Foto: Reprodução/Instagram: @drjaziel Dr. Jaziel (PL), Ciro Gomes (PSDB) e Dra. Silvana (PL)

Mesmo com a suspensão anunciada da aliança entre PL e o pré-candidato a governador Ciro Gomes (PSDB), o tucano continua diálogos com deputados e líderes bolsonaristas no Ceará. Desta vez, ele se reuniu com o casal de deputados Dr. Jaziel (PL), federal, e Dra. Silvana (PL), estadual.

"Independentemente de filiação partidária, são pessoas que eu admiro, tenho afeto e gratidão", disse Ciro em vídeo ao lado de ambos, publicado por Jaziel. Recentemente, o ex-governador esteve com o deputado federal Matheus Noronha, também do PL. O parlamentar afirmou que buscará o apoio do partido ao ex-presidenciável.

Ciro declarou que Silvana tem o estimulado a ser candidato, mesmo que o "juízo" diga a ele paranão concorrer, segundo disse. Porém, ele reconheceu que "o coração está balançado" e que "cumprirá a missão".

"Desde a primeira hora tem me estimulado. O juízo diz pra eu não ser mais candidato, mas o coração tá muito balançado porque se for minha responsabilidade, com gente boa assim, eu não vou fugir (...) Eu vou cumprir a minha missão", afirmou ao lado de Jaziel e Silvana.

A fala tem tom parecido ao usado por ele na filiação ao PSDB, em outubro do ano passado. Na ocasião, ele encerrou o discurso dizendo: "Eu vou cumprir a minha obrigação".

À coluna, a deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana, reforçou que Ciro será candidato e que ele garante maior viabilidade para o partido bolsonarista eleger o seu pré-candidato a senador, Alcides Fernandes.

"O PL só vai decidir (sobre apoio ao Ciro) no momento mais na frente pelo André (Fernandes, deputado federal). A construção atual e nossa vontade é seguir pra ganhar. Sim, ele (Ciro será candidato. A leitura atual é que está óbvio o apoio ao Ciro. Eu não imagino uma construção melhor pra fazermos nosso senador Alcides (...) O governo vai precisar se rebolar viu. Esse ano não será moleza não", declarou.

Em dezembro de 2025, André Fernandes, depois de se reunir com o PL nacional, anunciou que as conversas com Ciro estavam suspensas. Dois dias antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou o Ceará e, no lançamento da pré-candidatura a governador de Eduardo Girão (Novo), criticou as negociações para apoiar Ciro.

Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e enteados de Michelle, manifestaram-se contra a posição de Michelle. Depois disso, o partido se reuniu e decidiu suspender as negociações, mas membros do PL Ceará seguem com expectativa de aliança estadual.