Acesso ao ensino superior: universidades não estão preparadas para receber quilombolas

É do mestre Antônio Bispo dos Santos, o Nêgo Bispo, o pensamento de que os quilombolas não construíram sozinhos os quilombos no Brasil. Para que fossem construídos, foi preciso trazer os saberes da África. A reflexão presente no livro A terra dá, a terra quer (Ubu, 2023) é de que "nessa confluência de saberes, formamos os quilombos, inventados pelos povos afroconfluentes, em conversa com os povos indígenas".

O filósofo Nêgo Bispo ancestralizou em dezembro de 2023. Sua reflexão atravessa uma existência quilombola que é marcada por um modo de vida que se contrapõe ao da sociedade colonizada. Essa vivência pode ser compreendida ao ouvir sobre a trajetória de pessoas que se vêem diante do desafio de acessar a educação como um direito, seja a educação básica ou o ensino superior.

Nascida e criada no quilombo da Serra do Juá, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Cláudia Quilombola, 46, trilha esse caminho desafiador. Ela abriu, passo a passo, uma passagem nunca antes percorrida por seus conterrâneos para chegar, atualmente, ao doutorado em Educação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

“As professoras não eram formadas. Sabiam ler e escrever, e ensinavam. Nunca estudei em uma sala regular, sempre em salas multisseriadas. A gente tem que reconhecer a deficiência do ensino em um caso como esse, diferente da educação regular”, conta a educadora, que atua na Escola de Educação Infantil e Fundamental José Crisóstomo Basílio, na sua cidade de origem. Embora esteja afastada para o doutorado, ela realiza projeto de alfabetização semanalmente na escola.

Ela relaciona que uma “educação fragmentada com a precarização” distancia o quilombola do acesso ao ensino superior.

A dificuldade do acesso se dá por motivos tantos, como a distância das áreas centralizadas ou da própria Capital. O olhar do poder público demorou a se voltar a essa população. Para se ter uma ideia, a Lei nº 12.711, conhecida como Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades, só foi publicada no Diário Oficial da União em 29 de agosto de 2012. Há pouco mais de dez anos.

No Ceará, a questão ganhou força em 2017 com o 17º Encontro das Comunidades Quilombolas do Ceará, realizado no Sítio Veiga, quilombo localizado na zona rural de Quixadá.

Jeovane Ferreira, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás (UFG), cresceu na comunidade do Alto Alegre, zona rural de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Ele esteve presente no Encontro das Comunidades e destaca que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) surgiu como alvo dessa reivindicação, "especialmente pelo seu projeto institucional de cooperação, interiorização e solidariedade entre povos".

"Naquela época era possível questionar a Unilab: onde está o povo quilombola na Instituição? Por quais razões esse povo não fazia parte também desse projeto? E foi a partir da busca de respostas para essa problemática que iniciou-se uma trajetória de mobilização pelo acesso, consequentemente pela permanência de quilombolas – o que é processo contínuo", recupera.

Para Jeovane Ferreira, discutir a presença de quilombolas no ensino superior exige um olhar crítico para o passado educacional brasileiro. Ele avalia que o campo da educação no País é constituído por intensas e constantes disputas, além de exclusões que variam de acordo com os grupos que buscam acessá-la.

“Isso não implica falar de uma realidade vivenciada exclusivamente pela população quilombola, muito pelo contrário, qualquer diferença nesse espaço carrega consigo um histórico de violência e exclusão sem precedentes”, explica. “É verdade que os níveis de exclusão se intensificam quando lançamos o nosso olhar para compreender a situação atual da presença quilombola nas universidades.”

Ainda de acordo com Jeovane, a trajetória de mobilização quilombola por acesso às políticas públicas tem raízes profundas em uma história de resistência e de luta por direitos básicos e essenciais para a garantia da cidadania. "Por isso, é fundamental reconhecer que existem trajetórias, no plural, no sentido de que o próprio movimento quilombola tem se organizado, mobilizando-se politicamente, para reivindicar a mudança e transformação dessas realidades."

Uma coisa é chegar, outra é permanecer, frisa Cláudia quilombola. "Quando a gente chega à universidade, vêm outros desafios. As pautas de apoio da própria universidade, não tem", compartilha.

As dificuldades causadas por desigualdades históricas já a fizeram pensar em desistir. Mas um pensamento é mais forte: “Eu lembro que não estou lá só por causa de um título de doutora. Não é. Um quilombola entrar na universidade é um ato político”.

Saiba mais sobre os quilombos

O que é uma pessoa quilombola?

Os quilombolas são pessoas que descendem de quilombos, comunidades que abrigavam grupos que foram escravizados, fugiram e resistiram. Os remanescentes de quilombo se sentem pertencentes ao território e se identificam com o modo de vida daquela comunidade, geralmente localizada na zona rural do município.

O que constitui um quilombo?

A Fundação Cultural Palmares define como quilombolas as comunidades oriundas daquelas que resistiram à brutalidade do regime escravocrata e se rebelaram frente a quem acreditava serem eles sua propriedade.

Quantas comunidades quilombolas existem no Ceará?

A Secretaria da Igualdade Racial (Seir) do Ceará tem um levantamento de 109 comunidades quilombolas no Estado.

Em quantas cidades do Ceará elas estão?

Ainda de acordo com a Seir, as 109 comunidades estão distribuídas em 48 municípios.

Qual é a cidade com mais comunidades quilombolas no Estado?

Com nove comunidades, Caucaia é a cidade que concentra o maior número de quilombos no Ceará, segundo o Mapeamento das Comunidades Quilombolas do Estado do Ceará. São as comunidades: Boqueirão da Arara, Quilombo do Boqueirãozinho, Quilombo Caetanos em Capuan, Cercadão dos Dicetas, Quilombo de Deserto, Porteiras, Serra da Conceição, Serra da Rajada e Serra do Juá.