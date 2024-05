Rede Cuca completa dez anos com mais de três milhões de jovens atendidos

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.04.24 - Dez anos da Rede Cuca - Cuca Barra do Ceará (Fco Fontenele/O POVO)

Quando foi construído o primeiro Cuca de Fortaleza, o objetivo era proporcionar aos jovens um espaço com equipamentos e cursos voltados à formação profissional em diferentes áreas, envolvendo cultura, arte, tecnologia e esportes. Ele seria localizado em áreas de vulnerabilidade socioeconômica e permitiria à juventude o seu desenvolvimento a partir do acesso a uma estrutura de qualidade.

Cinco anos depois da inauguração do Cuca Barra, vieram os Cucas Jangurussu e Mondubim, criando, assim, a Rede Cuca. Em 2024, ela completa dez anos como uma das principais engrenagens das políticas públicas para a juventude em Fortaleza. Entre conquistas como desenvolvimento de potenciais artísticos e desafios como a violência urbana no entorno dos equipamentos, a Rede Cuca se consolidou como um farol para a juventude em Fortaleza.

A Rede Cuca é "uma rede de proteção social e oportunidades para a juventude" e é política executada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Juventude. Atualmente, conta com cinco centros, incluindo os recentes Cucas dos bairros José Walter e Pici, inaugurados em 2020 e em 2022, respectivamente. Segundo o prefeito José Sarto, o Cuca do Grande Mucuripe deve ser entregue em até dois anos.



Para além de oficinas e capacitações profissionais, são disponibilizadas, a cada mês, cerca de 6.500 vagas em práticas esportivas (vôlei, handebol, basquete, futsal, crosstraining, judô, natação e skate, por exemplo), cursos de artes (dança, teatro e música) e cursos de formação nas áreas de tecnologia, linguagens, ciência e educomunicação (fotografia, edição de vídeos, podcast, audiovisual, design, quadrinhos e rádio).

A Rede Cuca funciona como um dos braços das políticas públicas para a juventude de Fortaleza. Em 2022, foi criada a Rede Juv , que reúne equipamentos de educação, esporte e cultura voltados para jovens da Capital.

Com isso, as 12 regionais são alcançadas por equipamentos para a juventude, segundo Davi Gomes, atual Secretário da Juventude de Fortaleza. Dentro desse espectro, o Cuca ocupa a maior quantia de investimentos da pasta, devido à grandiosidade estrutural, de atividades, de atendimentos e de funcionários.

Violência territorial é ponto de foco da gestão

Diante disso, quais são os pontos observados pela secretaria da Juventude que precisam ser melhorados atualmente quanto à Rede Cuca? Davi Gomes cita a violência territorial no entorno dos equipamentos como um elemento de grande dificuldade.

Por estarem situados em regiões de maiores vulnerabilidades socioeconômicas e menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), os Cucas têm uma demanda maior de apoio de "educadores sociais na ponta".

Nesse sentido, como os Cucas têm contribuído para alterações nas rotinas dos jovens que frequentam os equipamentos? Segundo dados do setor de Trabalho e Empregabilidade da Rede Cuca de janeiro de 2022 a agosto de 2023, mais de 12 mil jovens foram atendidos. Quase 1.800 foram encaminhados para o mercado de trabalho, sendo 543 via Sine e 1.227 pela empregabilidade.

"Basta perceber a falta que faria se não houvesse o Cuca. Onde o jovem praticaria natação gratuita em uma piscina semiolímpica? Em qual local os jovens da periferia poderiam gravar gratuitamente suas músicas? Como conseguiriam ingressar no mercado de trabalho se não fosse a nossa área de empregabilidade que cadastra currículos e encaminha para empresas? Como ocupariam o tempo deles à tarde, fazendo capacitação, praticando crossfit gratuitamente, por exemplo? São impactos da política pública", aponta.

Para os próximos anos, o que esperar dos objetivos dos Cucas? Davi Gomes percebe que, para além da expansão do número de equipamentos, o caminho deve seguir uma integração ainda maior com as comunidades. "O desafio que vejo para os próximos anos é como vamos integrar cada vez mais os Cucas às comunidades do entorno em uma cidade ainda muito faccionada, infelizmente. É um problema que não será resolvido do dia para a noite, mas que estamos tentando nos adaptar", contextualiza.



Orçamento

Em 2023, o orçamento previsto e executado para a gestão dos Cucas foi de cerca de R$ 26 milhões e 350 mil.

Estrutura

Os equipamentos contam com salas multiuso, estúdios de rádio, música, TV e fotografia, biblioteca, ginásio poliesportivo, piscinas semiolímpica e infantil, teatro, cinema, quadra de areia, salas de artes cênicas e salas de artes marciais. Todas as ações desenvolvidas na Rede Cuca são gratuitas.