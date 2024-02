Hits musicais, itens na moda e mais: veja tendências do Carnaval 2024

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-01-2023: Bloco Glitter toca na Estação das Artes. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Carnaval é tempo de ir para as ruas e celebrar a receita de sucesso nos bloquinhos: multidão, roupas coloridas e música animada. Para isso, a cada ano a tradição se renova com produções de nostalgias e se alimenta com novas tendências carnavalescas.

Este ano, o Bloco Glitter, conhecido por festas lúdicas e por ter bastante pessoas fantasiadas, está voltando ao cenário do Carnaval em Fortaleza. Após quatro anos de hiato, a primeira apresentação do retorno aconteceu na sexta-feira, 26, na Estação das Artes e foi marcada por grande público.

O Glitter começou em 2017 com o apoio da loja Ahazando, responsável por criar a festa, primeiramente para comemoração interna. Percebendo que na capital cearense não havia festas carnavalescas "pop" e com fantasias, a turma criou o bloco com concurso de caracterizações. "A gente começou com uma repercussão muito positiva porque o público tinha muito essa demanda de bloco de rua, bloco com tema e fantasias, principalmente. Por isso, desde a primeira edição a gente incentivava as pessoas a irem fantasiadas para poderem participar de um concurso que tinha premiações", conta o produtor Hadji Aires.

Em pouco tempo, a festa ficou superpopular e, por isso, foi cancelada: "O bloco escalou num formato muito grande e acabamos perdendo o controle do público. Isso gerou desgaste em relação à Prefeitura e aos órgãos organizadores. Por conta desse 'inchaço', ele foi cancelado em 2019".

Em 2024, o bloco voltou a perceber a demanda em Fortaleza por festas lúdicas. Devido aos burburinhos de que o grupo estava querendo retornar, a festa Patifaria convidou a DJ Charlotte Killz, DJ Adrian Brasil e Hadji para se apresentarem com o Glitter juntamente com Vanessa, A Cantora.

O grande sucesso de retorno fez com que o Bloco Glitter quisesse entrar para o Ciclo Carnavalesco deste ano. No entanto, faltando apenas duas semanas para o início das programações, a saída que o grupo encontrou foi fazer uma campanha com seus fãs nas redes sociais a fim de ser convidado pela Secretaria de Cultura (Secultfor).

Caso o plano não dê certo, o bloco pretende ainda conseguir fazer festas ao longo do ano com o apoio da Prefeitura. "Uma das coisas que a gente quer mesmo é que seja no formato gratuito, aberto ao público, na rua, para que tenhamos uma maior democracia na festa", destaca Haji.

A intenção de não parar as apresentações do Glitter é reacender a memória das pessoas com o bloco, a fim de que, no próximo ano, a festa possa acontecer "dentro da programação oficial e com estrutura adequada para o público com segurança".

Outro bloquinho novo nos Carnavais cearenses é o De Ladinho É Mais Gostoso, que mistura MPB, ritmos latinos, ijexá, pagode baiano, swingueira, releituras de pops atuais e sucessos que marcaram o carnaval dos anos 1990. O grupo, que começou em dezembro de 2022 após uma conversa entusiasmada na Praça do Ferreira, possui atualmente oito integrantes: Izabela Wégila, Ianka Oliveira, Lay Maia, William Madeiro, Flaviz, Matheus Moreira, Alisson Barbosa e Marcos Venicius.

O De Ladinho É Mais Gostoso se apresenta como banda o ano inteiro, exceto no Carnaval. "No Carnaval é um bloco. No resto do ano, é uma banda. A gente tem que sobreviver, a gente tem que aumentar o número de apresentações porque a gente precisa de uma visibilidade", conta a cantora Izabela Wégila.

Representando uma nova geração de bloquinhos de Carnaval, a De Ladinho É Mais Gostoso surpreende o público acostumado com blocos já estabelecidos na Cidade: "Uma coisa que a gente percebe muito por onde a gente passa é uma reação de surpresa das pessoas. Às vezes, eu tenho a sensação de que o povo não dá muito pela gente, sabe? 'Ah não, não sei quem são aqueles ali' e olham feio para a gente. E aí, quando a gente faz o show, a gente entrega muito nome, a gente faz com muito coração, com muito amor".

Para Izabela, seu bloco representa um "frescor da juventude" no Ciclo Carnavalesco e tem grande potencial na programação: "Eu acho que esse frescor da juventude da gente, uma banda, um bloquinho de um ano, também diz muito sobre a gente não querer se engessar onde a gente está. A gente está sempre querendo trazer a música hit do Carnaval, queremos trazer também músicas antigas… porque nós temos um fã clube pequeno, mas a gente ainda tem aquelas pessoas que seguem a gente por onde a gente vai e isso fortalece muito o nosso trabalho".

Outra novidade no Ciclo Carnavalesco de 2024 é o Bloco Chão da Praça, que também está retornando após quatro anos parado. Com apresentação marcada para a primeira semana de fevereiro, a festa terá sua 8ª edição seguindo a tradição das demais: clássicos da vibrante música brasileira, com um repertório que relembra sucessos de Ednardo, Fausto Nilo, Fagner e Petrúcio Maia, além de passar pelo frevo pernambucano e relembrar os hits do trio elétrico de Dodô e Osmar.





HIT de Carnaval

Todos os anos, há um grande entusiasmo em saber qual será o "hit" de Carnaval, música "chiclete" que marcará presença em todas as festas do período e que terá uma coreografia popular entre os foliões.

Se, por um lado, canções como "Abre Alas", "Mamãe eu Quero" e "Me dá um dinheiro aí" se eternizaram na festividade e até ganharam o nome de "marchinhas de carnaval"; por outra perspectiva, o período ganhou também a fama de transformar novas músicas em grandes sucessos efervescentes - os chamados "virais".

Para Felipe Porfirio, que atua como professor de dança há 10 anos, o axé é um ritmo que representou o Carnaval durante as décadas de 2000 e 2010 até que os ritmos de funk e sertanejo tomassem conta dos foliões. Nos últimos três anos, para ele, o gênero musical voltou "com tudo" e está se tornando a cara da festividade novamente.

"As músicas são feitas hoje em dia para se encaixar no TikTok. Para ela ter sucesso, tem que ter uma coreografia que está todo mundo fazendo, é o que dá visibilidade. Tanto é que a gente não imaginaria há alguns anos atrás ter que dançar uma Ivete Sangalo no TikTok, entendeu?", destaca o coreógrafo sobre as novas formas de consumo musical.

Para emplacar o "hit de Carnaval", há ainda algumas características que a canção deve ter, segundo Porfirio. "Ela tem que ser aquela música que a pessoa vai ouvir em um treino na academia; tem que ser a que vai ser usada para postar foto no Instagram; ela tem que ser fácil de dançar e de cantar; e tem que ter até dois minutos e meio no máximo", destaca.

Seguindo essa lógica, o coreógrafo faz suas apostas de "hit do Carnaval" de 2014: "Com toda certeza aposta deste ano é "Macetando", da Ivete com Ludmilla; "POC POC", do Pedro Sampaio e "Perna Bamba",do Léo Santana com Parangolé.

Baseado nas ranking de canções "mais ouvidas" ao longo do período carnavalesco nos streamings musicais e no Youtube, confira abaixo os "hits" de Carnaval dos últimos 10 anos:

2014

"Lepo Lepo" do grupo Psirico (pagode baiano)

2015

"Camarote" do Wesley Safadão (forró)

2016

"Paredão Metralhadora" da Banda Vingadora (funk/pop/pagode)

2017

"Deu Onda" de MC G15 (funk paulista)

2018

"Envolvimento" de MC Loma e as Gêmeas Lacração (pop)

2019

"Jenifer" do Gabriel Diniz (sertanejo)

2020

"Tudo Ok" de Thiaguinho MT (funk)

2021

"Esquema Preferido" dos Barões da Pisadinha (piseiro)

2022

"Malvadão 3" - Xamã (trap)

2023

"Zona de Perigo" - Léo Santana (axé)

Moda

Além da música, a identidade carnavalesca é formada pelo visual de quem faz a festa acontecer. A cada ano, as tendências se renovam e novas apostas ocupam vitrines de lojas e compõem o look dos foliões. Para Mariana Figueira, gestora criativa da loja Fredericas e Casa Fredericas, algumas "trends" vieram com tudo para 2024: