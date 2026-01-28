PDT Ceará envia notificação para expulsar quatro deputados da sigla que fazem oposição

Foto: FÁBIO LIMA ￼O PDT Ceará enviou notificação para Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho

O PDT Ceará enviou nessa terça-feira, 27, uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais da sigla, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que fazem oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Conforme apurado pelo O POVO, a justificativa do PDT para expulsar os parlamentares foi de que os quatro estão “desalinhados com a ideologia do partido”.



Atualmente, o PDT integra a base da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou na base do governador Elmano de Freitas (PT), além de já ter definido apoio à reeleição do petista neste ano. No cenário nacional, a legenda é alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Por outro lado, os quatro deputados defendem a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Estado. Apesar de não ter confirmado a candidatura, Ciro é cotado para disputar o Governo do Ceará pela oposição e vem recebendo apoio de partidos. Nomes do PL e do União Brasil, além do PSDB, já defenderam o nome de Ciro.



Os quatro deputados tem diálogo para filiações em outros partidos: Antônio Henrique e Lucinildo com o PL, comandado pelo deputado federal André Fernandes no Ceará, e Cláudio Pinho e Queiroz Filho com o União Brasil, presidido pelo ex-deputado Capitão Wagner no Estado.



O deputado Lucinildo Frota afirmou que não mudou de posicionamento, e sim o partido. O parlamentar também afirmou que vai recorrer. O deputado Antônio Henrique avaliou que não fez nada para ser expulso e mencionou que o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, se reuniu com os parlamentares para procurar uma saída em comum acordo, o que não avançou.

Em uma das representações, obtida pelo O POVO, o partido indica que, no exercício do mandato parlamentar, um dos deputados “passou a adotar, de forma reiterada e pública, posicionamentos políticos, ideológicos e legislativos frontalmente contrários ao programa partidário do PDT”.

O documento ainda aponta que o parlamentar alvo teria contrariado “diretrizes expressamente deliberadas por seus órgãos de direção”, destacando o fato do partido integrar a base do governador Elmano e a aliança com o prefeito Evandro.

“Quando o requerido do PDT defende publicamente uma aliança com PL, ele não realiza apenas um gesto isolado de cordialidade política, mas sim dá respaldo público a um projeto político antagônico ao do seu partido. Tal conduta confunde o eleitor, enfraquece a identidade partidária e contribui para a deslegitimação do próprio programa ao qual se comprometeu formalmente no momento da filiação e da disputa eleitoral”, diz a representação.

Além dos quatro deputados, o vereador de Fortaleza PP Cell também forma oposição ao PT e era o único da bancada do partido na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) alinhado a bolsonaristas que fazem oposição ao prefeito Evandro Leitão.



Também por falta de alinhamento, a executiva do PDT Fortaleza aprovou, no dia 19 de janeiro, a expulsão do vereador e a votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro, em reunião do diretório municipal. A representação foi feita pelo vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente da sigla. PP Cell deverá se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer a deputado federal.

Após a saída de Roberto Cláudio (União Brasil) e Ciro Gomes dos quadros do trabalhismo, o PDT se reposicionou na base dos governos estadual e municipal. Com isso, parlamentares oposicionistas como PP Cell e os deputados estaduais passaram a vislumbrar a saída do partido. O PDT já tinha sofrido baixas em suas fileiras quando aliados do senador Cid Gomes (PSB) deixaram a legenda.