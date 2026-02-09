Foto: Samuel Setubal ￼PAULO Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas

Resumo O Carnaval de 2026 deve gerar R$ 921,8 milhões em renda para o Ceará e R$ 526,8 milhões em receita turística

Em investimento, o Governo do Ceará destinou R$ 2,331 milhões para a folia e as prefeituras R$ 66.589.471. Somando tudo, a cada R$ 1 são gerados R$ 13,37 em renda e R$ 7,64 em turismo

Em Fortaleza, cada R$ 1 investido retorna mais de R$ 60 em receita turística

A folia atrai milhares de turistas e gera mais de seis mil empregos na Capital

O evento impulsiona diversos setores, incluindo serviços, cultura e comércio eletrônico.

O Carnaval de 2026 reforça o peso da festa como um dos principais motores econômicos do início do ano no Ceará. Neste ano, a cada R$ 1, a folia gera R$ 13,37 em renda e R$ 7,64 em turismo, considerando todos os números dos 184 municípios do Estado e o do governo estadual.

Projeções da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE) indicam que o período carnavalesco deve gerar R$ 921,8 milhões em renda no Estado, alta de 22,3% em relação a 2025.

A receita turística estadual também avança no mesmo ritmo, passando de estimados R$ 430,6 milhões para R$ 526,8 milhões. A expectativa é que cerca de 215 mil turistas circulem pelo Ceará durante o feriado, crescimento de 14,9% na comparação anual, com taxa média de ocupação hoteleira estimada em 88%.

Em Fortaleza, a demanda hoteleira é de 86 mil visitantes, 11,6% acima do registrado no Carnaval passado.

Na Capital, os números ganham ainda mais dimensão. Segundo o Observatório do Turismo de Fortaleza, núcleo de pesquisa da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), o ciclo carnavalesco de 2026 — que inclui o Pré-Carnaval e os dias oficiais da festa — deve atrair cerca de 227.140 turistas, avanço de 13,6% frente ao consolidado de 2025.

A movimentação pode resultar em uma receita turística de aproximadamente R$ 1,152 bilhão, crescimento de 18,4% em relação ao ano anterior, quando a produção foi de R$ 973,15 milhões.

O cálculo considera não apenas os gastos diretos dos visitantes, mas também os efeitos indiretos ao longo da cadeia produtiva, envolvendo comércio, serviços, transporte, hospedagem e alimentação.

Já o impacto econômico direto está estimado em R$ 833,17 milhões, com base em um gasto médio individual de R$ 3.668,10 por turista e permanência média de cinco dias — também 18,4% acima do observado em 2025.

Para o economista e apresentador Gil do Vigor, o período momino funciona como um motor econômico de curto prazo, especialmente para os setores de serviços e turismo, ao concentrar consumo em poucos dias.

“O Carnaval gera renda e movimenta caixa rapidamente. A Confederação Nacional do Comércio projeta R$ 14,48 bilhões no período em todo o País, com forte peso em bares e restaurantes, transporte e hospedagem. É um impulso positivo, mas sazonal e concentrado — o ganho é maior onde há fluxo turístico e uma cadeia de serviços preparada”, afirma.

A relação entre investimento público e retorno econômico evidencia o papel do Carnaval como alavanca para o turismo. Em Fortaleza, onde cerca de R$ 23 milhões foram aplicados no Ciclo Carnavalesco, a movimentação turística supera R$ 1 bilhão, indicando que cada R$ 1 investido gera mais de R$ 60 em impacto econômico.

Cultura como vetor econômico

O reflexo da festa também passa pelo investimento público na cadeia cultural. Em 2026, o Governo do Ceará destinou R$ 2,331 milhões ao Ciclo Ceará Carnavalesco, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), beneficiando 94 projetos distribuídos em mais de 30 municípios.

O edital contempla maracatus, escolas de samba, blocos carnavalescos e tradicionais, cordões, afoxés, culturas camponesas, grupos titulados como Tesouros Vivos, além de bailes e matinês.

Já o portal Carnaval Transparente, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apresenta o levantamento “Gastos com Carnaval 2026 no Estado do Ceará”, aponta que os municípios cearenses consolidam, até os dados de sexta-feira, 6 de fevereiro, R$ 66.589.471 aportados na folia.

São R$ 66.054.910 em cachês, shows e contratações artísticas (99,2% do total), R$ 392.878 em organização (0,6% do total), R$ 10.283 em publicidade.

Para a secretária da Cultura, Luisa Cela, o Carnaval vai além da celebração popular e se consolida como política de desenvolvimento.

Segundo ela, os recursos garantem sustentabilidade aos grupos culturais e impulsionam a contratação de artistas, técnicos, costureiras, maquiadores, produtores e motoristas, além de movimentar bairros e cidades com vendas de alimentos e bebidas.

“O Carnaval é festa, é o povo em celebração e também é economia. A cidade é ocupada, criam-se atrativos turísticos, assegura-se o acesso à arte e à cultura, movimentando serviços, empregos e comércio”, afirma.

Em Fortaleza, o investimento no Ciclo Carnavalesco chegou a cerca de R$ 23 milhões — aproximadamente R$ 4 milhões a mais que em 2025. O reforço orçamentário resultou na geração de mais de seis mil empregos diretos e indiretos.

Ao longo da programação, mais de 1,6 milhão de pessoas foram impactadas pelas atividades espalhadas pela cidade.

Para Gil, mesmo em um cenário de juros elevados e orçamento apertado, a festa ainda atua como um “respiro” econômico local, embora exija planejamento das famílias.

“Para quem trabalha na cadeia do Carnaval, é um respiro. Mas, para o bolso individual, só há alívio com organização. Muita gente já vem pressionada por gastos de começo de ano, como IPTU, material escolar e cartão. Sem controle, o Carnaval pode virar ‘terror’. O ideal é definir um teto de gastos para curtir em paz”, orienta.

Ele explica que parte do crescimento moderado do consumo se deve à redistribuição das despesas. “O Carnaval muitas vezes não aumenta o consumo total, mas desloca o gasto. O dinheiro que iria para restaurante ou lazer em fevereiro e março acaba indo para a folia. Além disso, passagens e hospedagens costumam ser compradas antes e parceladas, diluindo o impacto no orçamento do mês.”

Gil também chama atenção para a importância da renda temporária gerada pela festa, especialmente para trabalhadores informais e da economia criativa.

“Essa renda sazonal é fundamental para nosso povo, principalmente para ambulantes, costureiras e vendedores de adereços. O Carnaval mostra a potência da cultura, mas também a fragilidade de quem depende dela sem rede de proteção. Políticas de microcrédito e organização do trabalho de rua ajudam a transformar esse pico em renda mais segura.”

Nordestino, ele ressalta que o impacto vai além dos números.

“O Carnaval é uma das principais expressões populares que temos, com cultura viva, criatividade e gente ocupando a rua com alegria e sentimento de comunidade. É quando mostramos a beleza do Nordeste em um ângulo de potência: música, dança, tradição, trabalho e identidade.”

E-commerce também sente os efeitos da folia

Além da movimentação nas ruas e nos polos culturais, o Carnaval impulsiona o comércio eletrônico. Levantamento das plataformas Bling e Tray, da LWSA, mostra que as vendas de acessórios e adereços cresceram 11% no ano passado em volume de transações.

Entre os itens mais procurados estão fantasias, maquiagens coloridas, glitter, óculos temáticos, tiaras e acessórios de cabeça, além de produtos voltados à proteção de eletrônicos, como capinhas com cordão, pochetes, bolsas compactas e carregadores portáteis.

Segundo Marcelo Navarini, diretor do Bling, o período marca o início da retomada das vendas após a desaceleração típica do começo do ano. Já Thiago Mazeto, diretor da Tray, aponta que estratégias como kits promocionais, cashback e recomendações de produtos ajudam a elevar o valor médio das compras.

Na logística, a atenção se volta para os prazos de entrega. Para Bruno Sá, diretor do Melhor Envio, é essencial revisar promessas de frete e comunicar eventuais ajustes, especialmente em cidades com interdições de trânsito durante os festejos.

Plenário do STF decidirá sobre corte de penduricalhos após o carnaval | O POVO News



Comércio projeta crescimento de 3,8% em relação a 2025

Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o período deverá movimentar R$ 14,48 bilhões em receitas no País, crescimento real de 3,8% em relação a 2025, impulsionando também o varejo local.



LEIA MAIS | Fortaleza está entre os 10 destinos mais buscados para o Carnaval de 2026, diz pesquisa



De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Maurício Filizola, o Carnaval representa uma oportunidade estratégica para o comércio. “À medida que os eventos e blocos ganham força, o consumidor passa a comprar com mais intensidade, o que deve consolidar o período como um dos principais motores de vendas do primeiro semestre”, afirma.



Entre os itens mais procurados estão adereços e acessórios, que superam a venda de fantasias completas. Tiaras, máscaras, brincos temáticos, glitter, strass e peças artesanais lideram a demanda, refletindo a preferência por produções personalizadas.

No comércio popular, a moção começou a ganhar força já no início de fevereiro, conforme Fábio Sales, sócio-proprietário da Cyssales. A empresa trabalha com produtos carnavalescos desde janeiro, mas observa maior fluxo de clientes às vésperas da festa.



“Os itens com maior saída são fantasias, cornetas, adereços, acessórios, espumas e maquiagens.

O comportamento do consumidor também muda: há busca por produtos mais baratos, com tíquete médio em torno de R$ 60 por pessoa”, explica.

Para este ano, a expectativa do empresário é de estabilidade nas vendas, diante do cenário econômico.

No atacado, shoppings especializados já registram aquecimento gradual da procura. No Centro Fashion Fortaleza, a projeção é de crescimento de cerca de 7% nas vendas em relação a 2025, puxado principalmente pelo vestuário.



Consoante ao superintendente Charles Santiago, o consumidor tem investido mais em looks completos para blocos, viagens e eventos temáticos.



“O movimento já é visivelmente maior, embora parte das compras ainda fique para a última hora. O Carnaval tem peso relevante no faturamento do primeiro trimestre, especialmente para o setor de confecções”, destaca.



No Giga Mall, a expectativa é de aumento aproximado de 5% nas vendas frente ao ano passado.



O shopping estima que o Carnaval represente entre 15% e 30% do faturamento do primeiro trimestre no atacado de moda, impulsionando reposições rápidas e pedidos antecipados por parte dos lojistas.



Vestuário, acessórios e calçados lideram a demanda, com ativações como vitrines temáticas e condições comerciais diferenciadas.



Recém-inaugurado no Centro de Fortaleza, o Estação Fashion também aposta no período como estratégico para lojistas e revendedores.

LEIA MAIS | Pré-carnaval na Estação das Artes reúne foliões, empreendedores e artistas



Segundo a gerente de Marketing, Dani Branquinho, o Carnaval é um dos momentos mais importantes do ano para o atacado nordestino, reunindo tendências como brilho, cores vibrantes, crochê desconstruído e estética circense, com foco em peças acessíveis e abastecimento antecipado de estoque.



Na indústria, o aquecimento já impacta a produção. A marca cearense TLF Jeans ampliou em 40% o volume fabricado para atender à demanda do período e projeta crescimento superior a 50% nas vendas em relação a 2025, com atuação concentrada em mercados do Nordeste como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba.

O setor de personalização também sente os efeitos da folia. A empresa Personalize Camisetas estima crescimento de cerca de 30% nas vendas, impulsionado pela procura por abadás personalizados para blocos de rua, grupos de amigos, famílias, condomínios e ações promocionais de bares e restaurantes.



O empresário Ribamar Silva destaca que o período impacta diretamente o faturamento do primeiro trimestre e gera abertura de vagas temporárias e fixas, especialmente na área de produção.



Na ponta da cadeia, profissionais autônomos veem o Carnaval como uma das principais oportunidades do ano.

O modelista Paulo Neto, que atua com criação de peças e customização de abadás, relata aumento médio de até 60% na renda mensal durante o período, mesmo conciliando o trabalho com emprego formal.



“É uma época de muita procura por peças mais coloridas, confortáveis e diferenciadas. Além das fantasias e customizações, o Carnaval acaba gerando demandas posteriores, como festas temáticas e eventos corporativos”, afirma.



Para ele, a festa segue sendo um marco importante para quem vive da costura, abrindo um leque amplo de possibilidades de trabalho e renda.

<p>Entre os itens mais procurados estão adereços e acessórios, que superam a venda de fantasias completas. Tiaras, máscaras, brincos temáticos, glitter, strass e peças artesanais lideram a demanda, refletindo a preferência por produções personalizadas.<br /></p><p><tinymce class="clickTinyMCE" title="{'nm_midia_inter_thumb1':'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/263x156/1_mercado_carnaval_21-39233415.jpg', 'id_midia_tipo':'2', 'id_tetag_galer':'', 'id_midia':'6982724fe7739', 'cd_midia':39233415, 'ds_midia_link': 'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1_mercado_carnaval_21-39233415.jpg', 'ds_midia': 'A movimentação do comércio no período de carnaval, em 2026. Nas fotos, a movimentação da loja Cyssales, no bairro Oliveira Paiva', 'ds_midia_credi': 'FERNANDA BARROS', 'ds_midia_titlo': 'A movimentação do comércio no período de carnaval, em 2026. Nas fotos, a movimentação da loja Cyssales, no bairro Oliveira Paiva', 'cd_tetag': '1', 'cd_midia_w': '750', 'cd_midia_h': '500', 'align': 'Left'}"><!-- login_email=red.beatrizsantos; _ga=GA1.1.1245002951.1740261037; _cb=BvzryEBvBQb_DSoleY; _chartbeat2=.1740261037029.1740273008930.1.Cg2voo3lmryfptfRC9lrRdCevP8f.27; _ga_2RT0C4V0LJ=GS1.1.1740261037.1.1.1740273009.60.0.0; _ga_3SF5HWV32C=GS1.1.1740261037.1.1.1740273549.60.0.0; login_dominio=www.opovo.com.br; fiveicones={}; fvtk=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjkyMDE2ODQsInVpZCI6IjU3IiwiY2RfdXN1YXMiOiI1NyIsImRzX3VzdWFzX2xvZ2luIjpudWxsfQ.JStRbBVN1XlD9upUKFYTPw2wGl0A/WaiQ1fvVGDCNs4=; fvtk_exp=1769203484; fvtk_s=1; PHPSESSID=auv2lfsv9cd2c4dk1989rekm4c; 6881843ce02ad9d195ee0db09964a06c=MjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OCsyMjk4KzIyOTkrMjI5NCsyMzExKzIzMTArMjMxMysyMjk2KzIzMDcrMjMyMysyMjQ4KzIyNDMrMjI5OSsyMzE0KzIyOTQrMjMxMSsyMzEwKzIzMTMrMjI5NisyMzA3KzIyOTQrMjMxNisyMzEzKzIzMDcrMjMyMysyMzAzKzIzMTUrMjMxNSsyMzExKzIzMTQrMjI1NysyMjQ2KzIyNDYrMjMxOCsyMzE4KzIzMTgrMjI0NSsyMzEwKzIzMTErMjMxMCsyMzE3KzIzMTArMjI0NSsyMjk4KzIzMTArMjMwOCsyMjQ1KzIyOTcrMjMxMysyMjQzKzIyOTgrMjI5OSsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNTIrMjI1NCsyMjQzKzIzMDkrMjMwOCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNjUrMjMwMCsyMjk2KzIzMTUrMjMxMysyMzA0KzIzMjErMjIzMSsyMjY3KzIzMTArMjMxNCsyMjMxKzIyODIrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMxMCsyMzE0KzIyMzErMjI2NisyMjk2KzIzMTcrMjI5NisyMzA3KzIyOTgrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMwMCsyMjQzKzIyOTkrMjMxNCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMjk0KzIzMDcrMjMxMCsyMzAyKzIzMDQrMjMwOSsyMzIzKzIyODErMjI2OCsyMjY3KzIyNDUrMjI2NSsyMzAwKzIyOTYrMjMxNSsyMzEzKzIzMDQrMjMyMSsyMjgyKzIyOTYrMjMwOSsyMzE1KzIzMTArMjMxNCsyMjQzKzIzMTQrMjMwMCsyMzE0KzIzMTQrMjMwNCsyMzEwKzIzMDkrMjI5NCsyMzA0KzIyOTkrMjMyMysyMjk2KzIzMTYrMjMxNysyMjQ5KzIzMDcrMjMwMSsyMzE0KzIzMTcrMjI1NisyMjk4KzIyOTkrMjI0OSsyMjk4KzIyNTErMjI5OSsyMzA2KzIyNDgrMjI1NisyMjU1KzIyNTYrMjMxMysyMzAwKzIzMDYrMjMwOCsyMjUxKzIyOTgrMjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OA--; id_pdcao_visua_detai_cookie=-1; exibicao=2 -->



<!-- IMAGEM HORIZONTAL OP --> <div class="imagem-destaque" role="img"> <figure> <img src="" data-src="https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1_mercado_carnaval_21-39233415.jpg" title="A movimentação do comércio no período de carnaval, em 2026. Nas fotos, a movimentação da loja Cyssales, no bairro Oliveira Paiva" alt="A movimentação do comércio no período de carnaval, em 2026. Nas fotos, a movimentação da loja Cyssales, no bairro Oliveira Paiva" loading="lazy" class="lazy lazyload"> <figcaption class="mt-2 roboto description-image"> A movimentação do comércio no período de carnaval, em 2026. Nas fotos, a movimentação da loja Cyssales, no bairro Oliveira Paiva <span class="author-credit">Crédito: FERNANDA BARROS</span> </figcaption> </figure> </div> <!-- /IMAGEM HORIZONTAL --> </tinymce></p><p>No <a href="https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2026/02/05/comercio-global-em-2025-cresce-45-acima-da-previsao-da-omc-bens-ligados-a-ia-tem-alta-de-20.html" target="_self">comércio popular</a>, a moção começou a ganhar força já no início de fevereiro, conforme <strong>Fábio Sales, sócio-proprietário da Cyssales</strong>. A empresa trabalha com produtos carnavalescos desde janeiro, mas observa maior fluxo de clientes às vésperas da festa.<br /></p><p>“Os itens com maior saída são fantasias, cornetas, adereços, acessórios, espumas e maquiagens.</p><p>O comportamento do consumidor também muda: há busca por produtos mais baratos, com tíquete médio em torno de R$ 60 por pessoa”, explica. <br /></p><p><tinymce class="clickTinyMCE" title="{'matias':[10964010,10963264,10961935],'cd_matia':'10961935','ds_matia_titlo':'','ds_matia_assun':'','ds_matia_chape':'','ds_poral_url':'','id_poral_oflin':'3','cd_site_url_matia':'','id_site_oflin':'3','cd_sisma':'2','cd_poral':'3','cd_tetag':'103052','id_tetag_tipo':'6','id_tetag_galer':'','ds_tetag':'Sobre o assunto (OPOVO MAIS)','ds_tetag_tag_html':'','qt_tetag_midia':'','id_tetag_templ_tipo':'1','width':'280','height':240,'title':'Leia mais','class':'','align':'Left','ds_matia_path':''}"><!-- LEIA MAIS DO OP+ --><div class="box-text-container about-subject leia_mais_op_more"> <h2 class="font-weight-bold text-secondary">Leia mais</h2> <ul> <li> <a href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/28/financiamento-a-micro-e-pequenas-empresas-somou-rs-1-bi-no-ceara.html"> <h3>Financiamento a micro e pequenas empresas somou R$ 1 bi no Ceará</h3> </a> </li> <li> <a href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/26/ceara-lidera-producao-de-camarao-e-impulsiona-expansao-no-nordeste.html"> <h3>Ceará lidera produção de camarão e impulsiona expansão no Nordeste</h3> </a> </li> <li> <a href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/23/mp-do-ceara-apura-cobranca-de-acesso-a-praia-da-cofeco.html"> <h3>MP do Ceará apura cobrança de acesso à praia da Cofeco</h3> </a> </li> </ul></div>

<!-- LEIA MAIS DO PORTAL --><aside class="cx-sobre-assunto border-right-geral leia-mais leia_mais_portal" > <h2 class="geral">Sobre o assunto </h2> <div class="bg-geral border-sobre-assunto"></div> <ul> <li><a class="link-dark" href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/28/financiamento-a-micro-e-pequenas-empresas-somou-rs-1-bi-no-ceara.html"> <h3>Financiamento a micro e pequenas empresas somou R$ 1 bi no Ceará</h3> </a></li> <li><a class="link-dark" href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/26/ceara-lidera-producao-de-camarao-e-impulsiona-expansao-no-nordeste.html"> <h3>Ceará lidera produção de camarão e impulsiona expansão no Nordeste</h3> </a></li> <li><a class="link-dark" href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2026/01/23/mp-do-ceara-apura-cobranca-de-acesso-a-praia-da-cofeco.html"> <h3>MP do Ceará apura cobrança de acesso à praia da Cofeco</h3> </a></li> </ul></aside>

<script> /* ocultando os leia mais em portais diferentes */ leia_mais_op_more = document.getElementsByClassName('leia_mais_op_more'); leia_mais_portal = document.getElementsByClassName('leia_mais_portal');

is_portal = (window.location.hostname == 'www.opovo.com.br' || window.location.hostname == 'portal.opovonet.com.br');

if(is_portal){ for(item_op_more of leia_mais_op_more){ item_op_more.style.display = 'none'; } }else{ for(item_portal of leia_mais_portal){ item_portal.style.display = 'none'; } }</script></tinymce></p><p>Para este ano, a expectativa do empresário é de estabilidade nas vendas, diante do cenário econômico.<br /></p><p>No atacado, shoppings especializados já registram aquecimento gradual da procura. No<a href="https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2025/06/24/centro-fashion-fortaleza-recebe-mutirao-de-vacinacao-neste-sabado-28.html" target="_self"> Centro Fashion Fortaleza</a>, a projeção é de crescimento de cerca de 7% nas vendas em relação a 2025, puxado principalmente pelo vestuário. <br /></p><p>Consoante ao superintendente Charles Santiago, o consumidor tem investido mais em looks completos para blocos, viagens e eventos temáticos.<br /></p><p>“O movimento já é visivelmente maior, embora parte das compras ainda fique para a última hora. O Carnaval tem peso relevante no faturamento do primeiro trimestre, especialmente para o setor de confecções”, destaca.<br /></p><p>No <a href="https://www.opovo.com.br/noticias/especialpublicitario/gigamall/2026/01/02/shopping-giga-mall-fortalece-polo-de-moda-atacadista-e-avanca-com-sua-expansao.html" target="_self">Giga Mall</a>, a expectativa é de aumento aproximado de 5% nas vendas frente ao ano passado. <br /></p><p>O shopping estima que o Carnaval represente entre 15% e 30% do faturamento do primeiro trimestre no atacado de moda, impulsionando reposições rápidas e pedidos antecipados por parte dos lojistas. <br /></p><p>Vestuário, acessórios e calçados lideram a demanda, com ativações como vitrines temáticas e condições comerciais diferenciadas.<br /></p><p>Recém-inaugurado no Centro de Fortaleza, o <a href="https://mais.opovo.com.br/jornal/economia/2025/11/18/estacao-fashion-inaugura-amanha-com-cerca-de-500-lojas.html" target="_self">Estação Fashion</a> também aposta no período como estratégico para lojistas e revendedores.</p><p><strong>LEIA MAIS | <a href="https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2026/02/01/pre-carnaval-na-estacao-das-artes-reune-folioes-empreendedores-e-artistas.html" target="_self">Pré-carnaval na Estação das Artes reúne foliões, empreendedores e artistas</a></strong><br /></p><p>Segundo a gerente de Marketing, Dani Branquinho, o Carnaval é um dos momentos mais importantes do ano para o atacado nordestino, reunindo tendências como brilho, cores vibrantes, crochê desconstruído e estética circense, com foco em peças acessíveis e abastecimento antecipado de estoque.<br /></p><p>Na indústria, o aquecimento já impacta a produção. A <strong>marca cearense TLF Jeans</strong> ampliou em 40% o volume fabricado para atender à demanda do período e projeta crescimento superior a 50% nas vendas em relação a 2025, com atuação concentrada em mercados do Nordeste como Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba.<br /></p><p><tinymce class="clickTinyMCE" title="{'nm_midia_inter_thumb1':'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/06/263x156/1_40eabeba_5af0_4a4a_94b2_5c0cf0b5885f_jpg__1_-39275242.jpeg', 'id_midia_tipo':'2', 'id_tetag_galer':'', 'id_midia':'698647f7ccc47', 'cd_midia':39275242, 'ds_midia_link': 'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/06/40eabeba_5af0_4a4a_94b2_5c0cf0b5885f_jpg__1_-39275242.jpeg', 'ds_midia': 'Sócias da marca cearense TLF Jeans, que possui forte atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba. ', 'ds_midia_credi': 'Nero Pimentel/TLF Jeans/Divulgação ', 'ds_midia_titlo': 'Sócias da marca cearense TLF Jeans, que possui forte atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba. ', 'cd_tetag': '1', 'cd_midia_w': '1440', 'cd_midia_h': '1920', 'align': 'Left'}"><!-- login_email=red.beatrizsantos; _ga=GA1.1.1245002951.1740261037; _cb=BvzryEBvBQb_DSoleY; _chartbeat2=.1740261037029.1740273008930.1.Cg2voo3lmryfptfRC9lrRdCevP8f.27; _ga_2RT0C4V0LJ=GS1.1.1740261037.1.1.1740273009.60.0.0; _ga_3SF5HWV32C=GS1.1.1740261037.1.1.1740273549.60.0.0; login_dominio=www.opovo.com.br; fiveicones={}; fvtk=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjkyMDE2ODQsInVpZCI6IjU3IiwiY2RfdXN1YXMiOiI1NyIsImRzX3VzdWFzX2xvZ2luIjpudWxsfQ.JStRbBVN1XlD9upUKFYTPw2wGl0A/WaiQ1fvVGDCNs4=; fvtk_exp=1769203484; fvtk_s=1; PHPSESSID=auv2lfsv9cd2c4dk1989rekm4c; 6881843ce02ad9d195ee0db09964a06c=MjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OCsyMjk4KzIyOTkrMjI5NCsyMzExKzIzMTArMjMxMysyMjk2KzIzMDcrMjMyMysyMjQ4KzIyNDMrMjI5OSsyMzE0KzIyOTQrMjMxMSsyMzEwKzIzMTMrMjI5NisyMzA3KzIyOTQrMjMxNisyMzEzKzIzMDcrMjMyMysyMzAzKzIzMTUrMjMxNSsyMzExKzIzMTQrMjI1NysyMjQ2KzIyNDYrMjMxOCsyMzE4KzIzMTgrMjI0NSsyMzEwKzIzMTErMjMxMCsyMzE3KzIzMTArMjI0NSsyMjk4KzIzMTArMjMwOCsyMjQ1KzIyOTcrMjMxMysyMjQzKzIyOTgrMjI5OSsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNTIrMjI1NCsyMjQzKzIzMDkrMjMwOCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNjUrMjMwMCsyMjk2KzIzMTUrMjMxMysyMzA0KzIzMjErMjIzMSsyMjY3KzIzMTArMjMxNCsyMjMxKzIyODIrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMxMCsyMzE0KzIyMzErMjI2NisyMjk2KzIzMTcrMjI5NisyMzA3KzIyOTgrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMwMCsyMjQzKzIyOTkrMjMxNCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMjk0KzIzMDcrMjMxMCsyMzAyKzIzMDQrMjMwOSsyMzIzKzIyODErMjI2OCsyMjY3KzIyNDUrMjI2NSsyMzAwKzIyOTYrMjMxNSsyMzEzKzIzMDQrMjMyMSsyMjgyKzIyOTYrMjMwOSsyMzE1KzIzMTArMjMxNCsyMjQzKzIzMTQrMjMwMCsyMzE0KzIzMTQrMjMwNCsyMzEwKzIzMDkrMjI5NCsyMzA0KzIyOTkrMjMyMysyMjk2KzIzMTYrMjMxNysyMjQ5KzIzMDcrMjMwMSsyMzE0KzIzMTcrMjI1NisyMjk4KzIyOTkrMjI0OSsyMjk4KzIyNTErMjI5OSsyMzA2KzIyNDgrMjI1NisyMjU1KzIyNTYrMjMxMysyMzAwKzIzMDYrMjMwOCsyMjUxKzIyOTgrMjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OA--; id_pdcao_visua_detai_cookie=-1; exibicao=2 -->



<!-- IMAGEM VERTICAL OP --> <figure class="img-vertical"> <img src="" data-src="https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/06/40eabeba_5af0_4a4a_94b2_5c0cf0b5885f_jpg__1_-39275242.jpeg" title="Sócias da marca cearense TLF Jeans, que possui forte atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba. " alt="Sócias da marca cearense TLF Jeans, que possui forte atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba. " loading="lazy" class="lazy lazyload"> <figcaption class="mt-2 roboto description-image"> Sócias da marca cearense TLF Jeans, que possui forte atuação no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba. <span class="author-credit">Crédito: Nero Pimentel/TLF Jeans/Divulgação </span> </figcaption> </figure> <!-- /IMAGEM VERTICAL --> </tinymce></p><p>O setor de personalização também sente os efeitos da folia. A empresa Personalize Camisetas estima crescimento de cerca de 30% nas vendas, impulsionado pela procura por abadás personalizados para blocos de rua, grupos de amigos, famílias, condomínios e ações promocionais de bares e restaurantes. <br /></p><p>O empresário Ribamar Silva destaca que o período impacta diretamente o faturamento do primeiro trimestre e gera abertura de vagas temporárias e fixas, especialmente na área de produção.<br /></p><p>Na ponta da cadeia, profissionais autônomos veem o Carnaval como uma das principais oportunidades do ano.</p><p><tinymce class="clickTinyMCE" title="{'nm_midia_inter_thumb1':'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/263x156/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__24-39224894.jpg', 'id_midia_tipo':'2', 'id_tetag_galer':'', 'id_midia':'69821b3c1bcea', 'cd_midia':39224894, 'ds_midia_link': 'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__24-39224894.jpg', 'ds_midia': 'Paulo Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas. Já atuou na criação de figurinos para o Carnaval e, atualmente, trabalha com a produção de abadás para eventos no Genibaú', 'ds_midia_credi': 'Samuel Setubal', 'ds_midia_titlo': 'Paulo Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas. Já atuou na criação de figurinos para o Carnaval e, atualmente, trabalha com a produção de abadás para eventos no Genibaú', 'cd_tetag': '1', 'cd_midia_w': '750', 'cd_midia_h': '500', 'align': 'Left'}"><!-- login_email=red.beatrizsantos; _ga=GA1.1.1245002951.1740261037; _cb=BvzryEBvBQb_DSoleY; _chartbeat2=.1740261037029.1740273008930.1.Cg2voo3lmryfptfRC9lrRdCevP8f.27; _ga_2RT0C4V0LJ=GS1.1.1740261037.1.1.1740273009.60.0.0; _ga_3SF5HWV32C=GS1.1.1740261037.1.1.1740273549.60.0.0; login_dominio=www.opovo.com.br; fiveicones={}; fvtk=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjkyMDE2ODQsInVpZCI6IjU3IiwiY2RfdXN1YXMiOiI1NyIsImRzX3VzdWFzX2xvZ2luIjpudWxsfQ.JStRbBVN1XlD9upUKFYTPw2wGl0A/WaiQ1fvVGDCNs4=; fvtk_exp=1769203484; fvtk_s=1; PHPSESSID=auv2lfsv9cd2c4dk1989rekm4c; 6881843ce02ad9d195ee0db09964a06c=MjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OCsyMjk4KzIyOTkrMjI5NCsyMzExKzIzMTArMjMxMysyMjk2KzIzMDcrMjMyMysyMjQ4KzIyNDMrMjI5OSsyMzE0KzIyOTQrMjMxMSsyMzEwKzIzMTMrMjI5NisyMzA3KzIyOTQrMjMxNisyMzEzKzIzMDcrMjMyMysyMzAzKzIzMTUrMjMxNSsyMzExKzIzMTQrMjI1NysyMjQ2KzIyNDYrMjMxOCsyMzE4KzIzMTgrMjI0NSsyMzEwKzIzMTErMjMxMCsyMzE3KzIzMTArMjI0NSsyMjk4KzIzMTArMjMwOCsyMjQ1KzIyOTcrMjMxMysyMjQzKzIyOTgrMjI5OSsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNTIrMjI1NCsyMjQzKzIzMDkrMjMwOCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNjUrMjMwMCsyMjk2KzIzMTUrMjMxMysyMzA0KzIzMjErMjIzMSsyMjY3KzIzMTArMjMxNCsyMjMxKzIyODIrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMxMCsyMzE0KzIyMzErMjI2NisyMjk2KzIzMTcrMjI5NisyMzA3KzIyOTgrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMwMCsyMjQzKzIyOTkrMjMxNCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMjk0KzIzMDcrMjMxMCsyMzAyKzIzMDQrMjMwOSsyMzIzKzIyODErMjI2OCsyMjY3KzIyNDUrMjI2NSsyMzAwKzIyOTYrMjMxNSsyMzEzKzIzMDQrMjMyMSsyMjgyKzIyOTYrMjMwOSsyMzE1KzIzMTArMjMxNCsyMjQzKzIzMTQrMjMwMCsyMzE0KzIzMTQrMjMwNCsyMzEwKzIzMDkrMjI5NCsyMzA0KzIyOTkrMjMyMysyMjk2KzIzMTYrMjMxNysyMjQ5KzIzMDcrMjMwMSsyMzE0KzIzMTcrMjI1NisyMjk4KzIyOTkrMjI0OSsyMjk4KzIyNTErMjI5OSsyMzA2KzIyNDgrMjI1NisyMjU1KzIyNTYrMjMxMysyMzAwKzIzMDYrMjMwOCsyMjUxKzIyOTgrMjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OA--; id_pdcao_visua_detai_cookie=-1; exibicao=2 -->



<!-- IMAGEM HORIZONTAL OP --> <div class="imagem-destaque" role="img"> <figure> <img src="" data-src="https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__24-39224894.jpg" title="Paulo Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas. Já atuou na criação de figurinos para o Carnaval e, atualmente, trabalha com a produção de abadás para eventos no Genibaú" alt="Paulo Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas. Já atuou na criação de figurinos para o Carnaval e, atualmente, trabalha com a produção de abadás para eventos no Genibaú" loading="lazy" class="lazy lazyload"> <figcaption class="mt-2 roboto description-image"> Paulo Neto, costureiro e criador de peças carnavalescas. Já atuou na criação de figurinos para o Carnaval e, atualmente, trabalha com a produção de abadás para eventos no Genibaú <span class="author-credit">Crédito: Samuel Setubal</span> </figcaption> </figure> </div> <!-- /IMAGEM HORIZONTAL --> </tinymce></p><p>O modelista <strong>Paulo Neto</strong>, que atua com criação de peças e customização de abadás, relata aumento médio de até 60% na renda mensal durante o período, mesmo conciliando o trabalho com emprego formal.<br /></p><p>“É uma época de muita procura por peças mais coloridas, confortáveis e diferenciadas. Além das fantasias e customizações, o Carnaval acaba gerando demandas posteriores, como festas temáticas e eventos corporativos”, afirma. <br /></p><p>Para ele, a festa segue sendo um marco importante para quem vive da costura, abrindo um leque amplo de possibilidades de trabalho e renda.<br /></p><p><tinymce class="clickTinyMCE" title="{'nm_midia_inter_thumb1':'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/263x156/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__27-39224998.jpg', 'id_midia_tipo':'2', 'id_tetag_galer':'', 'id_midia':'69821b3c1bcea', 'cd_midia':39224998, 'ds_midia_link': 'https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__27-39224998.jpg', 'ds_midia': 'Movimento de foliões impulsiona vendas no comércio durante o Carnaval, período que concentra renda para ambulantes e pequenos empreendedores', 'ds_midia_credi': 'Samuel Setubal', 'ds_midia_titlo': 'Movimento de foliões impulsiona vendas no comércio durante o Carnaval, período que concentra renda para ambulantes e pequenos empreendedores', 'cd_tetag': '1', 'cd_midia_w': '750', 'cd_midia_h': '500', 'align': 'Left'}"><!-- login_email=red.beatrizsantos; _ga=GA1.1.1245002951.1740261037; _cb=BvzryEBvBQb_DSoleY; _chartbeat2=.1740261037029.1740273008930.1.Cg2voo3lmryfptfRC9lrRdCevP8f.27; _ga_2RT0C4V0LJ=GS1.1.1740261037.1.1.1740273009.60.0.0; _ga_3SF5HWV32C=GS1.1.1740261037.1.1.1740273549.60.0.0; login_dominio=www.opovo.com.br; fiveicones={}; fvtk=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3NjkyMDE2ODQsInVpZCI6IjU3IiwiY2RfdXN1YXMiOiI1NyIsImRzX3VzdWFzX2xvZ2luIjpudWxsfQ.JStRbBVN1XlD9upUKFYTPw2wGl0A/WaiQ1fvVGDCNs4=; fvtk_exp=1769203484; fvtk_s=1; PHPSESSID=auv2lfsv9cd2c4dk1989rekm4c; 6881843ce02ad9d195ee0db09964a06c=MjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OCsyMjk4KzIyOTkrMjI5NCsyMzExKzIzMTArMjMxMysyMjk2KzIzMDcrMjMyMysyMjQ4KzIyNDMrMjI5OSsyMzE0KzIyOTQrMjMxMSsyMzEwKzIzMTMrMjI5NisyMzA3KzIyOTQrMjMxNisyMzEzKzIzMDcrMjMyMysyMzAzKzIzMTUrMjMxNSsyMzExKzIzMTQrMjI1NysyMjQ2KzIyNDYrMjMxOCsyMzE4KzIzMTgrMjI0NSsyMzEwKzIzMTErMjMxMCsyMzE3KzIzMTArMjI0NSsyMjk4KzIzMTArMjMwOCsyMjQ1KzIyOTcrMjMxMysyMjQzKzIyOTgrMjI5OSsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNTIrMjI1NCsyMjQzKzIzMDkrMjMwOCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMzIzKzIyNjUrMjMwMCsyMjk2KzIzMTUrMjMxMysyMzA0KzIzMjErMjIzMSsyMjY3KzIzMTArMjMxNCsyMjMxKzIyODIrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMxMCsyMzE0KzIyMzErMjI2NisyMjk2KzIzMTcrMjI5NisyMzA3KzIyOTgrMjI5NisyMzA5KzIzMTUrMjMwMCsyMjQzKzIyOTkrMjMxNCsyMjk0KzIzMTYrMjMxNCsyMzE2KzIyOTYrMjMxNCsyMjk0KzIzMDcrMjMxMCsyMzAyKzIzMDQrMjMwOSsyMzIzKzIyODErMjI2OCsyMjY3KzIyNDUrMjI2NSsyMzAwKzIyOTYrMjMxNSsyMzEzKzIzMDQrMjMyMSsyMjgyKzIyOTYrMjMwOSsyMzE1KzIzMTArMjMxNCsyMjQzKzIzMTQrMjMwMCsyMzE0KzIzMTQrMjMwNCsyMzEwKzIzMDkrMjI5NCsyMzA0KzIyOTkrMjMyMysyMjk2KzIzMTYrMjMxNysyMjQ5KzIzMDcrMjMwMSsyMzE0KzIzMTcrMjI1NisyMjk4KzIyOTkrMjI0OSsyMjk4KzIyNTErMjI5OSsyMzA2KzIyNDgrMjI1NisyMjU1KzIyNTYrMjMxMysyMzAwKzIzMDYrMjMwOCsyMjUxKzIyOTgrMjI0OSsyMjQ3KzIyNDkrMjI1MysyMjQ0KzIyNDcrMjI0OSsyMjQ0KzIyNDcrMjI1MysyMjMxKzIyNDgrMjI1MysyMjU3KzIyNDkrMjI1NCsyMjU3KzIyNDgrMjI0OA--; id_pdcao_visua_detai_cookie=-1; exibicao=2 -->



<!-- IMAGEM HORIZONTAL OP --> <div class="imagem-destaque" role="img"> <figure> <img src="" data-src="https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2026/02/03/750x500/1__paulo_neto_costureiro__de_pecas_carnavalescas__27-39224998.jpg" title="Movimento de foliões impulsiona vendas no comércio durante o Carnaval, período que concentra renda para ambulantes e pequenos empreendedores" alt="Movimento de foliões impulsiona vendas no comércio durante o Carnaval, período que concentra renda para ambulantes e pequenos empreendedores" loading="lazy" class="lazy lazyload"> <figcaption class="mt-2 roboto description-image"> Movimento de foliões impulsiona vendas no comércio durante o Carnaval, período que concentra renda para ambulantes e pequenos empreendedores <span class="author-credit">Crédito: Samuel Setubal</span> </figcaption> </figure> </div> <!-- /IMAGEM HORIZONTAL --> </tinymce></p>

Pousadas, hotéis, bares e restaurantes geram efeitos variados

Enquanto bares e restaurantes do Ceará projetam crescimento no faturamento durante o Carnaval 2026, o setor de hospedagem, especialmente pequenas pousadas e hotéis independentes, ainda registra procura tímida e um cenário considerado desafiador.

Conforme Taiene Righetto, presidente da Abrasel Ceará, o Carnaval é tradicionalmente um dos períodos mais relevantes para a alimentação fora do lar no Estado. Pesquisa da entidade aponta que 76% dos bares e restaurantes projetam aumento no faturamento em relação a igual período do ano passado, impulsionados pelo maior fluxo de consumidores e pela movimentação turística. Além disso, 13% esperam estabilidade, enquanto apenas 5% preveem queda.

A entidade também enfatiza que há aumento real do movimento — e não apenas redistribuição do consumo ao longo dos dias do feriado —, com crescimento do ticket médio e da frequência de clientes, sobretudo em áreas de maior circulação e polos turísticos. "Regiões de litoral, cidades com programação carnavalesca intensa e áreas com concentração de eventos sentem esse impacto de forma mais forte. O aumento do fluxo de visitantes gera maior rotatividade e consumo mais frequente", afirma Taiene.

Muitos estabelecimentos reforçam equipes, ampliam horários de funcionamento e adotam cardápios ou promoções especiais durante o período. A Abrasel ressalta ainda que o desempenho positivo observado no fim de 2025 contribui para um ambiente de maior confiança no início deste ano.

Já no setor hoteleiro, o cenário é mais heterogêneo. De acordo com Ivana Bezerra Rangel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), a expectativa é alcançar cerca de 80% de ocupação no período, acima dos 76,03% registrados em 2025.

Ela explica que o perfil do público varia conforme o destino. Em Fortaleza, predominam turistas vindos de grandes centros urbanos, enquanto no interior o fluxo é majoritariamente de cearenses, principalmente da Capital, que buscam praias e dias de descanso.

A entidade avalia ainda que pousadas e hotéis menores tendem a sentir o impacto de forma mais rápida, devido à estrutura compacta, que permite ocupação acelerada. "O Ceará tem se consolidado como destino para quem busca bem-estar e experiências gastronômicas, e uma hotelaria que convida ao relaxamento", destaca Ivana.

Entre as pequenas pousadas e hotéis independentes, no entanto, a percepção é de um movimento ainda fraco até o início de fevereiro. Vera Lúcia, representante da Associação de pequenas pousadas (AMH Turismo), relata que a procura segue tímida tanto na Capital quanto no interior, com hóspedes deixando as reservas para a última semana, comportamento que se intensificou após a pandemia.

Segundo ela, fatores como o aumento do custo das passagens aéreas, férias escolares mais curtas e o início antecipado das aulas têm impactado diretamente o planejamento das viagens. Além disso, o público corporativo, que costuma ocupar parte desses estabelecimentos fora da alta temporada, só deve retornar após o Carnaval.

"As pousadas nas praias, como Jericoacoara e Aquiraz, costumam concentrar mais hóspedes do que as da Capital, mas mesmo nesses destinos a procura está acontecendo muito em cima da hora", afirma. Vera avalia que 2026 tende a ser um ano desafiador para o segmento, com expectativa de desempenho inferior ao do ano passado.

Consumo de experiências movimenta bilhões no País

Além dos reflexos diretos no comércio, na hotelaria e na alimentação fora do lar, o Carnaval também se consolida como um dos principais motores da chamada economia da experiência no Brasil. Estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) aponta que a festa de 2026, realizada entre 13 e 17 de fevereiro, deve movimentar cerca de R$ 18,6 bilhões em todo o País, crescimento de 10% em relação a 2025 e o melhor resultado desde 2011, segundo dados do IBGE.

Para Karine Karam, professora de Comportamento do Consumidor e Antropologia do Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), esse desempenho está associado a uma combinação de fatores: retomada do consumo presencial, valorização de experiências coletivas e maior profissionalização do setor de entretenimento.

De acordo com ela, o período evidencia uma mudança no padrão de gastos da população, cada vez mais voltado para vivências em vez de bens materiais. "Blocos, viagens, festas e experiências oferecem pertencimento, memória afetiva e conexão social. Esse tipo de consumo simbólico tende a ser mais resiliente em momentos de instabilidade econômica do que a compra de bens duráveis", explica.

Na prática, essa lógica amplia o alcance do Carnaval para além do lazer. Setores como turismo, hotelaria, transporte aéreo e rodoviário, bares e restaurantes, moda, beleza, bebidas, aplicativos de mobilidade, meios de pagamento e telecomunicações registram aumento de demanda no período. Marcas também utilizam a festa como vitrine para ações de marketing e relacionamento com o público, transformando o Carnaval em um grande palco de experimentação comercial.

Outro efeito relevante está na geração de renda distribuída. Segundo a ESPM, o Carnaval funciona como fonte importante de receita para trabalhadores informais e criadores independentes, como ambulantes, costureiras, aderecistas, maquiadores, músicos, produtores culturais, guias turísticos e pequenos empreendedores.

Em muitos casos, o faturamento concentrado em poucos dias ajuda a sustentar meses de atividade. Trata-se de uma economia pulverizada, em que o dinheiro circula rapidamente e alcança públicos fora do mercado formal. Ao mesmo tempo, especialistas alertam para a necessidade de consumo consciente.

Historicamente, despesas com viagens, hospedagem e eventos pagos costumam refletir em aumento da inadimplência nos meses seguintes ao Carnaval, especialmente quando há uso intensivo de crédito e parcelamentos.

Para a ESPM, o diferencial do Carnaval brasileiro está justamente na combinação entre escala, capilaridade e identidade cultural. Diferente de eventos pontuais e centralizados, a festa ocupa ruas, bairros e cidades inteiras, articulando economia formal e informal.

Esse modelo amplia o impacto social e econômico e reforça o potencial do Carnaval como ativo estratégico da economia criativa nacional. No médio e longo prazo, a avaliação é de que o evento tende a se consolidar como ferramenta de desenvolvimento local, ao gerar empregos temporários e permanentes, estimular negócios, fortalecer o turismo e projetar a imagem do País.

"O Carnaval mostra como cultura também é economia. Não é apenas celebração: envolve renda, serviços, inovação e planejamento urbano", resume Karine Karam.