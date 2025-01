Autora cearense lança livro de poesia em sarau gratuito

Foto: Daniel Firmino/divulgação Autora cearense Bruna Sonast lança terceiro livro em sarau nesta quinta-feira, 23

A Arena Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), será o palco do lançamento do livro "Em Água Viva" no dia 23 de janeiro, às 19 horas.

O terceiro livro da escritora cearense Bruna Sonast é publicado pela Editora Substânsia e será apresentado em uma edição especial do “Sarau Substânsia”, que disponibiliza microfone aberto.

Seis escritoras da cena literária local são convidadas do evento. São elas: Anum Costa, Beatriz França, Valéria Lourenço, Claudiana Alencar e Patrícia Cacau.

"Em Água Viva" é composto por poesias e trata de assuntos contemporâneos. Para Bruna, a produção é como um mergulho nas emoções e um manifesto de sentir.

"A poesia propõe uma leitura que se faz denúncia e, ao mesmo tempo, convida o leitor a olhar para dentro de si, em diálogo com o que o cerca", explicou a autora.

'Em Água Viva': saiba mais sobre a construção da obra

A também produtora cultural revela que a metáfora da água, presente ao longo do livro, reflete os fluxos e transformações da vida contemporânea.

"Partir da metáfora da água, de uma água viva e povoada, é uma forma de pensar as faltas, falências, excessos e transbordamentos que sentimos enquanto sujeitos políticos e sociais, num mundo que, por vezes, nos atropela e nos queima", destaca Bruna.

A autora admite que o processo de escrita é pensado para permitir a liberdade de interpretações e sensações aos leitores.

"O livro foi se construindo de forma intuitiva, permitindo que os leitores atribuam novos significados aos poemas. Esse retorno, por meio de relatos, tem sido uma experiência incrível de partilha e aprendizagem", pontua.

Além das reflexões cotidianas abordadas por Bruna no livro, o lançamento reforça a proposta entre coletivo e feminino, um ponto já presente na trajetória da escritora.

“Os saraus são espaços imprescindíveis para o incentivo e valorização da literatura autoral e da leitura, especialmente para escritores independentes ou que ainda buscam se reconhecer nesse universo”, afirmou Bruna.

As escritoras convidadas têm se destacado especialmente por promover as literaturas de mulheres e pessoas LGBTPIAN+ em Fortaleza. "Os saraus, assim como os slams e batalhas de rima, são espaços políticos de coletividade e resistência, principalmente nas periferias, onde a oralidade aproxima a literatura da população", relata.

Livro faz conexão com audiovisual



O projeto também tem integração com o audiovisual, dirigida por Thiago Campos e performado pela poeta e slammer Natália Pinheiro (Preta Poeta).

O trabalho é estampado por cenários fortalezenses, como a Praia de Sabiaguaba, a Praça dos Leões e o Dragão do Mar. O vídeo conecta o diálogo entre a cidade e os poemas de Bruna, explorando a relação entre corpo, voz e espaço urbano.

"O processo em audiovisual ampliou os sentidos do livro, conectando a literatura a outras linguagens e apresentando Fortaleza como parte da criação artística", explicou Bruna.

O vídeo, que conta com legendagem acessível (LSE), foi produzido pela Jangu Livre Produções e está disponível gratuitamente no YouTube.

Formada em Letras e com mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Bruna já lançou dois trabalhos: "Vestígios" (2020) e "Mal dito coração" (2022).

Ela também atua como produtora cultural e articuladora do coletivo “Brota”, que promove saraus itinerantes para mulheres em Fortaleza.

"Meu trabalho é fortemente marcado por conexões e colaborações com mulheres, especialmente no contexto cultural e literário. O sarau é mais que um evento; é um espaço de acolhimento, expressão e resistência", afirmou Bruna.

Sarau Substânsia e lançamento do livro "Em água viva"