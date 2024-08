Como e para onde cresce o mercado imobiliário do CE

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 0808.24 -Mercado Imobiliário com vendas aquecidas em Fortaleza (FCO FONTENELE / O POVO)

Da praia para o Interior, terrenos e casas têm dado espaço a edificações maiores (verticais e horizontais) e o adensamento habitacional tem ritmo acelerado no Ceará.

A transformação da paisagem urbana de Fortaleza e Região metropolitana, especialmente, tem em 2024 o ano de maior aceleração, com o mercado imobiliário atingindo as melhores marcas dos últimos oito anos e construindo desde arranha-céus até condomínios de casas e empreendimentos populares na Capital nos municípios vizinhos.

Na primeira metade do ano, o valor geral de vendas (VGV) dos empreendimentos saltou 62%, atingiu mais de R$ 2,5 bilhões e uma projeção de alcançar R$ 7 bilhões ao término do ano, a partir de financiamentos que envolvem os consumidores ao longo de 25 anos até 30 anos.

Entenda qual o perfil dos lançamentos

Foram 41 lançamentos na primeira metade do ano, dentre os quais as habitações de interesse social têm participação decisiva nas expectativas do setor, segundo indica o presidente do Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias de Sousa.

Ele se refere aos empreendimentos enquadrados nas condições do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), cujos preços têm até R$ 350 mil no máximo da habitação e condições de 4% de juros ao ano e Taxa Referencial (TR).

O programa prevê 10 mil unidades a serem negociadas no Estado e teve o apoio do governo estadual, que lançou o Entrada Moradia Ceará - pelo qual cidadãos de renda de até R$ 4,4 mil conseguem até R$ 20 mil para dar entrada no imóvel padrão MCMV.

"O padrão econômico sempre esteve bom, mas ano passado teve o incremento do Minha Casa e devemos perceber o aumento com o início do Entrada Moradia Ceará", destacou, recordando que o primeiro contrato foi assinado na última semana e conta com 4,2 mil imóveis cadastrados na base.

Patriolino afirma que "o governo vai enxergar que em termos de ICMS (Impostos Sobre Circulação de Bens e Mercadorias), esse dinheiro retorna para o Estado" e disse acreditar que o Estado vai ampliar o programa a partir dos primeiros resultados.

Não à toa, o reflexo disso nos lançamentos foi imediato, fazendo com que bairros da periferia de Fortaleza fossem alvos de novos empreendimentos econômicos. De janeiro a junho foram 1.450.

RMF também cresce

Mas a Capital não suporta toda a demanda habitacional e isso extrapolou para a Região Metropolitana. Os dados do Sinduscon-CE indicam que Caucaia (292 lançamentos do tipo), Eusébio (200), Maracanaú (72) e Aquiraz (20) também foram alvo das construtoras.

"O mercado está dinâmico e as construtoras lançam tanto quanto acham que será comprado. E nós temos construtoras nacionais no mercado local", diz Patriolino.

Em Fortaleza, especialmente, concentram-se os empreendimentos mais caros. Lançamentos entre Meireles, Aldeota, Cocó e Praia de Iracema fazem com que o preço médio do metro quadrado (m²) na Capital seja de R$ 10.630, com o mais alto observado de R$ 16.793.

A explicação está no retorno da classe média e da classe média-alta às compras de imóveis. Com maior apetite identificado entre os anos de 2020 e 2022, quando aconteceu também o "boom" de lançamentos de altíssimo padrão em Fortaleza.

Os números indicam ainda que esse crescimento de imóveis de padrão elevado tem uma direção, como atesta o presidente do Sinduscon-CE: "É fato que Fortaleza cresce para o lado Sul. Então, você percebe diversos lançamentos ocorrendo no Guararapes, Luciano Cavalcante e indo até o Eusébio."

A cidade do Eusébio teve novos 90 empreendimentos do tipo horizontal, ou seja, condomínios fechados de casas - algo já comum para a cidade. Mas também Caucaia foi alvo destes empreendimentos, com um total de 374 lançamentos entre janeiro e junho de 2024.

