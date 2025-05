Terras raras: como o Brasil entra na disputa entre EUA e China

Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP Um homem segura uma pedra contendo lítio em um armazém em Nasarawa, no estado de Nasarawa, em 23 de janeiro de 2025. Em um dia de trabalho, um trabalhador enche três sacos de 50 kg cada, o que lhe rende 150.000 nairas (US$ 100), o dobro do salário mínimo mensal na Nigéria, o país mais populoso da África, onde mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a demanda global por lítio aumentará quarenta vezes até 2040, um crescimento que não poderá ser atendido apenas pelos principais produtores atuais, Austrália, China e Chile. (Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP)

O potencial brasileiro na exploração de minerais críticos, especialmente de terras-raras, coloca o País no centro das movimentações do setor de mineração. Isso acelerou com a deflagração da guerra tarifária entre Estados Unidos e China.

Após a interposição de uma série de taxas para importação de produtos de ambos os mercados, os chineses tocaram onde "dói" nos norte-americanos: restringiram as exportações de Elementos de Terras-Raras (ETR), um mercado que eles dominam 90% do refino, afetando de forma direta diversos setores, principalmente o de tecnologia.

Elon Musk, CEO da Tesla, é um dos empresários que já manifestou preocupação com a oferta de insumos para abastecer sua companhia.

Um dos projetos afetados é o de criação de robôs humanoides da empresa, o Optimus. Em 24 de abril de 2025, Musk afirmou que tem tentado negociar diretamente com o governo chinês para superar a questão das restrições sobre ímãs desses minerais.

Além dos robôs humanoides, a medida afeta cadeias inteiras, como a de defesa, energia e tecnologias automotivas.

Leia mais Faltam políticas públicas para regular setor

Pesquisa

Fortescue, mineradora australiana que anunciou investimento de hidrogênio verde no Ceará, aposta em pesquisa sobre minerais críticos

Custo

Estudos recentes encontraram depósitos de ETR no Brasil em forma de argilas de absorção iônica, que demanda custos menores de mineração e processamento. Bem diferente da realidade da exploração internacional, baseada em depósitos de rocha dura, que tem elevados custos, incluindo britagem

e moagem

Exploração mineral pode favorecer hub de hidrogênio

O aumento da demanda por ETR no mundo por conta do processo de transição energética tem gerado uma corrida no Brasil. Ceará e outros estados do Nordeste são alvos de crescimento do interesse das empresas em pesquisas minerais. Segundo levantamento da Associação Profissional dos Geólogos do Ceará (APGCE), o potencial local para a ocorrência de terras raras tem destaque para áreas em Solonópole e Irauçuba, onde foram encontradas anomalias de elementos como Cério (Ce) e Lantânio (La).

Pesquisadores da APGCE apontam que essa descoberta deve beneficiar a futura indústria de hidrogênio verde a ser instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Entre os principais usos e aplicações dos elementos está a de ligas de lantânio como esponjas de hidrogênio. São capazes de absorver até 400 vezes o seu volume de hidrogênio gasoso, propriedade importante para geração de hidrogênio verde, diz o estudo ao qual O POVO teve acesso.

Em termos de pesquisa mineral, para Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Pernambuco foram emitidas autorizações de pesquisas. Pará, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná são outros em que empresas buscam saber se as reservas têm viabilidade comercial. Questionado sobre o impacto ambiental e social decorrente da maior atividade mineral, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) destaca que os minérios críticos, incluindo as terras-raras, são um passaporte para o futuro. "O Brasil é um dos países de maior diversidade e riqueza geológica do mundo, e as demandas crescentes por ETR têm ampliado as pesquisas e desenvolvimento de novos projetos. Portanto, a corrida geopolítica mundial envolvendo esses minerais críticos tem se mostrado como uma grande oportunidade."