Flora Pura: A pequena farmácia do interior do Ceará que virou uma fábrica de 25 mil produtos por dia

Foto: AURÉLIO ALVES IGUATU, CEARÁ, BRASIL- 15.04.2025: Jourdam / Jonas. Flora Pura, Projeto Legados, fomos até a cidade de Iguatu para conversar e entender o legado dessa empresa que ja passa por gerações. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Imagine-se entrando em uma máquina do tempo e optando por uma viagem a um destino aleatório. O equipamento o faz aterrissar em Cariús, localizado no Centro-Sul do Ceará, a 420 quilômetros da Capital. Se hoje a cidade possui apenas 17 mil habitantes, segundo dados do Censo de 2022, é possível supor a precariedade em 1949.

No cenário, está a recém-inaugurada farmácia Nossa Senhora de Lourdes, com Jonas Oliveira Lopes à frente. Não há prateleiras e os medicamentos são manipulados de acordo com as demandas, a partir do conhecimento popular de Jonas, tendo como matéria-prima ervas naturais. É comum ver o filho Jourdam Alencar Lopes, de 14 anos, aplicando injeções e ajudando nas manipulações.

A segunda passagem no tempo avança alguns anos. Em 1959, Jourdam se casa com Zélia Boaventura, já de volta a Cariús, após cursar Farmácia em Fortaleza. 'O doutor chegou!', espalham os moradores também aos municípios vizinhos. Pelas próximas décadas, Jourdam atua como médico e prefeito, por três mandatos. Foram mais de 1.500 partos e a inauguração do primeiro hospital da cidade.

Com a morte do pai, em 1972, Jourdam assume a farmácia, que continua como um centro de tratamento dos moradores de Cariús, com géis, elixires, xaropes e outros medicamentos ainda produzidos pelo farmacêutico, agora genitor de quatro filhos: Debora, Robério, Jordana e Jonas Oliveira Neto.

QUER LER NA ÍNTEGRA? CLIQUE AQUI