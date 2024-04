"Dinheiro não, por favor" como o Real evolui de físico para digital

Foto: ADOBE STOCK CAPA - DINHEIRO

Depois de reclamar do preço do arroz e que “tá tudo caro, você compra cinco coisinhas e dá quase 100 reais”, dona Maria Zulene, 78, chega à fila do caixa do supermercado com duas certezas — que passaram a ser rotina desde a pandemia de Covid-19 — sempre que vai fazer a feira do mês: é preciso higienizar tudo quando chegar em casa, hábito que a aposentada não tinha antes; e certamente vai levar um tempo até a operadora do caixa conseguir troco para R$ 100.

A sequência já é batata: a atendente termina de passar os produtos, vira a maquininha e pergunta, sem rodeios, se é no débito ou no crédito. Acrescenta: se for no Pix, é nesse QR Code. Dona Zulene saca a carteira estampada com imagens religiosas e retruca: aceita dinheiro?

“Já aconteceu de esperar meia hora. Atrasei meu almoço esperando eles conseguirem troco. Falaram no microfone, chamaram fulano, ciclano, aquele pessoal que anda nos patins. E nada, nada, nada, nada (canta, em tom bem-humorado, uma música que se tornou meme)”, relata.



Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Dinheiro em circulação não resolve problema da falta de troco

A dona de casa está entre os milhões de brasileiros que ainda utilizam o dinheiro em espécie como principal meio de pagamento no dia a dia, uma parcela que tem diminuído nos últimos anos com a popularização do Pix, mas que ainda é responsável pela base das transações financeiras no Brasil.

Cria da roça, Zulene só aprendeu a ler aos 18 anos, quando mudou-se de Maranguape para Fortaleza, e nunca teve oportunidade de ir além nos estudos porque precisou dedicar-se aos filhos e à casa — embora se identifique, até hoje, com talentos para a engenharia mecânica.

Cresceu distante de tecnologias e o mais perto de celular que chegou foi o aparelho que ela chama de “Pai de santo, porque só recebe (ligações)”. Sem redes sociais, informa-se exclusivamente pela televisão e pela neta, a confeiteira Ana Eliza, 29 — esta, sim, cronicamente online, como diz a sua geração.

“A minha empresa é basicamente toda online. Chega muita gente pelo Instagram, o pedido é feito no site, os clientes me passam os detalhes e a gente conversa pelo WhatsApp, as entregas e as retiradas são feitas por motorista particular ou Uber e os pagamentos a maioria são digitais. E eu também uso muito (pagamentos digitais), só uso cartão se estiver sem internet”, detalha a jovem.

Eliza conta que aceita todas as formas de pagamento, mas poucos clientes preferem usar o dinheiro físico — e quando usam, ela pede que já mandem o valor trocado ou que aceitem o troco via Pix para que seja mais prático para ambos: “Antes era mais complicado, eu tinha que pegar emprestado com ela (a avó, Zulene) pra passar o troco, aí pra devolver era uma dificuldade, porque ela também não tem Pix. Então eu já deixo isso bem claro”.



“Tenho uma amiga que foi ao médico fazer exame e só aceitavam dinheiro. Aí sim deu problema, porque não aceitavam débito, crédito e nem Pix, e o caixa 24 horas era longe para sacar. Resumo da ópera: desistiu do atendimento. Não vou nem entrar na questão de quem foge de receber em banco”, destaca.

A realidade da pequena confeitaria não é tão diferente da de grandes empresas como a rede de cafeterias The Coffee, importada do Japão para capitais brasileiras como Fortaleza.

Lá, você pede num tablet, paga na sequência e espera o seu nome ser chamado. Para os mais apressados, o pedido também pode ser feito pelo aplicativo, aí é só retirar e sair pelas ruas com sua bebida quente ou fria a caminho do metrô como numa cena de filme. Um roteiro inimaginável para dona Zulene.

Há uma particularidade, aliás, que chama a atenção de quem passa com um pouco menos de pressa pelo balcão do café urbano minimalista: é a plaquinha que pede “dinheiro não, por favor”. Eles explicam que aceitam pagamento em espécie, mas preferem que seja feito com cartão por questões de “agilidade, higiene e segurança”.

Acompanhe uma publicação de fevereiro no X (ex-Twitter) que viralizou o assunto:

Achei estranho este aviso no The Coffee aqui em Manaus. Só gostaria de lembrar que: Deixar de aceitar dinheiro em espécie como forma de pagamento não é permitido pela legislação brasileira, infração prevista no Art. 39, IX, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Art.… pic.twitter.com/Q9Euv8iL23 — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) February 17, 2024

Em resposta à publicação, uma ex-gerente de uma franquia da rede de cafeterias afirma que “sim, eles orientam que não se aceite dinheiro em espécie e, caso o cliente insista, deve-se dizer que é uma norma da empresa e que, por conta disso, não tem troco”.

“Isso é terrível porque você impede que pessoas em situações vulneráveis possam consumir na loja. Elitismo puro. Tomei um ranço absoluto desse lugar depois de trabalhar lá. Quando apareciam pessoas em situações mais vulneráveis eu dava de graça, tirava como se fosse para mim. Geralmente a pessoa só queria um expresso mesmo, sabe?”, ressalta.

A ex-funcionária ainda narra que “eles [The Coffee] teoricamente implementaram isso por conta da (pandemia de) Covid. Mas já estamos há algum tempo sem pandemia e isso continuou porque virou uma medida da empresa”.

Foto: The Coffee/Divulgação Loja da rede de cafeterias The Coffee na Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, em Fortaleza

Essa é uma situação que acompanha as mudanças de comportamento dos brasileiros em relação ao dinheiro e que tem se tornado comum em estabelecimentos de grandes metrópoles, o que também desperta questionamentos como: é permitido recusar meios de pagamento?

Conforme adianta a publicação feita por Mário Adolfo, a legislação brasileira diz que não.

O pagamento em espécie é assegurado por lei e a recusa em receber pagamento em dinheiro na moeda corrente do País pode gerar multa para o estabelecimento ou prestador de serviço, de acordo com o artigo 43 da Lei das Contravenções Penais.

Além disso, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, parágrafo IX, que “é vedado recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”.

O POVO+ tentou contato com a equipe de assessoria de imprensa da The Coffee por meio do endereço de e-mail fornecido no site da empresa a fim de saber se há algum posicionamento oficial sobre a medida ou, ainda, se algum representante poderia conceder entrevista e falar a respeito. Até o fechamento desta reportagem, no entanto, nenhum retorno foi obtido.

Dinheiro físico versus dinheiro digital

Ao analisar a evolução das formas de pagamento brasileiras, é possível identificar uma série de pontos positivos e negativos dentro do debate "dinheiro físico versus dinheiro digital".

É o que afirma Edemilson Paraná, professor do departamento de Ciências Sociais da LUT University, na Finlândia, e filiado ao programa de pós-graduação em Sociologia e ao Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade (Nets) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Entre o que destaca como favorável, o pesquisador cita que as transações se tornaram mais rápidas, seguras e baratas: "Esse processo de melhoria da infraestrutura digital de pagamentos, tanto pública quanto privada, é algo que beneficia a diminuição dos custos de transação na economia e faz parte de um processo de evolução que já vem de muitas décadas".

"O setor de tecnologia bancária brasileiro é um dos mais avançados do mundo, e o Poder Público, na figura do Banco Central, sempre agiu em parceria com os maiores bancos para estimular e avançar o desenvolvimento dessa tecnologia. Seja com os Automated Teller Machines (ATMs), lá atrás, os caixas eletrônicos, ou mais recentemente com sistemas como o Pix, o Brasil sempre teve uma taxa de penetração relativamente grande, inclusive comparado com países avançados", evidencia.

Na opinião de Paraná, essa digitalização mais recente tem um conjunto de pré-requisitos: "parte de uma infraestrutura tecnológica muito robusta, um setor de tecnologia bancário muito bem capilarizado, desenvolvido e estruturado, e uma boa vontade tanto dos atores privados quanto dos agentes públicos para estimular essa digitalização".

Cenário que, prossegue ele, encontra um processo de popularização da computação pessoal, da telefonia móvel, dos smartphones, da internet, dos apps e do próprio avanço do setor de tecnologia bancária no Brasil.

Mas, apesar do progresso tecnológico, o pesquisador não acredita que o panorama leve a uma extinção do dinheiro físico. "Acho que pode ocorrer uma diminuição da base monetária de dinheiro impresso físico, mas ele ainda é importante em vários lugares do País, para vários estratos socioeconômicos da população, para algumas faixas de idade, de renda, algumas localizações geográficas. Por uma questão de democratização e de acesso às trocas monetárias, o dinheiro físico ainda vai continuar existindo por um bom tempo", coloca.

"Muitas pessoas recebem seu salário, benefícios do Estado, e sacam imediatamente para pagar suas despesas básicas. O dinheiro físico é usado na economia local, nos pequenos estabelecimentos, ainda é depositada certa confiança por parte de pessoas que são muito receosas a utilizar tecnologias digitais e smartphones. A economia informal utiliza muito do dinheiro físico", continua.

Paraná endossa que ainda é "muito arriscado e problemático" pensar em uma digitalização total, compulsória e absoluta, do dinheiro no Brasil.

"A gente sabe que a infraestrutura de comunicação ainda não é das melhores e ela é distribuída de maneira extremamente desigual: algumas pessoas têm smartphone, mas não conseguem pagar um plano; quando consegue, ele é de baixa qualidade e os dados acabam. Não é todo lugar que tem wi-fi, que tem condições estáveis de conexão", constata.

O professor julga que "enquanto o Brasil mantiver essas desigualdades que colocam a situação de necessidade para o dinheiro físico, haverá um cenário complexo para as trocas monetárias. Essa é uma tendência crescente, mas ainda estamos distantes da extinção do dinheiro físico".

Ele reforça também que o padrão de consumo das famílias deriva de vários fatores que não só a digitalização das transações monetárias e financeiras. "Vai do perfil, da renda, da natureza dos desejos de consumo, das capacidades de gasto, das opções individualmente, uma série de questões", contrapõe.

Em resposta ao O POVO, o Banco Central do Brasil assegurou, em nota, que "apesar de o surgimento de novos meios de pagamento como o Pix apresentar impactos sobre os hábitos de uso dos meios de pagamento anteriormente existentes, será necessário algum tempo para que a evolução desses impactos possa ser claramente mapeada, e, consequentemente, avaliar seu impacto na produção de dinheiro".

Sobre a circulação de cédulas, o BC reforça que apesar da evolução do uso dos pagamentos digitais, em 2020, em parte devido a efeitos causados pela crise sanitária, essa quantidade apresentou crescimento atípico, bastante superior ao crescimento anual médio observado nos últimos anos antes deste período.

A autoridade monetária reforça que, atualmente, embora inferior ao valor alcançado em 2020, a quantidade de dinheiro em circulação ainda se encontra acima do valor que alcançaria caso houvesse mantido, desde 2019, o mesmo crescimento médio anterior.

Não foi só o dinheiro que se digitalizou

A digitalização tem se infiltrado em todos os aspectos da vida cotidiana, desde os formatos de trabalho e pagamento de contas até o acesso a serviços como os de saúde.

Para permanecer no contexto, durante a pandemia era necessário ter acesso à internet para realizar o agendamento da vacina, por exemplo — uma barreira digital que quase se tornou física para pessoas como dona Zulene, que contou com a neta para agendar e acompanhar a chegada do imunizante contra uma doença que foi responsável por deixar a idosa viúva.

Essa redefinição do modo de viver dos brasileiros faz parte de um movimento mundial de transformação digital e a escassez de dinheiro físico é apenas um reflexo desse avanço — mudanças que trazem consigo desafios significativos como o desemprego tecnológico .

É o que alerta ao O POVO o economista Paulo Roberto Feldmann, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da Universidade de São Paulo (USP).

"A moeda é um dos componentes da transformação digital. Ela (transformação) está acontecendo em todas as áreas. E tem um lado bom, o Brasil é um país que sabe usar tecnologia, veja que temos uma Receita automatizada e eficiente como a nossa, o sistema de imposto de renda daqui é um dos mais avançados do mundo, a eleição no Brasil é totalmente automatizada. Isso tudo é fruto da capacidade e competência do brasileiro no uso da automação", analisa.

"Mas tem um outro lado que ninguém está olhando, que é o desemprego tecnológico. É algo maciço apertando toda a economia brasileira que segue sem reação nenhuma", continua.

Feldmann pontua que "a digitalização de todas as atividades em todas as empresas é uma questão séria, porque a tendência é que gere muito desemprego. E o Brasil já é um país de muitos desempregados, não pode se dar ao luxo de informatizar tudo. Um dos setores que mais arrecada é o da agricultura e ele não é um setor que ajuda a gerar tantos empregos porque é totalmente automatizado, feito por máquinas".

Feldmann adiciona: "Eu sou idoso e infelizmente continuo trabalhando, então acompanho a tecnologia, mas eu vejo meus colegas, amigos, até familiares, eles têm uma dificuldade enorme para lidar com os apps. Tudo é app hoje, você não vai mais na agência bancária, é tudo pelo celular. Mas para o idoso é difícil e se torna até perigoso, porque às vezes ele acaba sendo vítima, passa a senha".

"Quem está na faixa dos 75, 80 anos, precisa lidar com a falta de sensibilidade por parte dos bancos. Essa é uma questão que tende a se agravar com o decorrer dos anos, principalmente porque a população idosa está aumentando no Brasil. E nosso nível educacional é um dos mais baixos."