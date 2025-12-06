Elmano prepara R$ 300 mi para novo programa de crédito sem juros

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Programa deve ser lançado antes do fim de 2025, segundo Elmano

O Ceará terá uma nova linha de crédito para pequenos empreendedores até o fim do ano. Ainda com o nome em definição, o programa vai contar com um orçamento anual de até R$ 300 milhões e sem juros cobrados sobre as parcelas, segundo revelou o governador Elmano de Freitas (PT) em entrevista exclusiva ao O POVO.

"Será um recurso emprestado ao povo cearense bem mais barato mesmo. É um Ceará Credi com taxa efetivamente mais barata para os pequenos", comparou, citando o atual programa de microcrédito orientado conduzido pelo Estado.

Na prática, explicou Elmano, o recurso será ofertado aos pequenos empreendedores com valores e condições de parcelamento que ainda estão sendo definidas. Ao fechar a tomada do crédito, o empreendedor acerta o valor e a quantidade de parcelas a pagar, como em qualquer financiamento.

Mas os juros que seriam incididos sobre o montante contratado não serão cobrados dos empreendedores. Os juros serão pagos pelo governo cearense.

O aporte de até R$ 300 milhões por ano para viabilizar esse modelo será do Banco do Nordeste (BNB). A instituição já opera microcréditos orientados e tem parceria também para o Ceará Credi.

Programa supera Ceará Credi no primeiro ano

O novo programa, já de início, supera todos os desembolsos do Ceará Credi, que foi lançado em 2021 e, em quatro anos, liberou R$ 292,33 milhões crédito para mais de 115,93 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.

Focado nos pequenos negócios, o Ceará Credi oferta quatro linhas: microempreendedores, cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, microempresas e o Ceará Credi Mulher. Além do dinheiro, há ainda capacitações para que os beneficiados saibam aplicar os recursos.

As mulheres foram maioria no total de tomadas de crédito, chegando a R$ 210,48 milhões e 83.571 atendidas desde 2021, segundo os dados compilados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) a pedido do O POVO.

No Governo Elmano, o montante desembolsado pelo Ceará Credi soma mais da metade do total, com R$ 172,29 milhões contabilizados e um total de 69.995 empreendedores atendidos - dos quais 53.214 foram mulheres.

Prioridades

O novo programa de crédito é apontado por Elmano como uma das prioridades do Governo do Ceará para 2026. Perguntado sobre os planos para o próximo ano, ele respondeu sinalizando diversos focos em áreas estratégicas para o Estado.

"Temos que concluir o que estamos fazendo para entregar para o povo cearense. Agora, o foco é a conclusão. Todas as escolas, o Hospital de Crateús, ter avançado bastante e estar perto da conclusão dos hospitais de Iguatu e Baturité, levar centros de tratamento de câncer para outras regiões do Estado, ter um pacote de estradas e um novo programa de crédito", listou.

Em 2026, Elmano entra no último ano do mandato de governador, quando promete bater mais uma vez o recorde de investimentos públicos e espera a confirmação de investimentos privados robustos.

A definição sobre os projetos de hidrogênio verde - juntamente com a captação de mais data centers - e que somam bilhões de reais em aportes deve acontecer em 2026. Além disso, a operação comissionada da Transnordestina - inicialmente prevista para 2025 - ficou para o próximo ano, despertando expectativas de diversos produtores em variadas áreas da Região com reflexos diretos na economia cearense.







