Logo O POVO+
"Dados valem bilhões": o interesse do Ceará no mercado dos data centers
Reportagem

"Dados valem bilhões": o interesse do Ceará no mercado dos data centers

Data centers são um mercado inevitável. Com aportes bilionários, os centros de dados miram a instalação nos países. O Ceará, assim como o Brasil, negocia a entrada no ramo e exibe as próprias vantagens, em meio a caros desafios
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
CAPA - DATA CENTER 2 (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS CAPA - DATA CENTER 2
 

 

Há uma percepção de que tudo na internet é meio abstrato. Números em um computador geram imagens e códigos. Miramos todos os dias telas azuis e, nesse momento, nos afastamos do real, adentrando um limbo entre o vivo e o não-vivo.

O meio online, na verdade, tem um alicerce exato. É feito de dados. Todo “bom dia” que você manda, CPF que você cadastra, foto que posta ou vídeo a que assiste torna-se um dado a ser armazenado por uma empresa.

Como a internet é onipresente, essas informações são poder. O que as corporações fazem com elas é palco de muita discussão, mas fato é que os dados muitas vezes ficam em um lugar físico. São guardados em enormes armazéns de computadores gigantescos. Esses locais são chamados de data centers e mais de uma dezena deles está em Fortaleza.

 LEIA A ÍNTEGRA DESTE ESPECIAL CLICANDO AQUI

O que você achou desse conteúdo?