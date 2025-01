HQ do 1º cartunista negro vencedor do Pulitzer é lançada no Brasil

Foto: Reprodução/Instagram @darrinbellart Livro "A Conversa", de Darrin Bell, é lançado no Brasil

A premiada história em quadrinho (HQ) “A Conversa”, do escritor e ilustrador americano Darrin Bell, foi lançada no Brasil neste mês pela Editora Amarcord. A obra retrata a vida de Darrin, primeiro cartunista negro a ganhar o Prêmio Pulitzer, um dos principais dos Estados Unidos.

Autobiográfico, o livro foi publicado originalmente em 2023 nos Estados Unidos e figurou em listas de melhores quadrinhos de jornais como The Guardian e The Washington Post. A partir de ilustrações e humor afiado, o autor reconta sua trajetória da infância até a idade adulta.

Leia mais | Premiado no HQ Mix 2024, editor da Brasa debate sobre mercado e quadrinhos

Na HQ, Darrin Bell relembra quando, aos seis anos, ouviu de sua mãe que ele não poderia ter arma de brinquedo. Ela temia que, para um policial, o item não fosse uma brincadeira, mas de fato uma arma. Essa não foi uma conversa comum entre mãe e filho. Para o artista, essa foi “A” conversa.

“A Conversa”: Da infância ao Black Lives Matter

Ao rever sua trajetória, Darrin Bell apresenta como “A” conversa moldou seu comportamento da infância à fase adulta. Quando atingiu a maioridade, o cartunista passou por um processo doloroso de consciência sobre os motivos pelos quais professores, vizinhos e policiais brancos o consideravam perigoso.

A partir da charge e dos quadrinhos, o autor devolve seus incômodos. Com suas artes, denuncia a violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos e leva o leitor a casos emblemáticos como o assassinato de George Floyd e a primeira eleição de Trump.

Leia também | HQ 'O Eternauta', que vai virar série da Netflix, ganha versão definitiva no País

Profissional bem-sucedido, Darrin Bell revive o momento-chave que mudou sua vida e precisa decidir quando e como terá essa mesma conversa com seu filho de seis anos. Com a HQ, o autor conquistou o prêmio Libby Award como melhor graphic novel do ano.

Ele também havia vencido Prêmio Pulitzer em 2019 pelo trabalho como cartunista editorial. Segundo o site do prêmio, a conquista se deu pelas "belas e ousadas caricaturas editoriais que abordavam questões que afetavam comunidades marginalizadas, denunciando mentiras, hipocrisia e fraude na turbulência política em torno da administração Trump".

"A Conversa"

De Darrin Bell

Editora Amarcord (Grupo Editorial Record)

352 páginas

Quanto: R$ 99,90 (livro físico) e R$ 49,90 (livro digital)