Eleição suplementar em Senador Sá terá candidata única apoiada pelo prefeito cassado

Foto: Reprodução//instagram @beljr11 ￼EX-PREFEITO Bel Júnior, Sabrina Morais e Professora Maria durante convenção partidária

Candidata única a prefeita nas eleições suplementares de 1º de março no município de Senador Sá, Sabrina Morais (PP), a “Sabrina do Bel”, tem apoio do prefeito cassado Bel Júnior (PP). Em 2016, ela consta na lista dos candidatos que disputaram vaga na Câmara Municipal, mas não obteve votos.

As convenções partidárias para definir candidatos a prefeito foram agendadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) entre 23 e 25 de janeiro. Em Senador Sá, confirmou-se que o município terá apenas Sabrina como candidata, com Maria Veriani Costa, a Professora Maria (PP), como candidata a vice. Maria atuava como vice na gestão de Bel e se lançou novamente.

A convenção dos partidos Progressistas, União Brasil e da federação PSDB/Cidadania ocorreu conjuntamente na última sexta, 23, confirmando a candidatura de Sabrina. Ela tem 30 anos e nunca exerceu cargo eletivo. Em 2016, aos 21 anos, disputou uma vaga como vereadora do município, pelo PTN, mas aparentemente desistiu da disputa, já que consta no TRE-CE que ela não obteve sequer o próprio voto.

A reportagem tentou contato com a candidata a prefeita pelo perfil dela no Instagram para ouvi-la sobre a candidatura, mas até o momento da publicação deste material não obteve resposta até o fechamento da a página.

Apoio do prefeito cassado

Sabrina do Bel e Professora Maria têm o apoio do ex-prefeito Bel Júnior que foi cassado em novembro de 2025 por irregularidades em evento durante a campanha de 2024. O TRE-CE determinou anteriormente a cassação da chapa e a realização de uma nova eleição.

Em junho de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu liminarmente o pleito, que estava marcado para julho, e manteve Bel no cargo. Porém, o TRE-CE julgou os embargos de declaração do prefeito e decidiu por unanimidade cassá-lo novamente, determinando mais uma vez a realização de novas eleições. Além da cassação, Bel foi declarado inelegível.

O ex-prefeito Rui Aguiar (PSB) chegou a lançar candidatura para a eleição suplementar marcada para julho de 2025, mas que acabou suspensa pelo TSE. No último domingo, 25, o PSB confirmou ao O POVO que não teria candidatos na eleição marcada para o dia 1º de março.

Continuidade da gestão

Em discurso no evento da última sexta, Bel Júnior deixou claro que Sabrina representa a continuidade de sua gestão.

“Hoje é um dia diferente, um dia para que Senador Sá possa relembrar todo o trabalho do grupo de Bel Jr. Porque nós vamos mostrar com mais de 90% dos votos que a Sabrina vai ser eleita prefeita e que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho”, declarou durante a convenção.

Sabrina agradeceu e se comprometeu a dar continuidade à gestão. "Peço o apoio de vocês para que eu possa continuar o trabalho do Bel Jr. Agradeço a ele pela confiança que depositou em mim e sigo firme para continuar a luta que ele vinha fazendo", afirmou.

Eleições também em Choró e Potiretama

Além Senador Sá, outros dois municípios terão eleições suplementares em 1º de março, também por cassação dos prefeitos eleitos em 2024: Choró e Potiretama.

Choró

Com duas pré-candidaturas colocadas, as convenções partidárias de Choró, cidade localizada a 148,6 quilômetros de Fortaleza, ocorreram na sexta-feira, 23. Uma delas foi a do prefeito interino e pré-candidato Paulo George (PSB), o Paulinho, que integra o mesmo partido que o prefeito cassado Bebeto do Choró, foragido desde dezembro de 2024.

Paulinho irá concorrer na disputa ao lado do ex-vereador Cimar Ribeiro como candidato a vice. Ribeiro também foi vice-prefeito durante a gestão do ex-prefeito Marcondes Jucá (PT) e atuou como prefeito após Jucá ter sido afastado e preso na operação Ad Manus.

A população de Choró não vê Bebeto há mais de um ano e o político segue foragido desde dezembro de 2024, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva na Operação Vis Occulta. Em agosto de 2025, o TRE-CE manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024.

A convenção de Paulinho na última sexta-feira, 23, contou com as presenças de outros nomes do PSB, como o ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, e o deputado estadual Osmar Baquit (PSB). Um dos principais líderes do PSB no Ceará, o senador Cid Gomes (PSB), não esteve na convenção, pois participa de uma missão internacional no Japão.

O outro candidato a prefeito de Choró é Antonio Delmiro (PT) que concorrerá ao lado da professora Ana Íris (PT) como vice, repetindo a chapa que concorreu nas eleições municipais de 2024 e obteve 38,90% dos votos, mas não se elegeu.

A convenção da chapa foi realizada no sábado, 25, e teve a participação de alguns nomes do partido, como o presidente estadual da sigla, Conin, o deputado federal José Airton Cirilo e o deputado estadual Moises Braz.

Potiretama

Já em Potiretama, a 253,2 quilômetros da Capital, a eleição suplementar se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino, Cleverlandio Bezerra (PP), e a ex-vice-prefeita cassada, Solange Campelo (PT), mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral.

Cleverlandio Bezerra assumiu a Prefeitura por ser presidente da Câmara Municipal quando a chapa eleita foi cassada por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

O prefeito eleito Luan Dantas (PP), preso desde abril de 2025, e a então vice Solange tiveram os registros de candidatura cassados, porém apenas o prefeito eleito foi condenado à inelegibilidade por oito anos.

Com apoio do grupo de Dantas, Cleverlandio e o candidato a vice, Gilberto Meneses, promoveram a convenção partidária na última sexta-feira, 23. O deputado estadual Leonardo Pinheiro (PP) e o ex-prefeito de Iracema e presidente do Cearaprev, Zé Juarez estiveram no evento.

Rompida com o grupo, Solange concorrerá ao cargo junto ao candidato a vice Rogério Barbosa (PSD). A convenção do PT ocorreu no domingo, 25, e contou com a presença do deputado estadual De Assis Diniz (PT), do presidente estadual do PT, Conin e da deputada Keivia Dias (PSD).