, e Cid, não tenho dúvidas, também virá. Tudo no tempo de Deus. Ciro é referência para eles. Conhecem sua trajetória, sua coragem e sua capacidade como estadista. Sabem que hoje não existe ninguém do calibre de Ciro para governar o nosso Estado", escreveu.

Ozires presidiu o PSDB Ceará até o dia 21 de novembro de 2025, quando entregou a posição a Ciro. Ainda em junho de 2025, ele afirmou que o ex-governador retornaria à sigla. "Pouca gente acreditou. Diziam que ele ficaria no PDT ou que iria para outro partido. Ele veio para o PSDB. Depois, eu disse que ele seria candidato ao governo.

Em evento de filiação ao PSDB, em novembro de 2025, Ciro discursa ao lado de Tasso Jereissati e Ozires Pontes Crédito: FÁBIO LIMA

Em entrevistas recentes, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB) disse não ter mais compromisso com o governo Elmano (PT), após aproximação da gestão petista com seus adversários no município, Oscar e Moses Rodrigues (ambos do União Brasil). Ele disse que ainda era oposição a Elmano, mas admitiu que poderia apoiar o irmão, caso Ciro se lance como candidato.

Já Lia afirmou que Ciro é a grande referência para os irmãos e criticou a gestão petista por "faltar lealdade" com aliados. Ela disse que em 2026 estará ao lado de Cid. O senador Cid Gomes (PSB) já declarou que uma possível candidatura de Ciro ao governo seria para ele o "maior constrangimento da vida" e garantiu ter compromisso com a reeleição de Elmano.

Na última semana, o senador criticou a possibilidade de Camilo Santana (PT) deixar o Ministério da Educação, o que o transformaria num "fantasma" para Elmano, já que o ex-governador tem alta popularidade e é cotado para disputar um retorno ao Palácio da Abolição - Camilo insiste que o candidato é Elmano.

Relação entre Ciro e Cid

Ciro e Cid Gomes estão afastados desde 2022, quando romperam relações em meio à escolha do candidato do PDT (na época, partido de ambos) ao Governo do Estado.

Cid defendia que a governadora em exercício, Izolda Cela, tentasse a reeleição, visto que estava no cargo após a renúncia de Camilo para disputar o Senado e que seria um nome que agradaria todos os aliados no Ceará. A tese de Ciro, que defendia Roberto Cláudio como candidato, prosperou e o ex-prefeito de Fortaleza foi quem disputou a eleição, terminando na terceira posição.

A questão causou não apenas uma briga entre Cid e Ciro, mas fez com que o Partido dos Trabalhadores (PT) optasse por candidatura própria. O então deputado estadual Elmano de Freitas (PT) disputou e venceu a eleição no primeiro turno, com apoio de Camilo e do presidente Lula (PT).

Cid não se posicionou naquela eleição, na expectativa de uma reaproximação entre PDT e PT em um eventual segundo turno, que não chegou a ocorrer.