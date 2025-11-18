Estação Fashion inaugura amanhã com cerca de 500 lojas

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ESTAÇÃO Fashion inaugura primeira etapa com 500 lojas e mira fortalecer polo de moda do Estado

O Estação Fashion, novo shopping atacadista instalado no entorno da Praça da Estação, no Centro de Fortaleza, irá inaugurar oficialmente sua operação no dia 19 de novembro, após iniciar atividades de forma parcial no início do mês.



O empreendimento abre a primeira etapa com cerca de 500 unidades comerciais, 30 a menos do que o anunciado inicialmente, investimento total estimado em R$ 75 milhões e apoio financeiro do Banco do Nordeste (BNB), com a promessa de atrair lojistas e compradores de vários estados.



Localizado entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, a poucos metros do polo tradicional da José Avelino, o centro comercial nasce com o objetivo de fortalecer a cadeia de moda e reposicionar Fortaleza no circuito do atacado nacional, disputando fluxo com polos consolidados do Nordeste e do Sudeste.



Para a gerente de marketing, Dani Branquinho, inaugurar às vésperas da Black Friday não está relacionado a estratégias tradicionais de varejo, mas ao funcionamento do atacado — cuja virada de coleção ocorre em outubro.

“No atacado, esse período é de venda da coleção nova. É diferente da lógica da liquidação do varejo. Mas sabemos que há expectativa do cliente, então vamos ter algumas promoções e ações específicas”, afirma.

Ela também explica que muitos lojistas ainda estão finalizando a montagem das lojas por causa da pressão do calendário. “Abrimos com cerca de 500 unidades. É normal, no fim do ano, o lojista estar no ritmo mais intenso.”

Estrutura e diferenciais tecnológicos



A primeira fase reúne quatro setores internos (Azul, Laranja, Vermelho e Praça de Alimentação) e introduz uma estratégia que combina operação física com ferramentas digitais.



O Estação Fashion lança um aplicativo próprio, com possibilidade de compras online e contato direto com lojistas, e um Clube dos Sacoleiros e Guias, que deve oferecer vantagens para profissionais do setor.



A infraestrutura anunciada inclui:



painel de LED 3D de 80 m² na fachada;



cobertura total de internet com tecnologia Ubiquiti;



sistema de câmeras com inteligência artificial;



portas automáticas com sensores de presença;



ar-condicionado em áreas comuns;



iluminação no padrão de grandes redes de varejo;



individualização elétrica das lojas.



O empreendimento também apresenta o Estação Black Hall, espaço multiuso destinado a desfiles, lançamentos, gravações e eventos corporativos, pensado como área de circulação de marcas e negócios B2B.



O empresário Philomeno Neto, idealizador do projeto, afirma que o diferencial do Estação Fashion está na integração entre infraestrutura física e vendas digitais:



“O Estação Fashion é muito diferenciado porque, além do físico, ele é digital. Nenhum empreendimento do atacado ainda se posicionou desse jeito. Temos uma equipe especializada em venda online para fazer o lojista vender tanto no físico quanto no digital.”



“Temos um empreendimento com 70% dos espaços vendidos. É muita adesão para um projeto que saiu do papel há apenas um ano. Em junho passado, aqui ainda era terreno batido”, disse ele.



Philomeno reforça que o clube de bonificação, voltado a sacoleiros e guias será um dos instrumentos de competitividade regional.



Funcionamento, logística e estacionamento



O shopping funcionará de terça a sábado, das 5h às 13h, horário alinhado ao fluxo tradicional do atacado. A estrutura inclui estacionamento subterrâneo para 500 carros e espaço para 30 ônibus, destinados principalmente às excursões que vêm do interior e de outros estados.



A administração afirma que o acesso ao estacionamento será prioritariamente pela Rua 24 de Maio, e que o subsolo será voltado à recepção de excursões. Há espaços reservados para carga e descarga e compartimentos para guias guardarem mercadorias.



As condições reais de operação, como organização das filas, circulação de veículos e impacto no entorno, deverão ser acompanhadas nos primeiros dias de funcionamento.



Projeções econômicas e apoio do BNB



Conforme a superintendente do Banco do Nordeste, Eliane Brasil, há uma mudança importante na percepção de mercado, com maior valorização de técnicas, estéticas e produções vindas do Nordeste. Ela cita exemplos recentes que ganharam visibilidade global:



“O setor de moda do Nordeste está cada vez melhor. Aliás, a nossa moda está fora do Brasil. Você vê nos desfiles da Rihanna bordados do Rio Grande do Norte, roupas do João Gomes no show do Grammy, Catarina Mina desfilando… entre outros grandes designers”, afirma.



Para ela, isso não é apenas uma tendência, mas parte de um movimento mais amplo do mercado.



“A cadeia da moda com pegada regional está crescendo. Estamos vendo um movimento pró-Brasil, o Brasil como a bola da vez na moda. Isso deve ter um impacto muito grande principalmente no Nordeste, que tem uma tradição enorme na área de confecções — aqui no Ceará, em Pernambuco, em Caruaru e toda aquela região, que são grandes polos de confecção e de exportação de moda”, ressalta.



Segundo o empreendimento, o Estação Fashion deve gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos ao longo das fases de implantação. O Banco do Nordeste confirmou aporte de R$ 32 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para a construção e informou que linhas de crédito estão disponíveis para lojistas, incluindo programas voltados a microempreendedores.



A administração projeta fluxo elevado para o fim do ano, com estimativa de 25 a 30 excursões diárias quando o shopping estiver em plena operação. Também menciona estudos internos que apontam cerca de 50 mil pessoas circulando diariamente nas vias que compõem o entorno do complexo.



Durante a inauguração institucional, o prefeito Evandro Leitão afirmou que a política municipal para o entorno da Praça da Estação tem como foco o ordenamento.



“Quando você ordena, você organiza. Traz mais dignidade e faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Isso acontece com diálogo, não com imposição”, ressaltou o prefeito.



Questionado sobre contrapartidas urbanas específicas exigidas do empreendimento, o prefeito afirmou que a entrada havia sido feita na gestão anterior e que não saberia informar.



Capacitação e parcerias

A partir de janeiro de 2026, o Estação Fashion deverá implementar ciclos de capacitação em gestão, produção, marketing e vendas, em parceria com o Costurando o Sucesso, mentoria paulista de fabricantes liderada por Eduardo Prisco.

Segundo Dani, fortalecer os lojistas é parte essencial da reestruturação do polo de moda local. “O lojista é quem sustenta qualquer empreendimento de atacado. Nosso papel é desenvolver quem está aqui.”

Para ela, o Estação Fashion integra um movimento mais amplo de recuperação da relevância do Ceará no atacado de moda. Ela explica que o Ceará já foi o segundo maior polo de moda do Brasil. "Perdemos essa posição por falta de mídia e pela concorrência interna que trava o crescimento do polo como um todo. Queremos que o Ceará volte a esse lugar”, afirma Dani.

Com integração digital, infraestrutura climatizada, projeção de fluxo regional e um cenário favorável para a moda nordestina, o empreendimento inicia operação buscando consolidar-se como um equipamento capaz de influenciar não apenas seu entorno imediato, mas o posicionamento do Ceará no setor.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Mana Holanda conta a história de Maraponga Mart Moda | Pause



Mais notícias de Economia

Horário

O shopping funcionará de terça a sábado, das 5h às 13h, horário alinhado ao fluxo tradicional do atacado