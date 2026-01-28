Logo O POVO+
PDT Ceará envia notificação para expulsar quatro deputados da sigla que fazem oposição
Politica

PDT Ceará envia notificação para expulsar quatro deputados da sigla que fazem oposição

Parlamentares já tem propostas de filiação em outros partidos. PL e União Brasil são cotado para receber os deputados
Foto: FÁBIO LIMA ￼O PDT Ceará enviou notificação para Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho

O PDT Ceará enviou nessa terça-feira, 27, uma notificação para expulsar os quatro deputados estaduais da sigla, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, que fazem oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). 

Conforme apurado pelo O POVO, a justificativa do PDT para expulsar os parlamentares foi de que os quatro estão “desalinhados com a ideologia do partido”.

Atualmente, o PDT integra a base da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e ingressou na base do governador Elmano de Freitas (PT), além de já ter definido apoio à reeleição do petista neste ano. No cenário nacional, a legenda é alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por outro lado, os quatro deputados defendem a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Estado. Apesar de não ter confirmado a candidatura, Ciro é cotado para disputar o Governo do Ceará pela oposição e vem recebendo apoio de partidos. Nomes do PL e do União Brasil, além do PSDB, já defenderam o nome de Ciro. 

Os quatro deputados tem diálogo para filiações em outros partidos: Antônio Henrique e Lucinildo com o PL, comandado pelo deputado federal André Fernandes no Ceará, e Cláudio Pinho e Queiroz Filho com o União Brasil, presidido pelo ex-deputado Capitão Wagner no Estado.

O deputado Lucinildo Frota afirmou que não mudou de posicionamento, e sim o partido. O parlamentar também afirmou que vai recorrer. O deputado Antônio Henrique avaliou que não fez nada para ser expulso e mencionou que o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, se reuniu com os parlamentares para procurar uma saída em comum acordo, o que não avançou.

Em uma das representações, obtida pelo O POVO, o partido indica que, no exercício do mandato parlamentar, um dos deputados “passou a adotar, de forma reiterada e pública, posicionamentos políticos, ideológicos e legislativos frontalmente contrários ao programa partidário do PDT”.

O documento ainda aponta que o parlamentar alvo teria contrariado “diretrizes expressamente deliberadas por seus órgãos de direção”, destacando o fato do partido integrar a base do governador Elmano e a aliança com o prefeito Evandro.

“Quando o requerido do PDT defende publicamente uma aliança com PL, ele não realiza apenas um gesto isolado de cordialidade política, mas sim dá respaldo público a um projeto político antagônico ao do seu partido. Tal conduta confunde o eleitor, enfraquece a identidade partidária e contribui para a deslegitimação do próprio programa ao qual se comprometeu formalmente no momento da filiação e da disputa eleitoral”, diz a representação. 

Além dos quatro deputados, o vereador de Fortaleza PP Cell também forma oposição ao PT e era o único da bancada do partido na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) alinhado a bolsonaristas que fazem oposição ao prefeito Evandro Leitão.

Também por falta de alinhamento, a executiva do PDT Fortaleza aprovou, no dia 19 de janeiro, a expulsão do vereador e a votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro, em reunião do diretório municipal. A representação foi feita pelo vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente da sigla. PP Cell deverá se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer a deputado federal.

Após a saída de Roberto Cláudio (União Brasil) e Ciro Gomes dos quadros do trabalhismo, o PDT se reposicionou na base dos governos estadual e municipal. Com isso, parlamentares oposicionistas como PP Cell e os deputados estaduais passaram a vislumbrar a saída do partido. O PDT já tinha sofrido baixas em suas fileiras quando aliados do senador Cid Gomes (PSB) deixaram a legenda. 

