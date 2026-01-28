Aldo Rebelo diz que DC apoiará Ciro no Ceará

Foto: Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil) Aldo Rebelo é pré-candidato a presidente pela Democracia Cristã

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) afirmou que o partido ao qual é filiado, o Democracia Cristã (DC), irá apoiar a candidatura do também ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) a governador do Ceará nas eleições de 2026.

"Na atual conjuntura, a melhor alternativa para o Ceará é Ciro, e por isso o meu partido, o DC, estará junto com ele", afirmou Aldo à Folha de S. Paulo.

Aldo e Ciro foram ministros no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Conheço o Ciro há tanto tempo que não vale nem a pena dizer. Temos uma afinidade política histórica, desde que participamos juntos da reconstrução da UNE (no final dos anos 1970)", argumentou Aldo.

Na eleição presidencial de 2022, quando ambos eram filiados ao PDT, Aldo também apoiou a candidatura de Ciro a presidente. No próximo sábado, 31, ele lançará a própria pré-candidatura a presidente pelo DC, em São Paulo.

Rebelo é alagoano, de Viçosa, foi deputado federal por São Paulo durante cinco mandatos pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sendo presidente da Câmara entre 2005 e 2007. Durante os governos Lula e Dilma Rousseff (PT), foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais.

Ciro ainda não confirmou que será candidato a governador, embora admita que cumprirá a missão caso lhe seja dada. O nome do ex-governador é apontado, inclusive por adversários, como o mais forte da oposição à gestão do atual governador cearense, Elmano de Freitas (PT), sendo o predileto da maioria dos parlamentares oposicionistas do Estado.