Praia do Futuro: Prefeito propõe barracas com 2 mil m²; União quer 800 m²

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), defende que as barracas da Praia do Futuro possam ter até 2 mil metros quadrados (m²). Em entrevista exclusiva ao O POVO, ele se posiciona pela primeira vez sobre o tema.

A União, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), já manifestou intenção de limitar o tamanho a 800 m², quase três vezes menos do que a proposta do prefeito.

O debate sobre a requalificação da área é mediado pelo Ministério Público Federal (MPF) e envolve empresários, União, Governo do Estado, deputados cearenses e a Prefeitura.

Uma proposta inicial, estabelecendo o limite em 1,5 mil m², foi rejeitada pela União, que ofereceu o limite de 800 m². Para o prefeito, é possível encontrar um meio-termo entre a realidade atual, que chega a 4 mil m² e a necessidade de readequação, daí a sugestão de 2 mil m².

Evandro ressalta a importância cultural das barracas e a forma diferenciada como os fortalezenses aproveitam a praia, em comparação com outras cidades litorâneas.

"Esse processo já dura 20 anos na Justiça. Estive na Advocacia-Geral da União (AGU), inclusive com o governador Elmano de Freitas, buscando um entendimento com a SPU. Queremos avançar também na revitalização de toda a região", afirma.

Segundo ele, a revitalização inclui a atração de novos empreendimentos hoteleiros. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a instalação de novos hotéis na Praia do Futuro.

"A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) já me informou sobre o interesse no local, mas, por enquanto, está mais no campo da especulação. Após as eleições, já me reuni duas vezes para tratar do assunto", diz.

Ao O POVO, a presidente da ABIH-CE, Ivana Bezerra, afirmou em 31 de janeiro que há incentivos para novos hotéis na região, e pelo menos dois empreendimentos devem ser confirmados.

Entre os investimentos previstos, um deles será feito pelo grupo Mareiro, que já possui hotel na avenida Beira Mar.

Incentivos para hotéis em Fortaleza

Desde setembro de 2023, a Praia do Futuro tem regulamentado incentivos para empreendimentos prestadores de serviço turístico de meios de hospedagem tipo hotéis e resorts de alto padrão.

Para as zonas beneficiadas, há redução de 95% da alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Também é concedida alíquota 60% menor de Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o serviço de hospedagem.

Nas demais áreas da cidade, resorts de alto padrão (5 estrelas) poderão se instalar com benefícios que incluem a redução de 95% no valor da alíquota do ITBI e IPTU dos imóveis utilizados em suas atividades fins e a redução de até 60% na alíquota do ISS incidente sobre o serviço de hospedagem.

Pela lei, os investidores têm prazo de 24 meses (até setembro de 2025) para solicitar a adesão ao programa junto ao Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE).

O Programa vigorará por 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com o decreto, no ato de inscrição, a empresa deve apresentar um projeto de viabilidade de implantação do empreendimento contendo todas as informações sobre o histórico da empresa, a descrição do empreendimento e a definição de metas de investimentos, geração de emprego e faturamento a serem cumpridos durante o período de concessão do benefício fiscal.

Discussão sobre as barracas continua em 2025

O POVO acompanha o caso e já detalhou os debates. A União argumenta que a maioria das barracas está irregular.

A SPU quer garantir que o acordo firmado na Praia do Futuro não crie precedentes para disputas semelhantes em outras áreas do litoral brasileiro.

A SPU-CE destaca que algumas barracas ocupam até 4 mil m², muitas sem registro. Um estudo da União aponta que 153 empreendimentos estão na faixa de areia sem licenciamento ambiental, dificultando o livre acesso à praia e ao mar.

O órgão também propõe ampliar o calçadão da Praia do Futuro para 44 metros, o que reduziria o espaço ocupado pelas barracas e eliminaria estruturas como piscinas.

Durante as negociações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou um projeto do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), reconhecendo as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro.

O parlamentar argumenta que elas vão além da atividade comercial, possuindo relevância histórica e cultural para o Ceará. Segundo ele, o setor gera mais de 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, movimentando cerca de R$ 300 milhões por ano.

Para 2025, as discussões sobre o ordenamento da Praia do Futuro seguirão por meio de um grupo de trabalho, formalizado no Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro, do MPF. A medida surge após a União rejeitar sugestões do Fórum e negar grande parte de sua contraproposta. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

