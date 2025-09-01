Preço Comparado:almoço chega ao menor valor histórico do arroz e do feijão

Foto: Thais Mesquita, em 10/9/020 FORTALEZA, CE, BRASIL, 10.09.2020: Aumento dos preços nos produtos da cesta básica, como arroz, feijão, óleo (Foto: Thais Mesquita/O POVO)

Entre os principais itens no prato do fortalezense, o arroz e o feijão chegaram ao menor valor histórico da série analisada pelo projeto Preço Comparado. A parceria entre O POVO e o Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Fortaleza) iniciou em janeiro de 2024.

O monitoramento de preços permeia os mesmos 100 produtos essenciais em 36 supermercados da Capital. Neste mês, o levantamento foi realizado pelo Procon entre os dias 1º e 14 de agosto de 2025, evidenciando que tanto o arroz branco tipo 1 - Camil 1 kg, custando R$ 5,90, quanto o feijão-carioca - Kicaldo 1 kg, saindo a R$ 6,34, tiveram uma redução importante nas gôndolas.

Em igual período de 2024, os mesmos itens custavam R$ 7,28 e R$ 7,13, respectivamente. Os números apontam para uma variação de quase -19% no kg do arroz e -11% no kg do feijão.

