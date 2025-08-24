"Dados valem bilhões": o interesse do Ceará no mercado dos data centers

Foto: FERNANDA BARROS CAPA - DATA CENTER 2

Há uma percepção de que tudo na internet é meio abstrato. Números em um computador geram imagens e códigos. Miramos todos os dias telas azuis e, nesse momento, nos afastamos do real, adentrando um limbo entre o vivo e o não-vivo.

O meio online, na verdade, tem um alicerce exato. É feito de dados. Todo “bom dia” que você manda, CPF que você cadastra, foto que posta ou vídeo a que assiste torna-se um dado a ser armazenado por uma empresa.

Como a internet é onipresente, essas informações são poder. O que as corporações fazem com elas é palco de muita discussão, mas fato é que os dados muitas vezes ficam em um lugar físico. São guardados em enormes armazéns de computadores gigantescos. Esses locais são chamados de data centers e mais de uma dezena deles está em Fortaleza.

