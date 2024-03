Morre Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, aos 83 anos

Foto: Pio Figueroa/ Divulgação Pedro Herz assumiu a gestão da Livraria Cultura em 1969

O empresário Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, morreu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 83 anos. O livreiro teve a morte confirmada por seu filho, Sérgio Herz, que também é CEO da Cultura. Segundo ele, o pai sofreu um ataque cardíaco durante a madrugada.

A informação do falecimento de Pedro Herz foi confirmada por Sérgio Herz a jornais como O Globo e O Estadão. O velório será nesta quarta-feira, 20, às 10 horas, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Na sequência será realizado o enterro, às 12 horas.

Os perfis da Livraria Cultura nas redes sociais publicaram um comunicado de pesar pelo falecimento de Herz. "Pedro Herz foi um visionário no campo editorial, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e promoção da literatura em nosso país. Sua paixão pela leitura e seu compromisso em tornar os livros acessíveis a todos deixaram uma marca indelével na comunidade literária e além", afirma a nota.

O comunicado prossegue: "Sua ausência será profundamente sentida, mas seu legado perdurará através das páginas dos livros que tanto amou. Neste momento de luto, a família agradece o carinho e condolências".



Quem foi Pedro Herz, dono da Livraria Cultura

Nascido em São Paulo em 28 de maio de 1940, o empresário e livreiro Pedro Herz contou sua história de vida na autobiografia "O Livreiro", lançada em 2017 em parceria com a jornalista Laura Greenhalgh. Na publicação, Herz compartilha com os leitores como ampliou o que antes era um negócio familiar à escala de empresa nacionalmente conhecida.

Pedro Herz assumiu a gestão da Livraria Cultura em 1969 e foi formado como livreiro na Suíça. A trajetória da livraria começou com sua mãe, Eva Herz, imigrante judia que veio ao Brasil para fugir da perseguição nazista. Para complementar a renda da família, ela investiu na comprar de alguns best-sellers para alugar a alemães em São Paulo, o que deu origem à Biblioteca Circulante, em 1947.

Anos depois, a Biblioteca Circulante se tornou a Livraria Cultura. A rede cresceu pelo País e teve lojas em diferentes cidades, incluindo Fortaleza. Além de livros, chegou a vender CDs, DVDs e equipamentos eletrônicos.

Entretanto, após pedido de recuperação judicial em 2018, estava enfrentando processo de falência devido a dificuldades financeiras. A Cultura teve falência decretada pela Justiça em fevereiro de 2023, mas conseguiu a suspensão do decreto em junho do ano passado.