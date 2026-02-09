Em ato com Ciro no Cariri, Glêdson Bezerra sobe tom contra o governo Elmano: 'Ceará voltou a cair'

Foto: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri Glêdson Bezerra em evento com Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), fez no sábado, 7, um discurso de defesa do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e de críticas à gestão do governador Elmano de Freitas (PT). A fala ocorreu durante evento com a presença de Ciro, na sede da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Cariri.

Ao justificar o apoio político ao ex-ministro, Glêdson elencou atributos que, segundo ele, deveriam nortear a escolha de representantes políticos.

"Por que que você escolheria uma pessoa para ser o seu prefeito ou seu governador? Tem que ser competente, Ciro é. Tem que ser inteligente, ele é. Tem que ser corajoso, ele é", afirmou, citando ainda "perspicácia", "astúcia", "trânsito fácil" e "diálogo".

Mencionando que o tucano não responde a processos por corrupção, o prefeito disse que vê no aliado as "melhores condições para ser presidente deste País", mas avaliou que a missão de Ciro seria, neste momento, "estar aqui no estado do Ceará resgatando a nossa terra".

￼No discurso, Glêdson citou o ciclo político iniciado com Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro, a quem creditou "governo das mudanças". "Vieram lá naquela década de 1980 e mostraram que é possível fazer. Colocaram o Ceará na rota do desenvolvimento", considerou.

Em contraste, o prefeito avaliou que o Estado vive hoje um processo de regressão. "Nos últimos tempos, o Ceará voltou a cair", declarou. Entre as críticas, mencionou violência, endividamento e condução de políticas públicas. "Não é com frouxidão que se combate crime organizado", disse.

Outro alvo foi o Sinalize, programa estadual de pavimentação e sinalização viária, cujo calendário foi criticado pelo chefe do Executivo juazeirense. "Passar quatro anos sem fazer nada para chegar no ano de eleição fazer obra às carreiras. Isso é um tapa na nossa cara", declarou.

A resposta forte do governo

Procurado pelo O POVO, o Governo do Estado rebateu as declarações do prefeito. O secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, afirmou que "o prefeito infelizmente transforma uma relação que deveria ser institucional em disputa política rasteira".

Segundo o secretário, os repasses ao município ocorreram de forma contínua nos últimos anos. "Para se ter uma ideia, somente nos cinco anos de Glêdson como prefeito, os governos federal e estadual já repassaram quase R$ 600 milhões só para a saúde do município, fora todas as ações na educação, segurança e ação social", elencou Chagas.

Sobre a acusação de retenção de recursos, ele disse que a situação depende da regularidade fiscal da prefeitura. "Sobre os repasses a que ele se refere, basta o prefeito regularizar suas contas, como outros municípios, que o repasse é feito de forma automática".

Por meio da assessoria de comunicação da Casa Civil, o secretário enviou à reportagem certidão da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) na qual consta que o município de Juazeiro do Norte estava com situação "irregular" no Cadastro Geral de Parceiros do Estado em 3 de fevereiro de 2026.

O documento apresentado aponta pendências, dentre as quais a ausência de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) e do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre do ano anterior.



