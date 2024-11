Novo documentário de Wolney Oliveira estreia em dezembro nos cinemas

Foto: Dégagé Agência de Comunicação/divulgação Longa-metragem do cearense Wolney Oliveira chega ao Cinema do Dragão

Reconhecido e premiado em diversos festivais, o documentário "Soldados da Borracha", do diretor cearense Wolney Oliveira, chega aos cinemas no dia 5 de dezembro.

Em Fortaleza, o longa-metragem ficará em cartaz no Cinema do Dragão, na sala 1, com pré-estreia para convidados no dia 4 de dezembro.

O filme resgata a saga de cerca de 60 mil brasileiros que, por meio de um acordo de cooperação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, foram recrutados pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (Semta) e transportados para a região amazônica.

Assista o especial do O POVO "Lembranças do Seringal"

Envolvidos em um plano mirabolante de extração de látex para a indústria armamentista norte-americana, os trabalhadores receberam promessas de retorno à sua terra natal como heróis da pátria, além de aposentadoria equivalente à dos militares — promessas que nunca foram cumpridas.

O longa aborda as condições de subsistência enfrentadas por diversos trabalhadores, bem como a pobreza e o sentimento de contínua espera por reconhecimento por parte dos sobreviventes.

A obra é um investimento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com o patrocínio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Também possui incentivo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), através do Fundo Setorial do Audiovisual, e do Governo do Estado do Ceará, por meio do Mecenato Estadual, via Enel Distribuição Ceará.

Para a distribuição da produção, "Soldados da Borracha" conta ainda com o co-patrocínio do Canal Brasil.

Filme do cearense Wolney Oliveira venceu premiações desde o ano de lançamento

O documentário estreou mundialmente em 2019 no 24º Festival É Tudo Verdade, onde conquistou o prêmio paralelo de Melhor Longa-Metragem Nacional, concedido pelo júri da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas de São Paulo (ABD-SP).

Leia também: Com Lázaro Ramos, novo filme de Allan Deberton é filmado no Ceará

No mesmo ano, o filme teve uma exibição especial no 29º Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema.

Em 2020, na 9ª Mostra Ecofalante de Cinema, conquistou os troféus de Melhor Longa da Competição Latino-Americana e Melhor Filme pelo Júri Popular.

Recentemente, em 2021, Soldados da Borracha recebeu o Troféu Margarida de Prata da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), concedido a filmes brasileiros que ressaltam valores humanos e éticos.

Leia mais Escola de música promove recitais no Teatro Celina Queiroz

Festival Feira Negra acontece neste sábado, 30, no Benfica Sobre o assunto Escola de música promove recitais no Teatro Celina Queiroz

Festival Feira Negra acontece neste sábado, 30, no Benfica

Estreia de "Soldados da Borracha"

Quando: em cartaz a partir do dia 5 de dezembro

em cartaz a partir do dia 5 de dezembro Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada) Vendas: Ingresso.com e bilheteria do Dragão do Mar

Estreia de "Soldados da Borracha"

Quando: em cartaz a partir do dia 5 de dezembro

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar,

81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira)

e R$ 8 (meia-entrada)

Vendas: Ingresso.com e bilheteria do Dragão do Mar