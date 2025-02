Força no campo: cooperativas impulsionam desenvolvimento rural no Ceará

Foto: Júlio Caesar/O Povo

Em meio à plantação de cana-de-açúcar, a agricultora Meire Mendonça, de 50 anos, se ergue sob o calor do Sol, sentindo o cheiro doce e terroso do ambiente. É hora de colher para preparar a produção da rapadura - produto decorrente da dedicação à terra que a sustenta, no município de Pindoretama, a 43 quilômetros (km) de Fortaleza.

A tradição a acompanha há 25 anos, repassada pelo trabalho de seu pai. O homem teve que fazer uma cirurgia do coração em 1999, e Meire teve que assumir os negócios da família por ser "a mais solta dos irmãos", os quais já contavam com outras aspirações profissionais. Ela diz ter aprendido "na marra" a como lidar com todos os processos.

"Meu pai, quando estava doente, sempre tinha uma frase que falava muito. Ele dizia: 'Meus filhos, se eles souberem levar meu negócio, vão ganhar dinheiro com a rapadura por muito tempo.' E realmente, ele tinha razão, porque já são 25 anos que eu me sustento no ramo. E tem dois anos que eu entrei em uma cooperativa", relembrou.

Meire faz parte da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Ceará (Coopafesp). Ela quis dar este passo para fomentar a venda de produtos em nível local, pois hoje a maior parte das suas rapaduras é levada para a Bahia. "Eu comecei viajando umas nove vezes ao ano e agora viajo até mais, mas com menos mercadoria."

A situação passou a se tornar difícil na época da pandemia. De lá para cá, as vendas não foram mais as mesmas e os custos continuaram altos. Ao ingressar na cooperativa, ela conseguiu atingir um público mais cearense. "Eu acho que, sozinha, a gente fica fraca. Mas quando junta todo mundo, a corrente fica mais forte."

A assessora jurídica da Coopafesp, Rafaelle do Vale, explicou que a cooperativa iniciou em Pindoretama, mas depois se expandiu para outros municípios do Estado.

Todos os cooperados detêm o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), trabalhando com frutas, verduras, legumes, pecuária leiteira, floricultura, produtos industrializados, entre outros.

Ela destacou, neste sentido, a importância da agricultura familiar na promoção e garantia da diversidade de cultivos, já que o agronegócio - especialmente das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul - costuma focar na monocultura, isto é, em grandes áreas cultivadas com o mesmo tipo de produto.

Todavia, nem sempre foi assim. Antes o Ceará se baseava em um cooperativismo agropecuário voltado ao algodão, mas isso mudou com a disseminação da praga bicudo-do-algodoeiro na década de 1980, de acordo com Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB-CE - um dos responsáveis por representar e fortalecer as cooperativas locais.

"Hoje estamos vendo um ressurgimento com pequenas produções organizadas em cooperativas, fornecendo produtos para programas governamentais. Porém, a maioria dos negócios dessas cooperativas já são voltados para o mercado convencional e não apenas para programas do governo", explicou Nicédio.

Algumas das iniciativas que atuam em conjunto com o trabalho das cooperativas no Estado são o Ceará Sem Fome, o Projeto São José e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Este último comercializou R$ 90,5 milhões em 2024 no Estado.

O secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Moisés Braz, citou a relevância das entidades para o avanço rural. Outro ponto de fomento estadual citado por ele é que, até pouco tempo atrás, as cooperativas atuavam, muitas vezes, de forma individualizada, mas hoje já têm, cada vez mais, se organizado em centrais, as quais representam um maior número de cooperativas para auxiliar na obtenção de recursos para custeio e investimentos.

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, reforçou que as cooperativas são cruciais para a organização dos trabalhadores e pequenos produtores, levando a maior competitividade e aumentando a capacidade produtiva. A ideia é, assim, fortalecer esta cultura no Estado, já que outras regiões brasileiras têm avançado no cenário.